Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana diện bikini khoe thân hình siêu mẫu, vừa xinh hút hồn vừa sexy thế này ai làm lại?

Nana (After School) là một trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ từng được TC Candler chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới. Sau 1 thời gian im ắng, trong buổi sáng 28/4, Nana bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội nhờ loạt ảnh do chính người đẹp đăng tải lên trang Instagram cá nhân. Được biết, loạt hình được chụp từ chuyến du lịch của thành viên After School tại Bali (Indonesia).

Trong những hình ảnh gây sốt, Nana diện bikini khoe trọn đường cong tuyệt mỹ bên hồ bơi, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi cô. Trước ống kính, người đẹp sinh năm 1991 gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ đôi chân dài miên man, tỷ lệ cơ thể chuẩn như siêu mẫu. Bên cạnh vóc dáng đẳng cấp, nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung ở tuổi 32 của nữ diễn viên kiêm ca sĩ cũng được công chúng tán dương không ngớt. Nhờ thần thái sang chảnh ngút ngàn, Nana biến luôn những tấm ảnh đời thường thành khung hình tạp chí đầy cuốn hút.

Nana gây sốt mạng xã hội trong buổi sáng 28/4 nhờ loạt ảnh do chính cô chia sẻ lên Instagram cá nhân. Đây đều là hình từ chuyến du lịch của mỹ nhân sinh năm 1991 tại Indonesia

Trước ống kính, người đẹp khoe trọn vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Được biết, Nana sở hữu chiều cao 1m71 cùng đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Nữ thần sắc đẹp sinh năm 1991 thu hút nhiều sự chú ý về mình nhờ đường cong ngọc ngà, cuốn hút

Bên cạnh vóc dáng ấn tượng, Nana còn chinh phục khán giả bằng nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung ở độ tuổi U35. Khi diện bikini gợi cảm, cô đã để lộ những hình xăm cá tính trên cơ thể

Nhan sắc cuốn hút cùng thần thái đầy mê hoặc đã giúp cô có được 1 tấm hình vô cùng quyến rũ. Trước ống kính, thành viên After School còn khoe khéo vòng 1 gợi cảm

Cựu gương mặt đẹp nhất thế giới làm say đắm lòng người trong từng khoảnh khắc

Thần thái ngút ngàn giúp nữ ca sĩ kiêm diễn viên biến luôn hình đời thường thành ảnh tạp chí sang chảnh

Nguồn: Koreaboo