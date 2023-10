Mỹ nhân điêu đứng sự nghiệp vì né cảnh hôn: Diện mạo U60 gây sốc, đổi nghề để kiếm hơn 5000 tỷ một năm

Ha Yoo Mi sinh năm 1965, ra mắt với vai trò người mẫu thời trang vào năm 1986, từng nổi đình đám ở giai đoạn những năm 90, đầu 2000 bởi khả năng diễn xuất ấn tượng. Năm 2007, cô góp mặt trong bộ phim My man's woman và được truyền thông Hàn ưu ái gọi với cái tên "em gái quốc dân" nhờ vai diễn trong tác phẩm này dù thời điểm đó cô đã khá lớn tuổi.

Diễn xuất ấn tượng nhưng sợ cảnh hôn

Ha Yoo Mi ra mắt với tư cách là một người mẫu và có bộ phim đầu tiên vào năm 1988 - Byun Kang Soi phần 3. Sau đó, cô nhanh chóng được chú ý nhờ loạt phim như Red actress, Green sleeves, Form of the last man,... Khi bắt đầu có tiếng nói trong nghề, Ha Yoo Mi lại đặt ra nguyên tắc cho mình, là từ chối xuất hiện trong những bộ phim có cảnh thân mật, thậm chí là cảnh hôn nhau. Điều này khiến cho sự nghiệp đang lên của cô bất ngờ bị chững lại, người trong nghề bắt đầu có cái nhìn thiếu thiện cảm, cho rằng cô không chuyên nghiệp.

Ha Yoo Mi thời mới vào nghề

Năm 1994, Ha Yoo Mi xuất hiện trong bộ phim truyền hình KBS Con gái nhà giàu, vào vai Kwon Cha Ryeong, một nhân vật ngây thơ và mong manh khác hẳn với những vai cô từng đóng trước đây. Nhờ tác phẩm này cô mới lấy lại danh tiếng cho mình, khi Con gái nhà giàu thành công tới độ giúp đài KBS vượt mặt đài MBC sau 10 năm bị át vía. Kể từ đó, Ha Yoo Mi tiếp tục hoạt động với vai trò diễn viên bằng cách xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Hôn nhân lận đận, đổi nghề để kiếm tiền tỷ

Từ năm 2013 đến nay, Ha Yoo Mi gần như không còn xuất hiện trên màn ảnh hay trước truyền thông, báo chí khiến khán giả vô cùng tò mò về cuộc sống về cô. Phải cho đến thời điểm gần đây, khi Ha Yoo Mi bất ngờ chia sẻ về chuyện đã ly dị được 20 năm, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra, cuộc sống của cô không hề sung sướng. Cô kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc từ năm 1999, sau 3 năm bên nhau thì cô quyết định từ bỏ các hoạt động ở Hàn Quốc và trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Cuộc sống không mấy vui vẻ khi Ha Yoo Bị sảy thai, mắc chứng rối loạn hoảng sợ khi phải sống xa quê hương, cuối cùng cô quyết định ly thân, trở về Hàn Quốc tiếp tục công việc diễn xuất.

Hình ảnh hiếm hoi thời còn hạnh phúc bên chồng của Ha Yoo Mi

Dù thời điểm trở lại Hàn Quốc, Ha Yoo Mi vẫn được công chúng đón nhận, thậm chí còn có bộ phim My man's woman như đã nói ở trên nhưng Ha Yoo Mi dường như không còn quá mặn mà với công việc này. Cô quyết định chuyển hướng sang kinh doanh và giới thiệu một thương hiệu mặt nạ mang tên mình, đạt doanh thu tổng cộng 300 tỷ won vào năm 2013.

Gần đây nhất, Ha Yoo Mi bất ngờ xuất hiện trong một chương trình talk show của đài SBS sau nhiều năm vắng bóng. Ở độ tuổi 58, cô gây sốc cho khán giả bởi xuất hiện với diện mạo vẫn rất trẻ trung dù không chải chuốt nhiều, do hiện tại cô không còn là người nổi tiếng. Khán giả rất mong được thấy Ha Yoo Mi tái xuất màn ảnh trong một ngày không xa.

Không cần trang điểm cầu kỳ, Ha Yoo Mi vẫn trẻ trung ở tuổi U60

Nguồn ảnh: Naver