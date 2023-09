Mỹ nhân dao kéo nóng bỏng bậc nhất màn ảnh Hàn: 20 năm vẫn mãi trẻ đẹp, sự nghiệp nổi tiếng nhờ tình yêu

Idol lấn sân diễn xuất với sự nghiệp mờ nhạt

Jeon Hye Bin còn được gọi là BIN, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu Hàn Quốc. Năm 2002, cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là ca sĩ của nhóm nhạc nữ ba thành viên LUV. Tuy nhiên, nhóm đã sớm tan rã vào vì mục tiêu cá nhân của từng thành viên không giống nhau.

Sau khi LUV tan rã, Jeon Hye Bin đã phát hành album solo đầu tiên của mình, Love Somebody. Cô dấn thân vào diễn xuất và xuất hiện trong bộ phim truyền hình đầu tiên Sang Doo! Let's Go to School , sau đó xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong bộ phim kinh dị Dead Friend năm 2004. Thời điểm này, cô vẫn hoạt động song song hai lĩnh vực và phải tới năm 2008 mới quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và đóng vai chính trong một loạt phim truyền hình.

Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, Jeon Hye Bin làm việc rất chăm chỉ, thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, không nề hà vai chính hay phụ, thế nhưng cô vẫn không được nhiều khán giả quan tâm. Bộ phim hiếm hoi mà cô được nhiều khán giả nhớ đến có lẽ là Another Oh Hae Young, ra mắt năm 2016.

Sự nghiệp nổi tiếng nhờ tình yêu

Sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất đều mờ nhạt, Jeon Hye Bin chủ yếu được quan tâm nhờ chuyện yêu đương. Trong quá khứ, cô từng bất ngờ trở thành cái tên nổi đình đám khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với "mỹ nam đẹp hơn hoa" Lee Jun Ki. Thời điểm đó, hai người đều trực thuộc công ty quản lí Namoo Actors, từng nhiều lần xuất hiện trên mặt báo với những tin đồn cùng bằng chứng hẹn hò khác nhau. Phải cho tới khi cùng nhau tham gia diễn xuất trong Tay Súng Joseon, họ mới chính thức từ tình bạn thành tình yêu. Mối quan hệ này ít nhiều vấp phải ý kiến tranh cãi khi nhiều người cho rằng, Jeon Hye Bin không xứng với Lee Jun Ki.

Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin bị bắt gặp hẹn hò

Bên nhau một thời gian thì hai người chính thức đường ai nấy đi, lý do được đưa ra là do cả hai bận rộn với công việc và không còn nhiều thời gian dành cho nhau. Hai năm sau ngày sống với cái tên "bạn gái cũ của Lee Jun Ki", Jeon Hye Bin lại một lần nữa được réo gọi trên các mặt báo, lần này là vì thông báo kết hôn với không phải là người nổi tiếng. Hôn lễ của hai người nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng, chủ yếu là bởi bộ ảnh cưới đẹp như mộng của nữ diễn viên dù chú rể không hề lộ mặt.

Mỹ nhân dao kéo nóng bỏng, bao năm vẫn mãi trẻ đẹp

Có thể thấy sau bao năm làm nghề, thứ người ta quan tâm nhất ở Jeon Hye Bin vẫn là tình yêu và nhan sắc. Thời điểm mới debut, cô đã được chú ý bởi diện mạo nổi bật hơn hẳn các thành viên còn lại. Sau này khi làm diễn viên, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, đã vậy cô còn thường xuyên khoe những bộ hình gợi cảm, nóng bỏng "chết người". Có thời gian, nhiều người hâm mộ cho rằng cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp như hiện tại. Đứng trước thông tin này, cô đã thẳng thắn lên tiếng thừa nhận từng rằng mình từng đụng tới dao kéo nhưng là vì gặp tai nạn giao thông hồi năm 2006. Khán giả không biết thông tin này có đúng không nhưng rõ ràng, việc dao kéo là một lựa chọn rất đúng đắn của Jeon Hye Bin.

Jeon Hye Bin (ngoài cùng bên phải) thời mới vào nghề, còn là một idol

Jeon Hye Bin khoe vẻ đẹp nóng bỏng

Hiện tại, Jeon Hye Bin đã tròn 40 tuổi, mới sinh con đầu lòng được gần một năm. Nhìn những hình ảnh hiện tại của Jeon Hye Bin, khán giả bất ngờ bởi mẹ bỉm chăm sóc nhan sắc rất tốt, vẫn trẻ đẹp chứ không hề giống phụ nữ tuổi tứ tuần. Thậm chí so sánh với hình ảnh cách đây 20 năm, thời mới vào nghề, trông Jeon Hye Bin như chẳng hề già đi.

Hình ảnh gần đây của mẹ bỉm

