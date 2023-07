Mỹ nhân có màn tái xuất dở toàn diện: Nhan sắc thất thường, còn bị hại bởi kỹ xảo "3 xu"

Sau thời gian dài "nhá hàng", dự án cổ trang An Lạc Truyện cũng chính thức lên sóng bất ngờ với chỉ 1 tập phim vào tối 12/7. Màn kết hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn rất được kì vọng, thế nhưng đã khiến fan "vỡ mộng" hàng loạt vì một sản phẩm tệ hại toàn diện trên màn ảnh.

Trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai nữ chính An Lạc, nắm trùm một trại thủ phỉ cũng có tên là An Lạc. Từ đầu phim, cô đã gặp gỡ và say mê nhan sắc của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), chủ động "tấn công" anh dồn dập và còn đòi lấy anh làm chồng. Sự bạo dạn trong tính cách của An Lạc khiến người xem thấy thú vị, song lại nhanh chóng gây "tụt mood" do hàng loạt yếu tố yếu kém.

Trở lại lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến ai nấy hoang mang với dáng vẻ xuống sắc của mình. Mỹ nhân Tân Cương lộ nhiều "góc chết", một số phân đoạn còn lộ rõ nếp nhăn. Ngoài ra, bộ lọc và hoá trang của An Lạc Truyện càng khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên thất thường, khi thì xinh xăn, lúc lại loè loẹt và "giả trân". Không chỉ "nhà gái" mà ngay cả nam chính Cung Tuấn cũng trở thành nạn nhân của những góc máy "dìm hàng" khó hiểu.

Góc quay, bộ lọc khiến nhan sắc cặp đôi chính gây hoang mang

Còn với diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có sự tiến bộ khi trở lại "vùng an toàn" của mình. Một số cảnh của cô còn bị chê là "dầu mỡ", khiến khán giả nổi da gà. Đã vậy, kỹ xảo của An Lạc Truyện còn thuộc hàng lỗi thời bậc nhất, trông giả và "3 xu" đến mức rõ mồn một khó chối bỏ.

Kỹ xảo tệ hại của An Lạc Truyện

Youku cho lên sóng 1 tập đầu tiên của An Lạc Truyện và thu về nhiều ý kiến gây tranh cãi. Hãng phim bị đánh giá là tụt dốc đột ngột sau khi có một Trường Nguyệt Tẫn Minh xuất sắc về kỹ xảo lẫn tạo hình. Nhiều khán giả còn mỉa mai danh xưng "phim cấp S+" mà Youku dành cho An Lạc Truyện, trong khi sản phẩm ra mắt lại kém chất lượng hơn cả tưởng tượng.

Có ý kiến còn khẳng định, Địch Lệ Nhiệt Ba khó "trở mình" bằng An Lạc Truyện sau cú thất bại của Công Tố. Nàng tiểu hoa 9X đang trải qua một năm 2023 thảm hoạ, có nguy cơ tụt lại phía sau so với dàn chị em cùng thời.