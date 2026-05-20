Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến 1 quốc gia hoàn trả số tiền hơn 1.685 tỷ đồng

Shakira thắng kiện

Sau nhiều năm vướng vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng với cơ quan thuế Tây Ban Nha, cuối cùng nữ ca sĩ đình đám Shakira đã đón nhận chiến thắng quan trọng nhất. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vừa đưa ra kết luận rằng cơ quan chức năng không thể chứng minh Shakira là cư dân nộp thuế tại Tây Ban Nha trong năm tài chính 2011, đồng thời yêu cầu chính phủ hoàn trả cho nữ ca sĩ hơn 60 triệu euro, bao gồm cả tiền lãi phát sinh (khoảng hơn 1.685 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phán quyết lần này chỉ áp dụng cho năm tài chính 2011 và không thay đổi kết quả của thỏa thuận pháp lý mà Shakira từng ký vào tháng 11/2023 liên quan đến giai đoạn 2012 - 2014. Khi đó, nữ ca sĩ chấp nhận nộp phạt hơn 7,3 triệu euro để tránh phiên tòa kéo dài và đổi lấy án treo, dù vẫn liên tục khẳng định mình vô tội. Nguồn gốc của vụ việc bắt đầu từ năm 2018, khi cơ quan thuế và các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc Shakira gian lận thuế trong giai đoạn 2011 - 2014. Phía công tố cho rằng nữ ca sĩ thực tế đã sinh sống tại Barcelona trong thời gian hẹn hò với cựu danh thủ Gerard Piqué, từ đó phải có nghĩa vụ nộp thuế cho toàn bộ thu nhập toàn cầu.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, bất kỳ ai cư trú trên 183 ngày/năm tại quốc gia này đều phải đóng thuế như một công dân thường trú. Từ lập luận đó, các công tố viên từng đề xuất mức án lên đến 8 năm tù cùng khoản tiền phạt khổng lồ dành cho nữ siêu sao Latin.

Xuyên suốt nhiều năm, Shakira luôn phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Cô cho biết mình đăng ký cư trú hợp pháp tại Bahamas trong giai đoạn bị điều tra và phần lớn thời gian đều di chuyển quốc tế để lưu diễn, làm việc. Theo lời nữ ca sĩ, khoảng thời gian ở Tây Ban Nha chỉ mang tính cá nhân, hoàn toàn không vượt mức quy định của luật thuế.

Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hiện được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng đối với Shakira. Ngay sau khi được tuyên trắng án, Shakira lập tức có động thái gây bão mạng xã hội. Trên Instagram, nữ ca sĩ khoe thần thái rạng rỡ ở tuổi 49 cùng phong độ nhan sắc gần như không đổi theo thời gian. Đáng chú ý nhất là việc cô chèn ca khúc B**ch Better Have My Money vào bài đăng mới, khiến dư luận thế giới bùng nổ phản ứng vì ý nghĩa đằng sau bài hát.

Shakira hiện là một trong những biểu tượng giải trí quyền lực nhất thế giới sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Từ lâu, Shakira đã được xem là hình mẫu nhan sắc Latin kinh điển với mái tóc vàng xù thương hiệu, thân hình săn chắc cùng những bước nhảy hông mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng. Cô nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng mỹ nhân nóng bỏng và quyến rũ nhất hành tinh do những tạp chí danh tiếng bình chọn. Năm 2023, Shakira được People en Español vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách “50 người đẹp nhất”.

Tuy nhiên, điều khiến Shakira trở thành siêu sao toàn cầu không chỉ nằm ở ngoại hình. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng khàn đặc trưng không thể trộn lẫn, khả năng sáng tác mạnh mẽ cùng năng lực trình diễn bùng nổ. Ngoài ra, cô còn có thể sử dụng nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Ý và Pháp. Trong suốt sự nghiệp, Shakira đã bán ra hơn 95 triệu đĩa nhạc toàn cầu, trở thành nghệ sĩ Latin thành công nhất mọi thời đại. Bộ sưu tập thành tích của cô bao gồm 3 giải Grammy, 14 giải Latin Grammy cùng hàng loạt kỷ lục Guinness thế giới.

Sự nghiệp của Shakira bắt đầu bùng nổ từ thập niên 1990 với các album tiếng Tây Ban Nha như Pies Descalzos hay Dónde Están los Ladrones?. Khi ấy, cô nhanh chóng trở thành siêu sao hàng đầu tại thị trường Mỹ Latin nhờ phong cách pop-rock cá tính. Đầu những năm 2000, Shakira thực hiện cú Mỹ tiến lịch sử với album tiếng Anh Laundry Service. Ca khúc Whenever, Wherever nhanh chóng càn quét toàn cầu, biến cô thành hiện tượng quốc tế. Sau đó, siêu hit Hips Don't Lie tiếp tục đưa tên tuổi nữ ca sĩ lên hàng ngũ những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bước sang thập niên 2010, Shakira liên tục thay đổi để thích nghi với xu hướng âm nhạc hiện đại, kết hợp EDM, Latin Pop và Reggaeton. Sau biến cố chia tay Gerard Piqué vào năm 2022, nữ ca sĩ có màn trở lại được xem là ngoạn mục nhất sự nghiệp. Bản diss track Bzrp Music Sessions, Vol. 53 gây bão toàn cầu, kéo theo sự thành công của album Las Mujeres Ya No Lloran. Hiện tại, Shakira lưu diễn quanh thế giới với tour concert cháy vé. Vừa qua, nữ ca sĩ tỏa sáng tại đêm diễn miễn phí thu hút tận 2 triệu người xem ở Brazil. Ở tuổi 49, Shakira liên tục phá kỷ lục của chính mình.

Shakira được mệnh danh là “Nữ hoàng World Cup” nhờ mối duyên đặc biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cô là nghệ sĩ hiếm hoi từng biểu diễn tại 3 kỳ World Cup liên tiếp: năm 2006 với Hips Don't Lie, năm 2010 với “thánh ca” Waka Waka (This Time for Africa) và năm 2014 với La La La (Brazil 2014).

Năm 2026, Shakira tiếp tục tạo nên cú nổ mới khi phát hành ca khúc chủ đề World Cup mang tên Dai Dai, hợp tác cùng Burna Boy. Ca khúc pha trộn Hip-hop cùng âm hưởng châu Phi hiện đại, mang thông điệp cổ vũ tinh thần thể thao và tôn vinh những huyền thoại bóng đá như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Đặc biệt hơn, FIFA còn xác nhận Shakira sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ chính của sân khấu Halftime Show đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động MetLife (Mỹ) vào ngày 19/7/2026. Tại sự kiện lịch sử này, cô sẽ đứng chung sân khấu với Madonna và BTS trong màn trình diễn được kỳ vọng trở thành khoảnh khắc giao thoa văn hóa lớn bậc nhất lịch sử thể thao hiện đại.

