Mỹ nhân đẹp như thiên thần vừa tử vong ở nhà riêng: Nguyên nhân cái chết gây hoang mang cực độ

Vào 8h sáng ngày 26/2 (giờ địa phương), Michelle Trachtenberg được tìm thấy tử vong tại nhà riêng. Sự ra đi của mỹ nhân phim Gossip Girl gây bàng hoàng cho người thân, đồng nghiệp và những khán giả yêu mến cô. Đến ngày 28/2, nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của Michelle Trachtenberg đã được công bố.

Đại diện phát ngôn của văn phòng giám định y khoa tuyên bố lý do dẫn đến cái chết của Michelle Trachtenberg là "chưa thể xác định". Đây cũng là kết luận cuối cùng được ghi trong giấy chứng tử của Michelle Trachtenberg. Kết luận này gây hoang mang tột độ cho công chúng. Sau đó, cảnh sát giải thích giám định y khoa chỉ có thể kiểm tra chấn thương bên ngoài thi thể. Đó là lý do vì sao nguyên nhân tử vong của Michelle Trachtenberg được ghi là "chưa thể xác định". Sau khi Michelle Trachtenberg qua đời, gia đình cố diễn viên đã từ chối việc giải phẫu khám nghiệm tử thi. Vì vậy, lý do thực sự khiến nữ diễn viên đột ngột tử vong vẫn là bí ẩn.

Gia đình không đồng ý làm khám nghiệm tử thi cho Michelle Trachtenberg. Vì vậy, nguyên nhân tử vong của cô chỉ có thể kết luận là "chưa thể xác định"

Thi thể của Michelle Trachtenberg được mẹ ruột phát hiện. Theo thông tin từ cảnh sát, Michelle Trachtenberg bất tỉnh, không có phản ứng vào thời điểm nhân viên y tế cấp cứu cho cô. Michelle Trachtenberg được tuyên bố tử vong ngay tại hiện trường. Cuộc gọi cho 911 trước đó cũng báo cáo về trường hợp 1 người phụ nữ bị ngừng tim. Hiện trường không ghi nhận dấu vết phạm tội.

Ngoài ra, vào năm ngoái, nữ diễn viên này trải qua 1 ca ghép gan, nhưng có dấu hiệu đào thải nội tạng mới. Vài tháng trước khi mất, cô xuất hiện với tình trạng ốm yếu, hốc hác, nhợt nhạt đáng ngại. 1 nguồn tin thân cận với Michelle Trachtenberg chia sẻ nữ diễn viên đã phải vật lộn với vấn đề thể chất và tinh thần vào những năm tháng cuối đời. Gần đây, Michelle Trachtenberg suy sụp trầm trọng về mặt cảm xúc khi sức khỏe ngày càng bất ổn. Vì vậy, cảnh sát cho rằng Michelle Trachtenberg qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Michelle Trachtenberg được tiết lộ vật lộn với bệnh tật trong những năm tháng cuối đời

Nguồn: NY Post