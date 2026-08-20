Mỹ nhân 9x trở thành "người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026", nhan sắc thế nào mà lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba?

Mới đây, Netizens Choice Magazine đã công bố Top 20 người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong đó, Lingling Kwong giữ vị trí đầu tiên với hơn 22 triệu lượt bình chọn, vượt qua những gương mặt nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba (vị trí thứ 7) hay Scarlett Johansson (vị trí thứ 9).

Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, showbiz Hoa ngữ chỉ có Bạch Lộc lọt vào danh sách với vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, một "tường thành nhan sắc" như Lưu Diệc Phi không được gọi tên khiến bảng xếp hạng gây ra không ít tranh cãi.

Không chỉ được bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới", Lingling Kwong còn giành danh hiệu "Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất".

Dù tranh cãi còn đó nhưng không thể phủ nhận Lingling Kwong sở hữu vẻ đẹp khá khác biệt, không đi theo kiểu ngọt ngào hay sắc sảo thường thấy. Cô mang trong mình 2 dòng máu Hong Kong và Thái Lan, từng sống ở xứ Cảng một thời gian trước khi chuyển đến Thái Lan năm 17 tuổi. Chính nền tảng văn hóa đặc biệt này phần nào tạo nên diện mạo ấn tượng của người đẹp sinh năm 1995.

Gương mặt Lingling hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt sắc nhưng không quá dữ. Tổng thể thiên về sự thanh thoát, lạnh lùng và có phần trung tính, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn không thiếu nét mềm mại. So với nhiều mỹ nhân trong làng giải trí, cô tạo ấn tượng bằng khí chất riêng và càng nhìn càng thu hút.

Nhan sắc không có điểm chê của Lingling Kwong.

Phong cách thời trang cũng là một trong những điểm cộng. Cô thường ưu tiên những bộ trang phục tối giản, thanh lịch thay vì liên tục lựa chọn các thiết kế cầu kỳ. Những bộ suit sắc nét, váy dài đơn giản hay kiểu tóc gọn gàng giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng cùng thần thái tự tin. Không cần quá nhiều phụ kiện hay lớp trang điểm đậm, cô dễ dàng trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại các sự kiện.

Diện mạo của Lingling càng được bàn luận nhiều sau màn xuất hiện chung khung hình với Địch Lệ Nhiệt Ba tại Paris Fashion Week. Vốn là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba mang nét rất Tây, tinh tế cùng vẻ quyến rũ khó cưỡng. Mỗi lần góp mặt tại các sự kiện quốc tế, cô thường chiếm trọn spotlight và không hề thua kém dàn minh tinh thế giới.

Thế nhưng khi đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Lingling hoàn toàn không bị lép vế. Thậm chí trong một số khoảnh khắc, mỹ nhân Thái Lan còn được nhận xét nổi bật hơn nhờ thần thái riêng. Nếu Nhiệt Ba gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rực rỡ, sắc nét thì Lingling lại có sức hút theo cách nhẹ nhàng và lạnh hơn. Gương mặt thanh tú, ánh mắt có chiều sâu cùng phong thái thoải mái giúp cô tạo cảm giác sang trọng mà không cần cố gắng phô trương.

Điều thú vị là 2 người đẹp gần như đại diện cho 2 kiểu ngoại hình đối lập. Địch Lệ Nhiệt Ba thiên về vẻ quyến rũ, sắc sảo và đậm chất mỹ nhân, trong khi nữ diễn viên The Secret of Us lại mang nét thanh lịch, cá tính và có phần phi giới tính. Khi cùng xuất hiện, sự khác biệt này không khiến một người bị lu mờ mà ngược lại càng làm nổi bật ưu thế riêng của họ.

Không ít netizen cho rằng Lingling còn thu hút hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

Với sự kết hợp giữa nét nữ tính và khí chất mạnh mẽ, Lingling Kwong không cần chạy theo một khuôn mẫu sắc đẹp cố định. Việc cô vượt qua hàng loạt tên tuổi để đứng đầu bảng bình chọn năm nay lại càng khiến công chúng tò mò về sức hút của ngôi sao đang lên này.