Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây sốt tại sự kiện quy tụ loạt “mẹ bỉm” đình đám Vbiz

Mới đây, một sự kiện ra mắt nhãn hiệu thời trang dành cho mẹ và bé do Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Lâm Thành Kim tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ cùng các gia đình nổi tiếng trong showbiz Việt.

Xuất hiện tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đưa theo cặp song sinh Lisa – Leon. Hai bé gây chú ý với sự dạn dĩ, thoải mái vui chơi trong không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, đồng thời thu hút ống kính truyền thông không kém các khách mời là nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như siêu mẫu Lan Khuê, diễn viên Thúy Ngân, Trương Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Neko Lê, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, ca sĩ Thiều Bảo Trang… Không chỉ dừng lại ở dàn sao, nhiều gia đình nghệ sĩ cũng đưa con nhỏ đến tham dự, tạo nên một không khí nhộn nhịp hiếm thấy.

Các “hot kids” Vbiz cũng trở thành điểm nhấn khi xuất hiện cùng bố mẹ. Có thể kể đến cặp song sinh Gia Khang – Gia Khôi (con của Dương Khắc Linh – Sara Lưu), bé Sol (con ca sĩ Đoan Trang) hay bé Nala (con Quỳnh Lương)… Tất cả góp phần biến sự kiện thành một “sân chơi” đúng nghĩa dành cho cả phụ huynh lẫn trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận, không gian sự kiện được thiết kế theo dạng pop-up store kết hợp trải nghiệm, với nhiều hoạt động tương tác dành cho trẻ em. Các thiết kế được giới thiệu tại đây theo hướng tối giản, sử dụng chất liệu cotton mềm mại và bảng màu trung tính, hướng đến sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà cho biết ý tưởng phát triển dòng sản phẩm dành cho trẻ em xuất phát từ nhu cầu cá nhân khi làm mẹ, đặc biệt là mong muốn tìm kiếm những sản phẩm vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa phù hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đã có nhiều lựa chọn, đặc biệt từ các thương hiệu ngoại, việc xây dựng một thương hiệu nội địa vẫn là bài toán cần thời gian để kiểm chứng.

Sự kiện khép lại với nghi thức ra mắt cùng sự tham gia của các khách mời. Không chỉ là dịp giới thiệu một sản phẩm mới, đây còn được xem là nơi hiếm hoi quy tụ đông đủ dàn “mẹ bỉm” và các nhóc tỳ đình đám của Vbiz trong cùng một không gian.

