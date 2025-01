Bộ phim cổ trang The Queen Who Crowns hiện đang là một cái tên rất hot tại thị trường châu Á. Lý do là bởi những cảnh phim gắn mác 18+ quá nóng bỏng của nữ chính Cha Joo Young.

Bên cạnh Cha Joo Young, còn một cái tên cũng đang rất hot tại The Queen Who Crowns. Thậm chí cái tên này còn được truyền thông Hàn đánh giá cao về diễn xuất hơn cả mỹ nhân họ Cha. Người này chính là Lee Yi Dam, nữ phản diện của phim. Sau 4 tập, Lee Yi Dam khiến khán giả choáng ngợp với diễn xuất quá xuất sắc, màn biến hóa linh hoạt của mình trong từng giai đoạn của nhân vật.

Hình ảnh của Lee Yi Dam trong phim

Trong phim, Lee Yi Dam vào vai Chae Ryeong, từ một nô tì đã trở thành phi tần của nhà vua. Giữa thời điểm vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) và vương hậu Won Kyung (Cha Joo Young) mâu thuẫn, nhà vua đã cố tình khiêu khích người vợ mà mình yêu thương nhất bằng cách kéo Chae Ryeong vào phòng thị tẩm. Vốn đang là một nô tì thấp kém, trung thành với vương hậu, Chae Ryeong đột ngột bị đẩy vào cuộc chiến hậu cung, gián tiếp đẩy sự phẫn nộ của Won Kyung lên tới điểm điểm.

Chỉ sau 4 tập phim, Lee Yi Dam đã dẫn dắt khán giả đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Cô thành công khắc họa hình ảnh một Chae Ryeong ngây thơ, hồn nhiên thuở đầu, sau đó là những biến đổi cảm xúc đầy phức tạp, khi vô duyên vô cớ bị đẩy sang một trang mới của cuộc đời. Những cảnh giường chiếu của Chae Ryeong cũng táo bạo không kém so với Won Kyung. Thậm chí nó còn đáng chú ý hơn khi những cảnh phim này không tập trung vào mặt kích thích thị giác mà chủ yếu để lột tả nội tâm phức tạp của nhân vật.

Diễn xuất, nhất là ánh mắt của Lee Yi Dam được đánh giá rất cao

Cho đến nay, màn hắc hóa của Chae Ryeong, nội tâm dậy sóng, sự mưu mô, nham hiểm của nhân vật ẩn giấu đằng sau dáng vẻ hiền lành, ngây thơ được Lee Yi Dam thể hiện đầy thuyết phục. Thậm chí không ít phân cảnh "ác ngầm" của cô còn khiến khán giả cảm thấy ớn lạnh và tin chắc rằng đây sẽ còn là nhân vật "quậy đục nước" cuộc đời nữ chính ở giai đoạn sau.

Không chỉ diễn xuất, diện mạo của Lee Yi Dam cũng được nhiều người khen ngợi. So với những bộ phim trước đây, lần này tạo hình của Lee Yi Dam xuất sắc hơn hẳn. Tuy không gợi cảm, cuốn hút như Cha Joo Young nhưng Lee Yi Dam lại được cho là có diện mạo hợp với phim cổ trang hơn hẳn so với nữ chính. Có vẻ như sau bao năm làm nghề thì đến giờ, Lee Yi Dam mới thực sự tìm được kiểu tạo hình khiến cho bản thân được tỏa sáng đúng nghĩa.

Poster xinh đẹp của Lee Yi Dam

Nguồn ảnh: tvN