Mỹ nhân có học vấn khủng: Từ diễn xuất đến nhân cách đều hoàn hảo, tiếc nhất là mối tình với tài tử nổi danh

Mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng không bỏ bê chuyện học hành

Jung So Min là mỹ nhân xứ Hàn sinh năm 1989. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với nghệ thuật, theo học khiêu vũ từ năm cấp hai. Dù có năng khiếu nghệ thuật lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp, sớm được nhiều công ty giải trí để mắt tới nhưng Jung So Min vẫn chăm chỉ học hành. Cô đã nộp đơn thi vào khoa Diễn xuất đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS), ngạc nhiên hơn khi cô đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào. Đây là trường đại học danh tiếng hàng đầu xứ Kim Chi với tỷ lệ chọi và cuộc thi đầu vào được người Hàn ví là khó hơn cả trường Y.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2010 và lập tức trở nên nổi tiếng trong cùng năm đó nhưng vì chuyện học, năm 2011, cô quyết tâm ngưng diễn xuất một thời gian để tập trung cho việc học của mình.

"Tiểu Yoon Eun Hye" nỗ lực tìm chỗ đứng trong nghề

Những năm đầu sự nghiệp, Yoon Eun Hye được quan tâm bởi có vẻ bề ngoài na ná với đàn chị Yoon Eun Hye, chính bởi vậy cô được gọi với cái tên "tiểu Yoon Eun Hye". Dù vậy sự nghiệp của cô lại chẳng được thuận lợi như đàn chị. Từ sau khi tốt nghiệp, Jung So Min đều đặn nhận phim mới, diễn xuất cũng vô cùng ấn tượng nhưng mãi không tìm được chỗ đứng cho mình.

Golden Slumber, Bố Là Con Con Là Bố, The Smile Has Left Your Eyes, My Father is Strangem,... là loạt phim đình đám có sự góp mặt của Jung So Min. Tuy nhiên dù đóng chính hay phụ, vai diễn của cô cũng bị đánh giá là không quá nổi bật. Một phần lý do cho sự kém nhiệt này lại chính bởi vẻ bề ngoài của Jung So Min. Gương mặt "không chịu già", nét đẹp trong trẻo, đáng yêu là một phần lý do khiến Jung So Min bị hạn chế trong việc chọn vai diễn nên dù diễn xuất ấn tượng thì Jung So Min vẫn không thể có được vai diễn bứt phá.

Thời điểm hiện tại, sau 12 năm làm nghề, Jung So Min phần nào khẳng định được chỗ đứng của bản thân nhờ bộ phim cổ trang đình đám Hoàn Hồn. Đáng tiếc cô lại không góp mặt trong phần 2 của phim.

Đời tư sạch và mối tình đáng tiếc với nam thần tượng nổi danh

Sau hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Jung So Min chưa từng vấp phải bê bối nào. Cô luôn chăm chỉ đóng phim và xuất hiện với hình ảnh thân thiện nên rất được lòng công chúng. Chuyện đời tư hiếm hoi mà khán giả phải "bận lòng" về Jung So Min là mối tình đáng tiếc của cô với Lee Joon, nam ca sĩ - diễn viên đình đám xứ Hàn.

Năm 2018, hai người bị Dispatch khui tin đồn hẹn hò từ tháng 10/2017. Hai người lập tức được khán giả ủng hộ nhiệt tình, không vấp phải bất kỳ phản hồi tiêu cực nào. Cặp đôi được yêu mến bởi đều tài năng lại cùng có nhân cách vàng, thêm vào đó, ngoại hình cũng quá tương xứng. Đáng tiếc, 3 năm sau đó, hai người đã chính thức chia tay, phía công ty chủ quản cho biết vì cả hai đều bận rộn với những lịch trình của mình cho nên họ đã quyết định giữ mối quan hệ tiền bối hậu bối và ủng hộ nhau trong công việc.