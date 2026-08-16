Mỹ nam vướng tin đồn đóng phim Tết của Trấn Thành bất ngờ lên tiếng, nói 1 câu mà không ai dám đồn thêm

Gần đây, Trấn Thành vừa công bố dự án mới mang tên EM sẽ gia nhập đường đua phim Tết 2027. Như thường lệ, danh tính dàn cast chính luôn là chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán. Giữa hàng loạt phỏng đoán, cái tên được netizen réo gọi nhiều nhất cho vai nam chính là Võ Điền Gia Huy. Tuy nhiên, ngay khi tin đồn đang bùng nổ, nam diễn viên đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận bằng một câu trả lời “chất lừ”.

Võ Điền Gia Huy phủ nhận tham gia EM. (Nguồn: TikTok)

Cụ thể, trong một đoạn clip vừa được chia sẻ trên MXH, khi được hỏi về nghi vấn chuẩn bị góp mặt trong siêu phẩm Tết của Trấn Thành, mỹ nam phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã tỏ ra bất ngờ: "Trời ơi ai đồn?". Khi nghe thông tin tin đồn đang rầm rộ "trên sợi chỉ" (MXH Threads), Võ Điền Gia Huy liền đáp tỉnh bơ: "Có biết tại sao nó tên là sợi chỉ không? Tại vì tất cả trên đó đều là thêu dệt".

"Trời ơi, ai đồn?" (Ảnh: TikTok)

Màn ứng biến của nam diễn viên nhanh chóng được cộng đồng mạng khen là khéo léo, nảy số nhanh. Anh không nói thẳng ra là có tham gia hay không, cũng không phớt lờ mà chơi chữ rất thông minh, khiến người nghe không thể hỏi thêm điều gì.

Sở dĩ cái tên Võ Điền Gia Huy bị đồn thổi "chắc suất" đóng phim Tết của Trấn Thành lần này là bởi các "thám tử mạng" đã soi ra ba dấu hiệu thuyết phục. Đầu tiên là khi Trấn Thành tung loạt ảnh làm lễ cúng khởi quay dự án và cố tình che mặt nam chính, netizen đã nhanh chóng phát hiện ra chiếc vòng tay và màu tóc của chàng trai trong hình trùng khớp hoàn toàn với Võ Điền Gia Huy trong lần anh xuất hiện ở sự kiện trước đó 2 ngày với kiểu tóc mới. Trợ lý của nam diễn viên cũng được soi là có xuất hiện trong buổi khai máy này.

Ảnh: FBNV

Thêm vào đó, cách đây không lâu, nam diễn viên cũng từng xuất hiện tại nhà riêng của đạo diễn Trấn Thành cùng Tóc Tiên - một gương mặt cũng đang được đồn sẽ là nữ chính. Sự tương tác giữa hai người ngoài đời càng khiến khán giả tin rằng họ đang thảo luận cho một màn hợp tác điện ảnh lớn.

Nguồn: IGNV

Ảnh: TikTok

Thực tế, mối duyên giữa Trấn Thành và Võ Điền Gia Huy đã có từ trước khi nam diễn viên sinh năm 1996 từng suýt trở thành nam chính trong phim Tết Thỏ Ơi!!, nhưng lại lỡ hẹn vào phút chót vì vướng lịch trình cá nhân. Mặc dù lần này Võ Điền Gia Huy đã tung câu trả lời phủ nhận chuyện "thêu dệt", nhưng khán giả vẫn đặt niềm tin vào việc anh sẽ góp mặt trong dự án EM. Nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là một chiêu "tung hỏa mù" để giữ bí mật cho nhà sản xuất, và màn hợp tác của cả hai hiện vẫn là kịch bản được người hâm mộ mong chờ nhất.

Mộng Du