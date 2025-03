Mỹ nhân 97 được cả MXH truy lùng vì nhan sắc như bản sao Song Hye Kyo và Han So Hee

Theo báo chí Hàn Quốc đưa tin, mới đây, Kbiz đã có thêm một tân binh đặc biệt. Đó là Lee Yoo Jung – cô gái sinh năm 1997 được netizen ví von là "bản kết hợp nhan sắc giữa Song Hye Kyo và Han So Hee". Hiện tại, Lee Yoo Jung đang có 11 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội, được công chúng yêu thích nhờ visual hoàn hảo.

Lee Yoo Jung được đánh giá là nhiều nét giống với 2 đàn chị nổi tiếng Song Hye Kyo và Han So Hee

Nhan sắc gây thương nhớ của nàng tân binh Kbiz.

Được biết, Lee Yoo Jung là bạn gái kém 9 tuổi của danh hài đình đám Yoo Byung Jae. Trước khi ký hợp đồng với công ty quản lý K Plus, người đẹp này từng tham gia chương trình hẹn hò Love Catcher in Bali (2022). Sở hữu gương mặt xinh đẹp, có nhiều điểm giống với các đại mỹ nhân Kbiz như Song Hye Kyo và Han So Hee, cô nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả và trở thành quán quân của show truyền hình. Không chỉ vậy, Lee Yoo Jung còn khá thành công khi làm người mẫu ảnh và là hot girl được săn đón trên mạng xã hội xứ kim chi.

Yoo Byung Jae là nghệ sĩ đa năng của showbiz Hàn Quốc, vừa làm diễn viên, nhân vật truyền hình kiêm biên tập. Tháng 12/2024, tài tử này nhận được nhiều sự chúc phúc của khán giả khi công khai tình yêu với Lee Yoo Jung.

Hiện tại, Lee Yoo Jung muốn thử sức với lĩnh vực phim ảnh và được công ty quản lý đánh giá khá cao. Phía K Plus cho biết: "Lee Yoo Jung rất có tài năng diễn xuất. Chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ cô ấy". Điều này khiến công chúng hết sức mong đợi một ngôi sao mới tài năng và xinh đẹp tựa như Song Hye Kyo và Han So Hee.

Nguồn: Sohu, 163