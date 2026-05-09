Nam thần xấu tính nhất showbiz bị bạn gái “đá” vì Kim Tae Hee, tiếp tục bị mỹ nhân kém 13 tuổi ruồng bỏ qua tin nhắn

Nam tài tử Lee Jung Jin (phim Chuyện Tình Harvard) là 1 trong những diễn viên có tình duyên lận đận nhất showbiz Hàn Quốc. Trong sáng 9/5, tờ Sports Chosun cho hay, nam thần họ Lee vừa xuất hiện trên chương trình Men’s Life These Days: Groom’s Class Season 2 và gây xôn xao khi hé lộ về chuyện vừa bị 1 mỹ nhân trẻ tuổi ruồng bỏ qua tin nhắn.

Trước ống kính, Lee Jung Jin bất ngờ chia sẻ về thất bại trong việc đi xem mắt người đẹp Pyo Shin Hye kém anh tận 13 tuổi. Đồng thời, nam diễn viên gây sốc khi tự tiết lộ luôn chuyện từng bị từ chối tình cảm vô số lần: “Pyo Shin Hye có nhắn tin nhưng nói rằng sẽ đi nước ngoài định cư dài hạn. Theo trực giác của 1 người thường xuyên bị từ chối tình cảm như tôi, tôi dám chắc là Pro Shin Hye không đi đâu cả, chỉ đơn giản là cô ấy nhắn tin từ chối tôi thẳng thừng mà thôi”.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Song Hae Na nghe xong liền chỉ ngay ra nguyên nhân khiến Lee Jung Jin bị mỹ nhân trẻ tuổi ruồng bỏ: “Em thấy tính cách của anh thuộc kiểu ‘ngoài lạnh trong ấm’, nhưng phụ nữ bây giờ thích những người đàn ông ngọt ngào cơ. Cách nói chuyện quá trực diện kiểu ESTP của anh cũng là vấn đề luôn ấy”. Hậu bối vừa dứt lời, tài tử Chuyện Tình Harvard ngay lập tức bày tỏ mong muốn được tìm hiểu tâm lý phụ nữ ở độ tuổi 20-30, đồng thời cho thấy sự quyết tâm muốn rũ bỏ hình ảnh của 1 ông chú thẳng tính, cứng nhắc trong mắt các cô gái trẻ.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên chương trình Strong Heart, Lee Jung Jin cho biết anh từng chia tay bạn gái vì 1 lý do có liên quan tới Kim Tae Hee, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Theo lời Lee Jung Jin, không lâu sau khi hoàn thành tác phẩm Chuyện Tình Harvard, anh lên đường sang Mỹ để quay bộ phim mang tên Mapado. Và nam diễn viên phải tạm rời xa bạn gái trong vài tháng. Sau khi trở về từ Mỹ, Lee Jung Jin và bạn gái hẹn hò tại nhà cha mẹ của nam diễn viên. Trong lúc anh đang trò chuyện cùng cha mẹ, bạn gái vô tình phát hiện 1 lá thư viết tay của Kim Tae Hee. Trong thư có đoạn: “Em rất vui khi được hợp tác đóng phim cùng anh. Từ giờ trở đi hãy quan tâm tới em 1 chút ạ”.

Thực ra đây chỉ là lá thư bày tỏ thiện chí của Kim Tae Hee khi họ cùng tham gia diễn xuất trong tác phẩm Chuyện Tình Harvard, không phải thư tình. Ngoài Lee Jung Jin, Kim Tae Hee cũng gửi lá thư tương tự tới bạn diễn Kim Rae Won. Thế nhưng dù Lee Jung Jin cố gắng giải thích kỹ càng mọi hiểu lầm nhưng bạn gái anh vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Cuối cùng, cô gái này đã dứt khoát nói lời chia tay nam tài tử họ Lee.

Lee Jung Jin sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học Konkuk khoa Trồng trọt trước khi quyết định theo học chuyên ngành sân khấu điện ảnh thuộc Đại học Hanyang. Bất ngờ lọt vào mắt xanh của CEO 1 công ty chuyên đào tạo các ngôi sao trẻ, nam thần họ Lee đã thuận lợi debut làng giải trí với tư cách người mẫu. Sau đó, tài tử lấn sân diễn xuất qua sitcom đình đám 1 thời Soonpoong Clinic (1998). Tới năm 2004, anh vụt nổi tiếng và trở nên quen mặt với khán giả khắp châu Á nhờ tác phẩm truyền hình kinh điển Chuyện Tình Harvard. Sau bộ phim này, Lee Jung Jin tiếp tục ghi dấu ấn ở The K2, Quân Vương Bất Diệt,...

Mới đây trên 1 show truyền hình, nam diễn viên sinh năm 1978 đã tranh thủ “flex” về khối tài sản mình đang có. Lee Jung Jin cho biết hiện anh sở hữu khối tài sản có giá trị rơi vào khoảng 4 tỷ won (72 tỷ đồng) bao gồm 500 triệu won (9 tỷ đồng) tiền cát-xê từ đóng phim ở Đài Loan (Trung Quốc), căn nhà thuê theo hình thức jeonse có giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng), khoảng 200-300 triệu won (3,6-5,4 tỷ đồng) tiền mặt và 500 triệu won giá trị cổ phiếu (khoảng 9 tỷ đồng).

Tuy đẹp trai và giàu có là vậy nhưng Lee Jung Jin lại dính nhiều điều tiếng lên quan tới thái độ lồi lõm. Theo Mydaily, ban đầu 2 vai nam chính trong tác phẩm bom tấn Damo đình đám 1 thời được giao cho Lee Jung Jin và Kim Min Joon (anh rể G-Dragon), còn vai nữ chính thuộc về Ha Ji Won.

Tuy nhiên, Lee Jung Jin lại từ chối hợp tác cùng anh rể G-Dragon vì tại thời điểm năm 2003 khi Damo khai máy, Kim Min Joon chỉ là gương mặt vô danh. Người mà nam thần Chuyện Tình Harvard muốn hợp tác phải nổi tiếng để giúp anh nâng cao tên tuổi khi phim lên sóng.

Nhà sản xuất chấp nhận yêu cầu đó bằng cách để tài tử gia thế khủng Lee Seo Jin thế chỗ Kim Min Joon. Được biết, Lee Seo Jin là 1 trong những nghệ sĩ có gia thế danh giá nhất tại Kbiz. Ông nội anh từng đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của ngân hàng Nhà nước đầu tiên tại Hàn Quốc.

Dù nhà sản xuất chịu “xuống nước”, mời 1 nam diễn viên nổi tiếng về quay phim, thế nhưng, Lee Jung Jin vẫn chưa hài lòng do anh không muốn chung ê-kíp cùng Lee Seo Jin. Vào thời điểm đó, 2 nam diễn viên này được cho là bất hòa với nhau. Từng có thông tin cho hay, Lee Seo Jin giật bồ của nam thần Chuyện Tình Harvard trước khi gia nhập làng giải trí.

Việc Lee Jung Jin 2 lần liên tiếp ra yêu sách khiến đạo diễn Lee Jae Gyu của Damo cảm thấy vô cùng bất mãn. Giữa 2 người sau đó có nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới việc nam tài tử Chuyện Tình Harvard phải rời khỏi đoàn làm phim Damo. Sau cùng, 2 vai nam chính trong Damo được chốt thành Lee Seo Jin và Kim Min Joon. Cũng từ vụ ồn ào này, Lee Jung Jin bị gán mác thành nam thần bẩn tính hàng đầu showbiz Hàn trong mắt nhiều khán giả.

