Công việc hái ra tiền của Phạm Hương ở Mỹ

Gần một thập kỷ sang Mỹ, Phạm Hương có cuộc sống kín tiếng, rời xa các hoạt động giải trí nhưng vẫn giữ sức hút của một “Hoa hậu quốc dân” trong lòng công chúng. Mọi động thái của cô tại xứ cờ hoa vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Thay vì xuất hiện trên sân khấu hay các sự kiện showbiz, Phạm Hương hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con và phát triển công việc kinh doanh hoa.

Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ bước tiến mới trong công việc. Từ một cửa hàng hoa, Phạm Hương mở rộng sang lĩnh vực thiết kế và tổ chức hoa cho các đám cưới, sự kiện đặc biệt. Trên trang giới thiệu, cô sử dụng tên Bee Phạm và tự giới thiệu mình là một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những không gian hoa tinh tế, giàu cảm xúc cho các dịp đặc biệt.

Phạm Hương chia sẻ: "Tôi là Bee Phạm, một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những trải nghiệm hoa tinh tế, giàu ý nghĩa cho các đám cưới và những dịp lễ đặc biệt. Mỗi thiết kế tôi tạo ra đều bắt nguồn từ cảm xúc, vẻ đẹp và cách kể chuyện riêng biệt. Hành trình của tôi bắt đầu với thời trang và thiết kế nội thất, tôi có sự đam mê với việc tìm hiểu chất liệu, sự cân bằng và những chi tiết tinh tế. Niềm đam mê ấy dần phát triển một cách tự nhiên thành công việc thiết kế hoa, cho phép tôi biến những khoảnh khắc đặc biệt thành nghệ thuật".

Phạm Hương mở rộng công việc kinh doanh, từ shop hoa sang tổ chức trọn gói sự kiện đám cưới

Qua những chia sẻ mới nhất, có thể thấy công việc kinh doanh hoa của Phạm Hương đang ngày càng được mở rộng. Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một cửa hàng, cô còn trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hoa cho các sự kiện. Hình ảnh nàng hậu tự tay chăm chút từng chi tiết trong những buổi tiệc cũng phần nào cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết với công việc mới.

Phạm Hương tự tay giám sát các sự kiện, ra dáng nữ doanh nhân ở Mỹ

Cuộc sống của Phạm Hương tại Mỹ

Phạm Hương từng là một trong những mỹ nhân đình đám nhất Vbiz khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015. Dù không lọt Top 15, người đẹp vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ và trở thành cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm trong nhiều năm sau đó. Năm 2018, khi sự nghiệp đang ở thời điểm rực rỡ, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Ban đầu, cô cho biết sang nước ngoài để điều trị sức khỏe, nhưng sau đó dần hé lộ cuộc sống mới và việc xây dựng tổ ấm riêng. Kể từ đây, nàng hậu gần như rút khỏi các hoạt động showbiz, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hai con trai.

Ông xã của Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần, người khá kín tiếng trước truyền thông. Cặp đôi từng được biết đến với chuyện tình kéo dài nhiều năm trước khi Phạm Hương được bạn trai cầu hôn vào đầu năm 2019. Đến nay, cả hai vẫn chưa tổ chức một hôn lễ chính thức. Phạm Hương từng cho biết cô muốn chờ các con lớn hơn để hai con có thể cùng bố mẹ bước vào lễ đường trong ngày trọng đại. Năm 2023, gia đình nàng hậu cũng đưa các con về Việt Nam thăm người thân và thực hiện bộ ảnh cưới.

Trong vài năm gần đây, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ về công việc mở cửa hàng hoa

Phạm Hương tự tay thực hiện các sản phẩm ở tiệm

Cuộc sống của Phạm Hương tại Mỹ hiện xoay quanh việc chăm sóc hai con trai và phát triển công việc kinh doanh hoa. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, trang trí nhà cửa, chăm sóc con hay tận hưởng thời gian bên gia đình. Từ một người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, Phạm Hương giờ đây lựa chọn nhịp sống kín tiếng và bình yên hơn.

Dù ít nhắc về chuyện tình cảm, Phạm Hương từng vướng một số đồn đoán liên quan đến hôn nhân khi hạn chế đăng ảnh ông xã và không thường xuyên xuất hiện cùng chồng. Tuy nhiên, nàng hậu không lên tiếng về những lời bàn tán này. Qua những chia sẻ của bạn bè và các khoảnh khắc đời thường được cô hé lộ, cuộc sống tại Mỹ của Phạm Hương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đủ đầy, riêng tư và tập trung vào gia đình.

Công việc của Phạm Hương ngày càng phát triển ở Mỹ

Ảnh: FBNV