Mỹ nhân đẹp nhất thế giới mua siêu xe như đi chợ: Càn quét loạt sân khấu danh giá, điểm yếu duy nhất là hát dở

Lisa mua siêu xe như đi chợ

Lisa hiện là một trong những ngôi sao nữ sở hữu sức ảnh hưởng mạnh nhất làng giải trí toàn cầu năm 2026. Không chỉ duy trì vị thế biểu tượng âm nhạc, nữ thần tượng người Thái Lan còn xây dựng hình ảnh của một nữ doanh nhân quyền lực với khối tài sản đồ sộ cùng cuộc sống xa hoa bậc nhất giới giải trí châu Á.

Sau khi thành lập công ty quản lý riêng LLOUD và liên tục mở rộng hoạt động solo tại thị trường quốc tế, Lisa được đánh giá là thành viên sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhất BLACKPINK ở thời điểm hiện tại. Theo báo cáo tài chính và dữ liệu từ Celebrity Net Worth tính đến đầu năm 2026, tài sản ròng của Lisa được dự đoán đã chạm mốc khoảng 40 triệu USD, tương đương gần 1.000 tỷ đồng.

Nguồn thu của Lisa không chỉ đến từ âm nhạc hay các chuyến lưu diễn toàn cầu mà còn đến từ hàng loạt hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Louis Vuitton, Bulgari cùng nhiều tập đoàn công nghệ và viễn thông quốc tế.

Một trong những biểu tượng rõ nét nhất cho cuộc sống thượng lưu của Lisa chính là bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu USD. Đầu năm 2025, cô gây sốt mạng xã hội khi chính thức sở hữu chiếc Ferrari Purosangue - mẫu SUV đầu tiên của Ferrari với giá lăn bánh ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Đây là dòng xe cực hiếm, nổi bật với động cơ V12 cùng thiết kế kết hợp giữa hiệu suất thể thao và sự sang trọng đỉnh cao. Không dừng lại ở đó, gara của Lisa còn xuất hiện chiếc Ferrari 812 GTS màu trắng cùng mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đã được cá nhân hóa theo phong cách riêng.

Tại Coachella 2026, Lisa tiếp tục thu hút truyền thông khi đăng tải loạt ảnh tạo dáng bên một chiếc Ferrari màu đen, nhanh chóng thu về hàng triệu lượt tương tác trên Instagram. Theo nhiều thống kê từ cộng đồng người hâm mộ, tổng số mẫu Ferrari từng xuất hiện cùng Lisa đã lên tới 7 chiếc. Điều này khiến fan liên tục đùa rằng nữ thần tượng “mua siêu xe như đi chợ”.

Ngoài siêu xe, Lisa còn tậu nhiều bất động sản giá trị ở Hàn Quốc, Pháp và Thái Lan. Cô hiện sở hữu một căn biệt thự sang trọng tại khu Seongbuk-dong, Seoul - nơi được xem là khu dân cư dành cho giới tài phiệt và các chính khách Hàn Quốc. Căn biệt thự được mua vào năm 2023 với giá khoảng 7,5 tỷ Won và đã được cải tạo theo phong cách hiện đại, tích hợp gara ngầm đủ sức chứa dàn siêu xe đắt đỏ.

Việc thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng, xuất hiện tại những sự kiện thời trang và giải trí lớn nhất thế giới, sở hữu loạt tài sản đắt giá khiến công chúng mặc định Lisa là thành viên có cuộc sống “sang chảnh” nhất BLACKPINK.

Gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 sau cuộc tuyển chọn gắt gao tại Thái Lan, Lisa trải qua 5 năm thực tập trước khi debut cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong đội hình BLACKPINK, Lisa đảm nhận vai trò nhảy chính và rap phụ. Kỹ năng trình diễn cùng thần thái sân khấu nổi bật nhanh chóng biến cô thành “thỏi nam châm” hút fan quốc tế.

Lisa từng được TC Candler vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021" nhờ nhan sắc rực rỡ và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Nữ idol Thái Lan liên tục thăng hạng trong top 100 từ năm 2016 và duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc toàn cầu, thường xuyên gây sốt với tạo hình gợi cảm và phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng.

Năm 2021, album đơn đầu tay LALISA cùng ca khúc MONEY tạo nên cơn sốt toàn cầu, liên tục phá kỷ lục trên Spotify và Billboard. Thành công này giúp Lisa chứng minh sức hút cá nhân vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhóm nhạc thần tượng. Song song với âm nhạc, Lisa còn trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu nhờ mối quan hệ hợp tác với Celine và Bulgari. Cô cũng là một trong những thần tượng Kpop sở hữu lượng người theo dõi Instagram cao nhất thế giới.

Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Lisa thành lập LLOUD và bắt tay cùng RCA Records thuộc Sony Music để tiến sâu vào thị trường Mỹ. Album phòng thu mới nhất của Lisa được xem là bước chuyển mình quan trọng khi cô tham gia sâu vào quá trình sản xuất, xây dựng hình ảnh và định hướng âm nhạc. Đầu năm 2025, Lisa ra mắt album đầu tay Alter Ego, tự mình làm chủ âm nhạc và định hình phong cách đánh mạnh thị trường Âu Mỹ.

Kể từ khi tách khỏi YG, Lisa "một mình một ngựa" chinh chiến những sân khấu đỉnh cao nhất thế giới. Từ VMAs 2024, Citizen Global Festival, Victoria's Secret Show đến Oscar, mọi nơi đều có dấu ấn của Lisa. Coachella 2025, Lisa quay trở lại với tư cách nghệ sĩ solo, trình diễn tại sân khấu lớn thứ 2 lễ hội - Sahara cùng set nhạc là toàn bộ album mới. Tại Coachella 2026, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi một mình làm chủ sân khấu lớn với vai trò khách mời trong set của DJ Anyma.

Ngoài âm nhạc, Lisa còn thử sức với phim ảnh qua vai diễn trong phim The White Lotus 3 và nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn quốc tế. Bứt phá khỏi vai trò 1 idol Kpop, Lisa hiện đang tập trung định hướng quốc tế, là popstar thế hệ mới. Ở thời điểm hiện tại, Lisa đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp khi nắm toàn quyền kiểm soát hình ảnh và hướng đi âm nhạc.

Lisa là một performer hàng đầu thế hệ Kpop Gen 3. Khả năng kiểm soát cơ thể, làm chủ nhịp điệu và thần thái sân khấu giúp cô luôn nổi bật ở mọi nơi xuất hiện. Nhiều chuyên gia đánh giá Lisa thuộc nhóm nghệ sĩ có kỹ năng trình diễn tốt nhất của Kpop hiện đại.

Tuy nhiên, song hành với ánh hào quang là những tranh luận kéo dài liên quan đến năng lực thanh nhạc của cô. Khi rời khỏi “hệ sinh thái” Kpop - nơi đề cao tổng thể trình diễn, những điểm yếu về kỹ năng bắt đầu lộ diện rõ rệt trước tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Âu-Mỹ. Tranh cãi lớn nhất của Lisa mỗi khi biểu diễn vẫn xoay quanh nền tảng thanh nhạc. Trong đội hình BLACKPINK, Lisa đảm nhận vai trò rapper và nhảy chính. Suốt 10 năm hoạt động cùng nhóm, hát không phải thế mạnh của Lisa. Dù có âm sắc đặc biệt và dễ nhận ra trong các bản thu audio, thì khi diễn live lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Giọng hát của Lisa bị đánh giá là mỏng, thiếu độ vang cần thiết cho các sân khấu ngoài trời quy mô lớn. Điều này khiến cô gặp khó khăn khi xử lý những đoạn cao trào hoặc cần truyền tải cảm xúc. Khi kết hợp với vũ đạo cường độ cao, vấn đề càng lộ rõ, việc hụt hơi khiến âm sắc thiếu ổn định, làm giảm đáng kể chất lượng live.

Nhiều lần Lisa bị chỉ ra lạm dụng thủ thuật backtrack. Tại MTV Video Music Awards 2024 hay Global Citizen Festival, Lisa bị chỉ trích nghiêm trọng, thậm chí bị netizen quốc tế mỉa mai là "nữ hoàng hát nhép". Vẫn biết Lisa thiên về trình diễn và vũ đạo, nhưng với khán giả Mỹ, hát live không chỉ là kỹ năng mà còn là thước đo tính chuyên nghiệp. Lisa không tránh được những soi xét khắt khe, làm bật lên định kiến với idol châu Á.

Lisa sở hữu lợi thế từ ngoại hình, thần thái, sức hút truyền thông và một fandom toàn cầu. Nhưng để chuyển hóa những lợi thế đó thành vị thế bền vững tại Mỹ, để vươn lên vị trí popstar thực thụ, cô cần cải thiện khả năng hát live.

