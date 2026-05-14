Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 34 tuổi đổi đời nhờ 1 bài hát, vì "quá lứa lỡ thì" mà bị cả showbiz bỏ rơi

Thời điểm ấn phẩm World’s Most Beautiful 2026 (mỹ nhân đẹp nhất thế giới) của People chính thức công bố danh sách những gương mặt nổi bật nhất năm, công chúng không chỉ chú ý đến việc Anne Hathaway trở thành gương mặt trang bìa ở tuổi 43. Một cái tên khác cũng khiến truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm là EJAE - nữ nhạc sĩ từng bị xem là “quá tuổi để debut”, nay lại đứng chung hàng ngũ với những biểu tượng giải trí hàng đầu Hollywood.

EJAE trong ấn phẩm top những người phụ nữ đẹp nhất 2026

EJAE đang trải qua giai đoạn huy hoàng nhất sự nghiệp. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, cô từ một người chuyên đứng sau hậu trường Kpop đã vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu, giành giải Oscar, phủ sóng Billboard, bước lên thảm đỏ Met Gala và được vinh danh là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Hành trình ấy càng gây chú ý hơn khi xuất phát điểm của EJAE từng là chuỗi năm tháng bị từ chối chỉ vì tuổi tác.

Tên thật của EJAE là Kim Eun-jae, sinh ngày 6/12/1991. Trước khi nổi tiếng, cô từng có gần 10 năm làm thực tập sinh tại SM Entertainment. Tuy nhiên, khi thị trường Kpop ngày càng trẻ hóa, EJAE dần bị xem là không còn phù hợp với mô hình thần tượng mà công ty theo đuổi.

EJAE từng bị từ chối vì quá tuổi để làm idol

Trong giai đoạn mà nhiều idol nữ debut ở tuổi 16 - 20, việc bước qua tuổi 25 nhưng vẫn chưa được ra mắt khiến EJAE bị gắn mác “quá lứa lỡ thì”. Cuối cùng, cô rời SM mà không có cơ hội debut chính thức sau cả thanh xuân đánh đổi cho phòng tập.

Đó từng là cú sốc lớn với EJAE. Nhưng thay vì từ bỏ âm nhạc, cô lựa chọn một hướng đi khác. Nữ nghệ sĩ sang Mỹ theo học tại New York University để đào sâu về sản xuất âm nhạc và sáng tác.

Không còn cố gắng trở thành một thần tượng theo tiêu chuẩn công nghiệp Kpop, cô dần khẳng định bản thân bằng tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng viết giai điệu bắt tai và màu sắc sản xuất mang tính quốc tế. Từ một thực tập sinh thất bại, EJAE âm thầm trở thành “phù thủy tạo hit” phía sau loạt ca khúc đình đám của Kpop.

Trước khi công chúng biết đến EJAE như một ngôi sao toàn cầu, giới làm nhạc Kpop đã xem cô là một trong những songwriter đáng chú ý nhất thế hệ mới. Cô tham gia sáng tác nhiều bản hit nổi tiếng như Psycho của Red Velvet, Drama và Armageddon của aespa. Ngoài ra, EJAE còn góp mặt trong các dự án âm nhạc của TWICE, Taeyeon, NMIXX hay LE SSERAFIM.

Dù sở hữu portfolio đáng nể, EJAE vẫn chủ yếu được biết đến trong nội bộ ngành công nghiệp âm nhạc. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ khi cô tham gia dự án hoạt hình âm nhạc KPop Demon Hunters. Trong phim, EJAE đảm nhận giọng hát cho nhân vật chính Rumi thuộc nhóm HUNTR/X. Dự án nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ phần âm nhạc bùng nổ, hình ảnh đậm chất Kpop và sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tâm điểm của toàn bộ cơn sốt chính là ca khúc Golden.

Golden - bản nhạc phim gây bão toàn cầu của Kpop năm 2025

Golden không chỉ là một bản soundtrack thành công. Ca khúc này đã biến EJAE thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu chỉ sau một đêm. Bài hát do EJAE đồng sáng tác và trực tiếp thể hiện nhanh chóng leo thẳng lên vị trí số 1 Billboard Hot 100, trụ hạng suốt 8 tuần liên tiếp. Trên Spotify, Golden vượt mốc 1 tỷ lượt stream, trở thành một trong những ca khúc châu Á có sức lan tỏa mạnh nhất năm 2025.

Đầu năm 2026, Golden làm nên kịch sử Kpop khi chiến thắng cả Grammy lẫn Oscar. Ca khúc được xướng tên ở hạng mục Nhạc phim hay nhất, đánh dấu lần đầu tiên một ca khúc Kpop giành tượng vàng Oscar ở hạng mục này.

Khoảnh khắc EJAE bước lên sân khấu nhận giải nhanh chóng viral toàn cầu. Với nhiều khán giả châu Á, đây không chỉ là chiến thắng cá nhân của một nghệ sĩ mà còn là biểu tượng cho hành trình vượt qua định kiến tuổi tác và tiêu chuẩn khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí. Điều khiến câu chuyện của EJAE gây đồng cảm mạnh là bởi cô thành công ở thời điểm mà nhiều người từng cho rằng đã “quá muộn” để bắt đầu.

Sau chiến thắng Grammy và Oscar, EJAE gần như bước vào kỷ nguyên mới của sự nghiệp. Cô liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn, sự kiện thời trang danh tiếng và được hàng loạt thương hiệu săn đón.

Tháng 4/2026, EJAE được vinh danh tại Billboard Women in Music cùng Audrey Nuna và REI AMI trong hạng mục Người phụ nữ của năm. Không lâu sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong ấn phẩm World’s Most Beautiful 2026 của People - nơi quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc và giải trí hàng đầu như Anne Hathaway, Sandra Bullock hay Zendaya.

People nhấn mạnh rằng EJAE không chỉ được đánh giá cao bởi ngoại hình hiện đại, cá tính mà còn nhờ hành trình truyền cảm hứng về sự tự chấp nhận bản thân. Việc cô xuất hiện trong danh sách này cũng phản ánh xu hướng mới của Hollywood, đề cao “vẻ đẹp thực lực” thay vì những tiêu chuẩn hoàn hảo cứng nhắc.

Ấn phẩm năm nay đặc biệt gây chú ý với chủ đề “no-retouch” - hạn chế chỉnh sửa ảnh để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của nghệ sĩ. Đồng thời, sự xuất hiện dày đặc của các gương mặt châu Á cũng cho thấy làn sóng Kpop đang tác động mạnh đến tiêu chuẩn sắc đẹp toàn cầu.

Theo công bố mới nhất, Netflix cùng AEG Presents cũng đang lên kế hoạch cho world tour dựa trên âm nhạc của KPop Demon Hunters, EJAE sẽ trực tiếp biểu diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi toàn cầu của mình cùng với Audrey Nuna và REI AMI - bộ ba đã làm nên HUNTR/X.

Sự thành công của EJAE được nhiều người xem như lời đáp trả mạnh mẽ nhất dành cho những định kiến mà cô từng phải chịu đựng suốt tuổi trẻ. Trong một ngành công nghiệp luôn ám ảnh bởi tuổi tác và hình mẫu hoàn hảo, EJAE chứng minh rằng tài năng thực sự không có hạn sử dụng. Và đôi khi, chỉ cần một bài hát đúng thời điểm, cả cuộc đời của một nghệ sĩ có thể thay đổi hoàn toàn.

