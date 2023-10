Mỹ nhân “Bao Thanh Thiên”: Gây tranh cãi vì cách nuôi dạy con, nuông chiều tới mức khiến cậu bé vướng vòng lao lý khi mới 18 tuổi

Nhắc đến bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời “Bao Thanh Thiên”, bên cạnh dàn diễn viên chính thì công chúng cũng không thể quên những “bóng hồng” xuất hiện trên phim.

Một trong những mỹ nhân được nhắc tới nhiều ở “Bao Thanh Thiên” chắc hẳn là Địch Oanh. Bởi lẽ mỹ nhân sinh năm 1962 này đảm nhận nhiều tuyến nhân vật trong các phần của “Bao Thanh Thiên” như: Lôi đình nộ (vai Sài quận chúa), Ngũ thử náo đông kinh (vai sư muội Triển Chiêu - Xuân Ny), Cửu đạo bản (vai Vương tài nhân).

Mỹ nhân "Bao Thanh Thiên" Địch Oanh bị chỉ trích nhiều về cách nuôi dạy con trai

Tuy nhiên, tên tuổi của Địch Oanh lại được công chúng nhắc tới nhiều qua loạt ồn ào đời tư. Điển hình trong đó là vụ ra tay đánh Lam Khiết Anh hay như cách nuôi dạy con trai có phần khiến công chúng “nổi da gà”. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn chính là cách nuôi dạy con bất hợp lý gây nhiều tranh cãi.

Cách nuôi dạy con trai bất thường

Địch Oanh sinh năm 1962 ở Triết Giang, Trung Quốc nhưng cô hoạt động chủ yếu tại Đài Loan (Trung Quốc). Do một thời gian dài tập trung cho sự nghiệp nên Địch Oanh kết hôn khá muộn so với những đồng nghiệp cùng thời. Theo đó, Địch Oanh và diễn viên Tôn Bằng đến với nhau vào năm 1998. Tới năm 1999 thì cả hai quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên, sau 5 năm chung sống, cả hai lại tuyên bố ly hôn.

Cứ ngỡ mối quan hệ của cả hai tới đó là chấm dứt thì vào 3 năm sau đó, Địch Oanh và Tôn Bằng lại tuyên bố tái hôn khiến công chúng ngỡ ngàng.

Địch Oanh nổi tiếng với các vai diễn trong "Bao Thanh Thiên"

Năm 2000, Địch Oanh chính thức lên chức mẹ ở tuổi 38 khi hạ sinh con trai tên Tôn An Tá nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Do phải thụ tinh nhân tạo 3 lần mới thành công nên ngay từ khi Tôn An Tá chào đời, Địch Oanh đã dồn toàn bộ sự chú ý và quan tâm, nuông chiều vào con trai. Chính vì nuông chiều như vậy, mà mọi yêu cầu của con trai đều được Địch Oanh đáp ứng vô điều kiện.

Địch Oanh từng gây xôn xao bàn tán khi tiết lộ về cách chăm sóc con trai trước truyền thông. Theo Địch Oanh, do bản thân sinh ra đã thiếu vắng tình thương của bố mẹ nên cô muốn bù đắp điều đó bằng việc dành hết sự yêu thương cho con trai. Trong một chương trình, Địch Oanh có tiết lộ rằng, không giống những bà mẹ khác, cô để con trai uống sữa mẹ cho tới năm cậu bé được 12 tuổi.

Tới năm Tôn An Tá được 12 tuổi Địch Oanh mới cai sữa cho con trai

Địch Oanh để con trai ngủ chung tới khi cậu bé được 15 tuổi

Không chỉ dừng lại ở đó, Địch Oanh còn để con trai ngủ chung với mình tới tận khi cậu bé được 15 tuổi. Thậm chí, thời điểm trước khi ra ngủ riêng, Địch Oanh vẫn cho con trai sờ ngực mẹ giống như khi còn bé. Chẳng những vậy, trước khi Tôn An Tá được 18 tuổi, Địch Oanh chưa bao giờ để con trai ra ngoài một mình. Nữ diễn viên luôn đi theo con trai “như hình với bóng”.

Sự nuông chiều quá mức và cái kết không ngờ

Sau khi bước sang tuổi trưởng thành, Tôn An Tá được bố mẹ tạo điều kiện cho sang Mỹ du học. Những tưởng việc xa gia đình và bố mẹ sẽ giúp con trai Địch Oanh biết sống tự lập cũng như có trách nhiệm hơn. Thế nhưng việc quá được bố mẹ chăm sóc và nuông chiều đã phần nào hình thành tính cách ỷ lại vào người khác của Tôn An Tá.

Kết quả là học chưa được bao lâu, con trai Địch Oanh đã vướng vào tệ nạn. Theo đó, vào năm 2018, khi đang theo học tại Mỹ theo diện trao đổi, Tôn An Tá bị bắt vì dọa cho nổ tung trường. Cảnh sát khám phòng của Tôn An Tá và phát hiện nhiều súng đạn được cất giữ.

Địch Oanh rất thương và chiều con trai

Vợ chồng Địch Oanh ngay sau đó đã phải lập tức sang Mỹ để giải quyết vụ việc, cứu con trai ra khỏi phòng tạm giam. Một nguồn tin tiết lộ rằng, Địch Oanh và chồng đã thuê luật sư giỏi nhất lo liệu vụ việc, đồng thời bỏ ra 10 triệu Nhân dân tệ (hơn 33 tỷ đồng) để đưa con trai ra ngoài. Dù được thả ra ngoài và trở về nước, nhưng con trai Địch Oanh lại bị liệt vào danh sách đen cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Khi sự việc được giới truyền thông đăng tải, vợ chồng Địch Oanh cùng con trai trở thành mục tiêu bị công chúng chỉ trích. Không ít ý kiến cho rằng, chính cách nuôi dạy và nuông chiều quá mức của vợ chồng Địch Oanh đã khiến tính cách của Tôn An Tá trở nên bất thường.

Hình ảnh con trai Địch Oanh khi bị bắt tại Mỹ

Đứng trước sự chỉ trích nặng nề từ công chúng, Tôn Bằng đã thay mặt con trai để gửi lời xin lỗi tới mọi người. Thế nhưng so với thái độ nhận lỗi của Tôn Bằng, Địch Oanh lại vẫn giữ nguyên ý kiến rằng bản thân không sai. Thậm chí nữ diễn viên còn gay gắt đáp trả khi có người mắng con trai cô là “kẻ ngu ngốc”.

Sau khi được bố mẹ lo toan hết mọi việc, chặn các bình luận chỉ trích, cuộc sống của Tôn An Tá trở lại bình thường. Dường như sự việc nghiêm trọng đó không có ảnh hưởng tới con trai Đích Oanh. Tôn An Tá vẫn thản nhiên hẹn hò, “thay bạn gái như thay áo”.

Kết thúc sự nghiệp học hành giữa chừng nên Tôn An Tá quyết định trở thành HLV thể hình. So với thời điểm mới bước sang tuổi trưởng thành khá nổi loạn và bất cần thì ở hiện tại, con trai Địch Oanh đã có mục tiêu của riêng mình.

Hai mẹ con Địch Oanh và Tôn An Tá tại phòng gym

Bản thân Địch Oanh cũng từng hy vọng rằng, muốn con trai sau này có thể trở thành một trụ cột của gia đình. Tuy nhiên cách nuôi dạy và nuông chiều quá mức của Địch Oanh đã vô tình khiến tính cách con trai bị lệch lạc. Cha mẹ muốn con mình lớn lên vô tư không có gì sai, nhưng đôi khi nuông chiều 1 cách mù quáng cũng không phải điều tốt cho trẻ.