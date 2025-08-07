Không phải Hoa hậu, không cần danh hiệu nhan sắc nào nhưng Phương Anh Đào vẫn liên tục khiến khán giả xao xuyến bởi nét đẹp tự nhiên, vừa quyến rũ vừa sang chảnh của mình. Thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, cận cảnh nhan sắc thông qua cam thường lại càng khiến khán giả mê mẩn. Rất nhiều bình luận cho rằng cô chính là đệ nhất mỹ nhân, đẹp nhất Việt Nam hiện tại, nét đẹp khiến ngay cả các Hoa hậu đứng cạnh cũng phải lép vế.

Phương Anh Đào trong một sự kiện gần đây, hoàn hảo từ gương mặt đến body

Nhiều khán giả ưu ái, gọi Phương Anh Đào là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam hiện tại

Không chỉ đẹp trong những khoảnh khắc được chăm chút kỹ lưỡng trên thảm đỏ các sự kiện, Phương Anh Đào còn gây choáng khi để mặt mộc trên phim vẫn đẹp mê hồn. Cô thuộc số ít diễn viên nữ dám thường xuyên xuất hiện với gương mặt không son phấn trên màn ảnh rộng, nhất là với những cảnh quay cận mặt. Thế nhưng, nhan sắc mộc mạc của cô lại trở thành một vũ khí lợi hại chinh phục mọi khán giả. Trong Mai, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè hay cả Em Gái Mưa,... khán giả đều dễ dàng nhận ra những cảnh mặt mộc chân thật, càng làm tăng thêm chiều sâu cảm xúc và sự tin cậy cho nhân vật.

Phương Anh Đào thường xuyên để mặt mộc trên phim và cả ngoài đời lẫn đi gameshow

Không chỉ đẹp, Phương Anh Đào còn là một diễn viên có thực lực. Cô từng bước khẳng định mình qua loạt vai diễn đa dạng, từ các phim nghệ thuật nhẹ nhàng đến phim thương mại ăn khách. Nhiều người lần đầu biết đến cô là từ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, bộ phim indie từng gây chú ý nhờ màu phim đẹp và lối diễn tự nhiên, tinh tế của cô gái tên Nhật Hạ, vai diễn khiến nhiều trái tim tan chảy. Từ đó, cô dần khẳng định mình là nàng thơ mới của điện ảnh Việt: vừa có nhan sắc, vừa có chiều sâu.

Không bị đóng khung vào hình tượng dịu dàng, Phương Anh Đào thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, Dù là bi hay hài, dù là vai chính hay phụ, Phương Anh Đào vẫn luôn để lại dấu ấn riêng, với cách thoại nhẹ như hơi thở nhưng đầy ám ảnh. Đỉnh cao sự nghiệp của Phương Anh Đào chính là vai Mai trong bộ phim Mai - bom tấn Tết 2024 đóng cùng Tuấn Trần. Phim đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Sau thành công rực rỡ của Mai, Phương Anh Đào không xuất hiện tràn lan mà chọn lọc dự án kỹ lưỡng. Cô vắng bóng suốt hơn 1 năm qua nhưng chưa từng bị lãng quên trái lại, mỗi lần xuất hiện là mạng xã hội lại dậy sóng. Gần đây, dân tình rộ lên tin đồn cô và Tuấn Trần sẽ tái hợp trong một phim Tết 2026, khiến khán giả vô cùng háo hức.