Mỹ: Nguyên nhân thảm khốc khiến bé 2 tuổi chết trong miệng cá sấu

Thi thể của Taylen Mosley được tìm thấy ở hồ Maggiore ở TP St. Petersburg, bang Florida, vào ngày 31-3, một ngày sau khi cậu bé được thông báo mất tích. Hồ Maggiore cách căn hộ của mẹ của cậu bé là Pashun Jeffery (20 tuổi) khoảng 16 km.

Taylen Mosley được thông báo mất tích hôm 30-3, sau khi mẹ của cậu bé được tìm thấy đã chết trong căn hộ. Cảnh sát địa phương cho biết cô Pashun Jeffery bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Cảnh sát trưởng St. Petersburg Anthony Holloway cho biết Thomas Mosley - người cha 21 tuổi của Taylen Mosley - bị buộc 2 tội danh giết người cấp độ một trong vụ sát hại cậu bé cùng người mẹ.

Cậu bé Taylen Mosley. Ảnh: Sở Cảnh sát St. Petersburg

Cảnh sát trưởng cho biết Thomas Mosley phải nhập viện với những vết cắt trên tay và cánh tay, đồng thời không chịu nói chuyện với các điều tra viên. Thomas Mosley đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Pinellas.

Ngày 24-4, cảnh sát dẫn xác nhận của giám định viên y tế của Hạt Pinellas cho biết nguyên nhân cái chết của Taylen Mosley là do đuối nước, theo tờ The New York Times.

Cảnh sát cho biết các đội thợ lặn và cảnh sát đã ráo riết tìm kiếm cậu bé Taylen Mosley, kể từ khi thi thể của người mẹ được phát hiện tại căn hộ của 2 mẹ con vào cuối tháng 3.

Khi tìm kiếm cậu bé tại hồ nước cách khu chung cư vài km, cảnh sát đã phát hiện một con cá sấu "đang ngậm thứ gì đó trong miệng", cảnh sát Holloway nói. Sau khi nhận ra đó là thi thể trẻ em, họ nổ súng vào con cá sấu, khiến thi thể em rơi xuống.

Pashun Jeffery và con trai Taylen Mosley được các thành viên trong gia đình nhìn thấy lần cuối vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 29-3. Vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng động lớn gần căn hộ của hai mẹ con.

Ngày hôm sau, mẹ của Pashun Jeffery gọi cho quản lý khu chung cư sau khi không liên lạc được với con gái. Khi đó, mọi người phát hiện Pashun Jeffery tử vong sau khi bị đâm nhiều nhát. Có vết máu bên ngoài căn hộ nơi Pashun Jeffery sống khoảng một tháng.

Theo mô tả của người quản lý khu chung cư, căn hộ của Pashun Jeffery là "hiện trường vụ án rất bạo lực".