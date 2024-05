Park Hae Mi là nữ diễn viên từng nổi tiếng ở Việt Nam với bộ sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1. Những năm gần đây cô tiếp tục được chú ý bởi diện mạo trẻ trung, sành điệu dù đã U60. Ít ai biết rằng đằng sau diện mạo vui tươi, yêu đời bất chấp tuổi tác kia là quá khứ chịu rất nhiều tổn thương.



Diện mạo của Park Hae Mi ở tuổi U60

Con ong chăm chỉ nhưng sự nghiệp không quá thành công

Park Hae Mi có xuất phát điểm từ một diễn viên nhạc kịch. Cô từng là minh tinh trên sân khấu, liên tục có những vở kịch cháy vé như Mamma Mia!, 42nd Street hay Really Really Like You,...



Từ năm 2005, Park Hae Mi phát triển bản thân sang cả lĩnh vực phim ảnh và ngay lập tức tới năm 2006, cô đã có vai chính trong bộ sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 phần 1. Thời điểm này, cái tên Park Hae Mi được khá nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên cô không duy trì được danh tiếng quá lâu. Những năm sau đó, Park Hae Mi không duy trì được danh tiếng. Cô vẫn chăm chỉ đóng phim, hoạt động trên sân khấu kịch nhưng chủ yếu toàn đóng vai phụ, vai khách mời, sự nghiệp không mấy phát triển. Đến hiện tại, thứ khán giả nhớ nhất về Park Hae Mi vẫn chỉ là Gia Đình Là Số 1 chứ không phải hàng tá bộ phim khác mà cô từng tham gia.

Hình ảnh ở phim Gia Đình Là Số 1

Cuộc đời là một chuỗi bi kịch với hai cuộc hôn nhân đổ vỡ

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Park Hae Mi là với ông Lim, nhân viên của một công ty lớn. Đó không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Sau khi kết hôn, Park Hae Mi được cho là phải chịu cảnh nghèo đói và bạo lực gia đình triền miên. Đặc biệt, chồng cô là người có tính kiểm soát, ông ta kiểm tra đồ lót của cô mỗi ngày, thậm chí còn lắp đặt một thiết bị nghe lén 24/7.

Trong thời gian này, gia đình cô cũng di cư đến Canada, khiến Park Hae Mi càng cô đơn, không có ai để nương tựa, tóc cô bạc trắng đi vì căng thẳng. Cuối cùng cô đã lấy hết quyết tâm để ly hôn và giành quyền nuôi con trai.

Người chồng thứ hai của cô, Hwang Min, là một người Canada gốc Hàn, từng gặp cô khi đi xem vở kịch Gaksi Pumbaa. Gaksi Pumbaa là một vở kịch có cấu trúc độc đáo, nơi khán giả được đưa lên sân khấu vào cuối buổi biểu diễn, năm đó, Park Hae Mi đã vô tình kéo tay Hwang Min ra ngoài. Đó là cách mối quan hệ của họ bắt đầu. Họ sau đó đã kết hôn, bất chấp việc bị gia đình ngăn cấm.

Năm 2018, Hwang Min gặp tai nạn ô tô khi đang chở các thành viên trong vở nhạc kịch do Park Hae Mi điều hành. Trong lúc say rượu, anh ta lái xe với tốc độ 167 km/h và tông vào xe tải chở hàng 25 tấn hàng đang dừng bên lề đường. Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Hwang Min ở mức có thể khiến anh bị thu hồi giấy phép lái xe. Trong vụ tai nạn này, hai diễn viên nhạc kịch đã thiệt mạng. Cuối cùng, Hwang Min bị bắt, chính Park Hae Mi đã yêu cầu điều tra không khoan hồng. Hai vợ chồng cũng không hề gặp nhau trong suốt thời điểm điều tra vụ án. Cuối cùng họ quyết định ly hôn sau 25 năm chung sống, Hwang Min - người bị kết án 4 năm 6 tháng tù - đã yêu cầu Hae Mi cấp dưỡng cho mình. Được biết cô đã phải bán một tòa nhà để cấp dưỡng cho người cũ. Nhiều lời đồn đoán rằng suốt từ 2018 đến nay, cô thậm chí còn phải đóng phim mới để có tiền đưa cho Hwang Min.

Park Hae Mi và Hwang Min thời còn mặn nồng

Nguồn ảnh: Hacinema