Nam NSƯT U50 muốn cưới vợ lần 3, sống với mỹ nhân kém 7 tuổi trong căn nhà 14 tỷ ở đường Nguyễn Trãi

Nam NSƯT là gương mặt quen thuộc trong phim giờ vàng

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 tại Hà Nội, bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Khi còn đang học năm nhất Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn vào vai Tiến trong bộ phim truyền hình đình đám Hoa cỏ may . Vai diễn này giúp nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, chân thật.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Quỳnh lần lượt công tác tại Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi gắn bó lâu dài với Nhà hát Kịch Hà Nội. Trên màn ảnh nhỏ, anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa hồng trên ngực trái, Mặt nạ gương, Hồ sơ cá sấu, Biệt dược đen hay Hoa sữa về trong gió ...

Trong đó, vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Nhân vật người chồng vũ phu, ích kỷ nhưng được Ngọc Quỳnh thể hiện đầy chiều sâu tâm lý khiến khán giả vừa ghét vừa ám ảnh. Vai diễn này đã mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh diều vàng 2020.

Nhiều năm miệt mài với nghề, đến tháng 3/2024, Ngọc Quỳnh chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nam diễn viên quê Hà Nội.

Hai lần hôn nhân dang dở và cuộc sống tuổi U50 bên bạn gái kém 7 tuổi

Thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của NSƯT Ngọc Quỳnh lại trải qua không ít biến cố. Nam nghệ sĩ từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có 2 người con.

Sau nhiều thăng trầm tình cảm, Ngọc Quỳnh cho biết bản thân vẫn tin vào tình yêu và luôn mong muốn có được một mái ấm trọn vẹn. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang sống hạnh phúc bên bạn gái kém 7 tuổi là diễn viên Thùy Anh, cũng là đồng nghiệp của anh tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Cả hai đã đồng hành cùng nhau khoảng 3 năm và có sự đồng điệu trong tính cách lẫn quan điểm sống. Theo Ngọc Quỳnh, điều khiến anh trân trọng bạn gái là sự mạnh mẽ và luôn chấp nhận phần thiệt về mình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng cả hai chưa từng to tiếng hay cãi vã. Họ hiểu nhau trong cách ứng xử với gia đình, con cái và cùng san sẻ mọi điều trong cuộc sống. "Tôi đã kết hôn 2 lần rồi nhưng không trọn vẹn, có thêm lần thứ 3 tôi sẽ đón nhận", nam diễn viên tâm sự với Dân trí.

Ngọc Quỳnh cũng cho biết anh và Thùy Anh từng nghĩ tới chuyện tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cả hai vẫn muốn sắp xếp công việc ổn thỏa để có thể chuẩn bị mọi thứ chu toàn hơn.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cho biết mối quan hệ giữa anh và vợ cũ hiện khá văn minh. Anh kể rằng người cũ từng nhắn nhủ: "Ông cũng đừng để Thuỳ Anh thiệt thòi". Với Ngọc Quỳnh, đó là điều đáng quý sau những gì cả hai đã trải qua.

Ở tuổi U50, NSƯT Ngọc Quỳnh sống cùng bạn gái và các con trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 125m2 nằm trên tầng 23 của một chung cư ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Căn hộ được cặp đôi mua từ năm 2024 với giá trị khoảng 14 tỷ đồng.

Không gian sống của Ngọc Quỳnh được thiết kế hiện đại với 3 phòng ngủ. Không gian lấy gam trắng làm tông màu chủ đạo, kết hợp cùng sàn gỗ nâu trầm và hệ nội thất cao cấp tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn đầy đẳng cấp.

Điểm nổi bật của căn hộ là phần trần gắn kính độc đáo giúp phản chiếu ánh sáng, khiến tổng thể trở nên rộng mở và lộng lẫy hơn. Khu vực phòng khách được bố trí liền với bàn ăn theo phong cách mở, vừa tiện nghi vừa tạo sự thông thoáng.

Đặc biệt, hệ đèn chùm pha lê kết hợp cùng trần kính càng làm không gian thêm lung linh, gợi cảm giác xa hoa như một khách sạn cao cấp.

Ngọc Quỳnh đặc biệt yêu thích khu vực ban công, nơi anh trồng nhiều cây xanh để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh từng chia sẻ việc chăm cây, nhổ cỏ giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm và cân bằng hơn.

Dù sống trong căn hộ đắt đỏ giữa Hà Nội, Ngọc Quỳnh cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền của căn nhà mà ở khoảnh khắc gia đình quây quần bên mâm cơm mỗi tối. Với nam nghệ sĩ, sau nhiều sóng gió, điều anh cần nhất ở tuổi U50 chính là sự bình yên và một người bạn đời đủ thấu hiểu để đồng hành lâu dài.