Bom tấn của Christoper Nolan gây tranh cãi: Anne Hathaway mặt đầy botox, người phụ nữ đẹp nhất thế giới bị nhuộm đen

Sau trailer đầu tiên hé lộ một phần cốt truyện, Universal Pictures mới đây đã “thả xích” đoạn giới thiệu tiếp theo của The Odyssey, mở ra câu chuyện về những năm tháng lưu lạc của Odysseus trên hòn đảo cùng nữ thần Calypso trong lúc Antinous và đám người cầu thân tham lam đang tìm cách chiếm lấy tài sản và vương quyền của Odysseus khi ông vắng mặt sau chiến tranh thành Troy.

Đoạn trailer bắt đầu với cuộc đối thoại của nàng Calypso với Odysseus: “Nói ta nghe ngươi nhớ được gì?”. Người anh hùng trả lời anh có một người vợ, một người con trai và cầu xin nàng hãy giúp anh trở về nhà. Giữa lúc ấy tại quê nhà Ithaca mà Odysseus hằng mong nhớ, Antinous cầm đầu những tên đàn ông hám quyền lực trong vùng đã tìm đến tận cung điện và gây sức ép buộc hoàng hậu Penelope phải nhận lời cầu hôn của 1 trong số họ.

Charlize Theron trong vai nữ thần Calypso

Tạo hình đầu tiên của Tiresias - nhà tiên tri mù nổi tiếng, được tôn kính là người thấu thị bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp

Robert Pattinson trong vai Antinous - kẻ cầu thân đang tìm cách đoạt lấy hoàng hậu Penelope và vương quyền của Odysseus

Đoạn video dài gần 3 phút cũng hé lộ hình ảnh người hầu trung thành của Odysseus là Eumaeus (John Leguizamo thủ vai), đây là một nhân vật quan trọng trong việc hỗ trợ nhà vua trở lại ngôi vị ở phần sau của câu chuyện. Đặc biệt đoạn giới thiệu còn cho thấy rõ tạo hình của người khổng lồ một mắt Polyphemus. Trong thiên sử thi của Homer, Polyphemus là con trai của thần Poseidon. Trong hành trình về nhà, Odysseus và thủy thủ đoàn của ông đã vô tình bước vào hang của Polyphemus và chịu sự truy đuổi gắt gao của tạo vật này.

Người hầu thân cận của Odysseus - Eumaeus do John Leguizamo (John Wick, Encanto) thủ vai

Người khổng lồ một mắt Polyphemus, con trai của thần Poseidon

Ngay sau khi ra mắt, trailer đã tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số khán giả tỏ ra phấn khích, kỳ vọng đây sẽ là bom tấn tiếp theo của Nolan sau thành công của Oppenheimer. Ngược lại, không ít người cho rằng đoạn giới thiệu chưa đủ hấp dẫn, thậm chí có phần “lạnh” so với quy mô mà bộ phim hướng tới. Những tranh luận về tính chính xác lịch sử, phong cách thể hiện và cách chuyển thể nguyên tác tiếp tục bùng lên dữ dội.

Tâm điểm chỉ trích lớn nhất lại đổ dồn vào The OdysseyAnne Hathaway. Trong trailer, nữ diễn viên xuất hiện với vai Penelope - người vợ chờ đợi Odysseus suốt nhiều năm. Tuy nhiên, một số phân cảnh cận mặt khiến cô bị nhận xét là biểu cảm thiếu tự nhiên, gương mặt cứng đơ. Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân đến từ việc sử dụng botox, khiến khả năng thể hiện cảm xúc bị hạn chế. Hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện, cho rằng ngoại hình của cô không còn phù hợp với bối cảnh cổ đại, làm giảm tính chân thực của nhân vật.

Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Hathaway, cho rằng việc soi mói ngoại hình là phiến diện và thiếu công bằng. Họ lập luận rằng một trailer ngắn không đủ để đánh giá toàn bộ diễn xuất, và nữ diễn viên hoàn toàn có thể thể hiện chiều sâu nhân vật khi phim chính thức ra mắt.

Bên cạnh đó, tranh cãi lớn hơn lại xoay quanh nhân vật Helen of Troy – biểu tượng sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Theo nhiều đồn đoán, vai diễn này có thể do nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o đảm nhận. Thông tin này đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội từ một bộ phận khán giả, cho rằng việc lựa chọn một nữ diễn viên da màu vào vai “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” trong bối cảnh Hy Lạp cổ đại là không phù hợp và làm sai lệch nguyên tác.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại phản bác quan điểm này, cho rằng chuẩn mực cái đẹp không cố định và việc đa dạng hóa diễn viên là xu hướng tất yếu của điện ảnh hiện đại. Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng các mô tả trong thần thoại không hề cụ thể như nhiều người vẫn nghĩ, và việc diễn giải lại nhân vật là điều hoàn toàn hợp lý trong một tác phẩm điện ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn cận cảnh mà thấy biểu cảm cứ đơ đơ, không có chiều sâu cảm xúc. - Penelope đáng lẽ phải toát lên sự chờ đợi khắc khoải, nhưng ở đây mình không cảm nhận được điều đó. - Có cảm giác gương mặt Anne Hathaway bị đóng băng, chắc do can thiệp thẩm mỹ quá nhiều. - Helen vốn được xem là biểu tượng sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, nên việc thay đổi hình tượng thật khó chấp nhận. - Nếu đã lấy bối cảnh Hy Lạp cổ đại thì nên tôn trọng yếu tố lịch sử và hình tượng truyền thống hơn. - Không phản đối sáng tạo, nhưng thay đổi như vậy dễ khiến nhân vật mất đi tính biểu tượng ban đầu.

The Odyssey là bộ phim điện ảnh thứ 13 do Christopher Nolan đạo diễn, dựa trên bài thơ cổ cùng tên của Homer. Tác phẩm sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Bộ phim bom tấn gần đây nhất của Nolan là "Oppenheimer" đã thu về 958,8 triệu đô la và nhận được 13 đề cử giải Oscar năm 2024, trong đó có hai giải thưởng quan trọng: Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài vai trò đạo diễn, Nolan còn đảm nhận khâu kịch bản và sản xuất bộ phim cùng vợ mình - Emma Thomas.

nguồn: Hollywood Reporter