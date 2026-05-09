Ma Ran Đô thoải mái lộ diện, Tăng Thanh Hà quyết che ô đen kín bưng tại tiệc đóng máy Hoàng Hậu Cuối Cùng

Sau nhiều năm gần như rút lui khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình và kinh doanh, gần đây "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà liên tục bị cư dân mạng soi hint sắp tái xuất. Theo nhiều thông tin lan truyền, Tăng Thanh Hà sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito . Phim điện ảnh này được khởi quay ở Huế vào tháng 3/2026.

Tối 8/5, ekip phim Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức tiệc đóng máy nội bộ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và thành viên đoàn phim. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng bởi suốt thời gian qua, dàn cast chính của dự án vẫn được giữ kín. Trong số những cái tên bị cư dân mạng réo gọi nhiều nhất có Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Không nằm ngoài dự đoán, Ma Ran Đô có mặt tại bữa tiệc đóng máy. Nam diễn viên được nhiều khán giả chờ sẵn bên ngoài để tặng bánh và giao lưu. Anh thoải mái xuất hiện để nhận bánh, trò chuyện ngắn với người hâm mộ sau đó quay vào trong.

Ngoài ra, Thân Thuý Hà cũng bị bắt gặp có mặt tại địa điểm tổ chức.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà. Theo ghi nhận, nữ diễn viên cũng có mặt trong buổi tiệc cùng ekip. Tuy nhiên, "ngọc nữ" không lộ diện thoải mái như Ma Ran Đô hay Thân Thuý Hà. Xe ô tô của cô dựng sẵn ngay trong khuôn viên diễn ra bữa tiệc. Sau khi kết thúc tiệc, xe của Tăng Thanh Hà âm thầm di chuyển đến nhà hàng của cô.

Theo quan sát, dù quãng đường từ xe vào nhà hàng khá ngắn, Tăng Thanh Hà vẫn được nhân viên che ô đen kín mít khi bước xuống xe, gần như không để lộ bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào trước ống kính bên ngoài. Chi tiết này lập tức khiến cư dân mạng chú ý, nhiều người còn nhắc lại việc Tăng Thanh Hà hay sử dụng "thủ thuật" này trong những dịp đặc biệt.

Không ít netizen còn nhắc lại hình ảnh từng gây chú ý vào năm 2012, khi Tăng Thanh Hà tổ chức đám cưới với Louis Nguyễn. Thời điểm đó, hôn lễ của cặp đôi được xem là một trong những sự kiện có mức độ bảo mật và an ninh nghiêm ngặt bậc nhất Vbiz. Khu vực diễn ra lễ gia tiên được che chắn kỹ lưỡng, đội ngũ bảo vệ liên tục dùng ô đen để chắn tầm nhìn từ bên ngoài, hạn chế tối đa việc truyền thông ghi lại hình ảnh của cô dâu chú rể.

Suốt nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng là nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng. Sau khi kết hôn, cô gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz, hiếm khi nhận lời xuất hiện ở các sự kiện giải trí hay công khai chia sẻ về đời sống cá nhân. Chính vì thế, mỗi lần nữ diễn viên chủ động tham gia một hoạt động liên quan đến điện ảnh đều lập tức gây chú ý.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc Tăng Thanh Hà giữ kín hình ảnh tại tiệc đóng máy lần này càng khiến khả năng cô tái xuất màn ảnh rộng trở nên có cơ sở hơn. Bởi lẽ, nếu chỉ đơn thuần tham gia với tư cách khách mời hoặc đến chúc mừng bạn bè, nữ diễn viên có lẽ sẽ không cần “phòng thủ” kỹ lưỡng đến vậy.

Hiện phía đoàn phim vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Tuy nhiên, từ hàng loạt “hint” xuất hiện thời gian qua, cư dân mạng gần như chắc mẩm Tăng Thanh Hà đang có liên quan mật thiết tới dự án này. Nhiều người cho rằng đây sẽ là một trong những màn comeback đáng chú ý nhất của màn ảnh Việt những năm gần đây.

Hồi tháng 3/2026, dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng được bấm máy tại Huế. Đáng chú ý, trong bức ảnh chụp ekip có sự xuất hiện của make-up artist Hùng Max. Đây là cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp, đồng thời cũng là người đứng sau nhiều layout ấn tượng của Tăng Thanh Hà trong suốt nhiều năm.

Ngoài ra, cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà "trượt tay" thả tim bài đăng của Ma Ran Đô. Từ trước đến nay cả hai chưa từng gặp gỡ hay hợp tác chung dự án nào, việc tương tác này cũng phần nào chứng minh cả hai đang có "bí mật" hợp tác chung.

Vào cuối tháng 4/2026, Trâm Anh - nữ diễn viên cũng vướng nghi vấn tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng liên tục cập nhật hình ảnh ở Đà Lạt để hoàn thành những ngày cuối cùng ghi hình của một dự án mới. Trùng khớp là trong khoảng thời gian này, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô cũng có hint xuất hiện tại Đà Lạt.

Khi đó, Trâm Anh bất ngờ khoe nhận được một chiếc máy massage cổ sau khi đã đóng máy. Nữ diễn viên viết: "Kết thúc một chặng hành trình cùng nhau và tặng em một món quà quá là thiết thực. Ngọc nữ của lòng em. Thương và cảm ơn chị nhiều lắm". Ngay lập tức, cư dân mạng tổng hợp loạt hint trong thời gian qua và cho rằng "ngọc nữ" được diễn viên Trâm Anh nhắc đến chính là Tăng Thanh Hà. Từ trước đến nay, Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng với việc thường xuyên tặng những món quà thiết thực, tinh tế cho bạn bè, người thân.

Sở dĩ thông tin Tăng Thanh Hà có thể tái xuất điện ảnh khiến công chúng đặc biệt quan tâm là bởi cô đã vắng bóng khỏi màn ảnh hơn một thập kỷ. Sau khi kết hôn, “ngọc nữ màn ảnh Việt” gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và kinh doanh.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, sức hút của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm nhiệt. Không chỉ giữ được sức hút theo thời gian, Tăng Thanh Hà còn được xem là một trong những chuẩn mực hiếm hoi của hình ảnh “ngọc nữ” tại Vbiz. Từ nhan sắc, phong cách đến đời tư, cô gần như không có điểm trừ trong mắt công chúng. Chính sự chỉn chu và nhất quán suốt nhiều năm đã tạo nên một hình mẫu mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được.

Nhiều diễn viên đàn em dù sở hữu nhan sắc và sự nghiệp nổi bật vẫn thường được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng Tăng Thanh Hà lại là trường hợp đặc biệt không ai vượt qua. Ở một góc độ nào đó, vị trí của cô không còn nằm trong cuộc cạnh tranh thông thường, mà đã trở thành hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ và dè chừng khi đặt cạnh.

Hạ Anh/ Ảnh, clip: Đi soi sao đi