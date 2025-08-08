Jang Seo Hee sinh năm 1971, trong suốt ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, luôn được xem là biểu tượng của phim truyền hình Hàn Quốc, sở hữu sự nghiệp mà bất kỳ ngôi sao nào cũng mơ ước. Cô bắt đầu đóng phim từ những năm 1980 nhưng phải đến đầu thập niên 2000 mới thực sự bùng nổ, trở thành “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Với khả năng diễn nội tâm đỉnh cao, ánh mắt u buồn và nét đẹp bi ai như được sinh ra để gánh những vai khổ mệnh, Jang Seo Hee liên tục góp mặt trong loạt bom tấn truyền hình như Miss Mermaid (Nàng Tiên Cá Nhỏ), Yi San, Hur Jun, và đặc biệt là Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - bộ phim khiến cả Việt Nam một thời phát cuồng. Bộ phim này đưa Jang Seo Hee lên hàng sao hạng A, phủ sóng quảng cáo từ truyền hình đến bảng hiệu ngoài trời. Tại thời điểm đó, cô được truyền thông Hàn đánh giá là “người có giá trị thương mại ngang Kim Nam Joo và Lee Young Ae”.

Sự Quyến Rũ Của Người Vợ

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Jang Seo Hee còn có cú bứt phá ngoạn mục tại Trung Quốc, nơi không phải nghệ sĩ Hàn nào cũng dễ dàng thành công. Cô là một trong những diễn viên Hàn hiếm hoi dẫn đầu làn sóng Hallyu tại thị trường đại lục, liên tục được mời đóng phim, chụp quảng cáo và tham gia chương trình truyền hình.

Jang Seo Hee từng là "con cưng" ở thị trường tỷ dân

Năm 2005, Jang Seo Hee đứng đầu danh sách "Nữ diễn viên có ảnh hưởng nhất" trong khảo sát của khán giả Trung Quốc về văn hóa Hàn. Cô từng gây bão khi tham gia một dự án phim truyền hình tại Trung Quốc với mức cát-xê được đồn đoán lên tới khoảng 1000 tỷ đồng Việt Nam - con số không tưởng vào thời điểm đó. Thậm chí, truyền thông xứ Hàn còn lan truyền câu chuyện rằng thù lao của cô cao gấp 100 lần ở Hàn Quốc và… đủ để “mua được cả Tử Cấm Thành”. Dù lời đồn có vẻ là hơi phóng đại, nhưng đủ để thấy sức ảnh hưởng và mức độ thành công đỉnh cao của Jang Seo Hee ở giai đoạn ấy.

Đặc biệt ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, Jang Seo Hee không chỉ được công nhận nhờ khả năng diễn xuất xuất thần trong các vai bi kịch, mà còn khiến công chúng say mê bởi ngoại hình hoàn mỹ, nét đẹp cổ điển và khí chất thanh cao hiếm có. Cô thậm chí từng được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là “người vợ lý tưởng nhất showbiz Hàn”. Trong một cuộc khảo sát toàn quốc, cô từng chiến thắng áp đảo với danh hiệu "người phụ nữ cả Hàn Quốc muốn lấy làm vợ" nhờ gương mặt dịu dàng, hình tượng mẫu mực, sạch bóng scandal.