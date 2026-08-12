Mỹ nam cao 1m81 2 lần thi show quốc tế, vừa về Việt Nam đã bị chê nhạt

DANG HONG HAI bị chê nhạt nhòa tại Tinh Hà Say Hi

Sau khi Tinh Hà Say Hi lên sóng, nhiều "anh trai" nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ những sân khấu bùng nổ, khoảnh khắc viral hoặc màu sắc cá nhân rõ nét. Tuy nhiên, giữa dàn thí sinh cũng có những gương mặt được nhận xét là chưa tạo được sức bật tương xứng với kỳ vọng. Mới đây, một bài viết trên Threads thu hút nhiều lượt tương tác khi bàn về trường hợp DANG HONG HAI cho rằng nam ca sĩ đang dần trở nên mờ nhạt so với kỳ vọng ban đầu.

DANG HONG HAI được dân mạng nhận xét là dần trở nên mờ nhạt so với kỳ vọng ban đầu tại Tinh Hà Say Hi

Người viết cho biết từng theo dõi nam ca sĩ từ Boys Planet và kỳ vọng anh sẽ là một trong những tân binh nổi bật khi trở về Việt Nam. Tuy nhiên, sau những tập đầu, DANG HONG HAI được cho là chưa duy trì được mức độ chú ý như kỳ vọng, trong khi một số gương mặt mới khác như Ivan hay KIMLONG ngày càng được khán giả nhắc đến nhiều hơn.

Người viết cho rằng nguyên nhân không nằm ở năng lực sân khấu mà ở khả năng tạo dấu ấn ngoài những phần trình diễn. Hồng Hải được nhận xét còn khá dè dặt khi giao tiếp, chưa tận dụng tốt những mảng miếng giải trí của chương trình, trong khi cách biểu cảm và thể hiện vẫn có phần cẩn trọng, thiếu tự nhiên. Người viết cũng cho rằng quá trình đào tạo nhiều năm trong môi trường K-pop có thể khiến anh vẫn giữ thói quen thể hiện khá "giữ kẽ" khi hoạt động tại Việt Nam.

Người hâm mộ chỉ ra nhiều lý do DANG HONG HAI bị cho là mờ nhạt

Bên cạnh đó, Hồng Hải được cho là chưa xây dựng được một "signature" đủ rõ để khán giả dễ nhớ. Trong khi Ivan, KIMLONG hay một số gương mặt mới khác nhanh chóng được gắn với những đặc điểm riêng, Hồng Hải vẫn chưa có điểm nhận diện tương tự. Cách chọn đội qua các Live Stage cũng bị nhận xét là khá an toàn, thường đồng hành với những người quen thay vì thử kết hợp với các nhân tố mới, trong khi fandom chưa đủ lớn để duy trì độ phủ trên mạng xã hội. Những yếu tố này được cho là cộng lại khiến sức nóng của Hồng Hải giảm nhanh hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Bên dưới bài viết, một số khán giả cũng đưa ra những lý giải tương tự. DANG HONG HAI được nhận xét là khá dè dặt trong giao tiếp, chưa có nhiều khoảnh khắc giải trí bên ngoài sân khấu và chưa bộc lộ rõ cá tính riêng. Một số ý kiến khác lại cho rằng phần dance của nam ca sĩ chưa thật sự bật so với kỳ vọng về một người từng có nhiều năm đào tạo tại Hàn Quốc. Cũng có khán giả cho rằng việc DANG HONG HAI lựa chọn các đội qua từng Live Stage chưa giúp anh có thêm nhiều màu sắc mới.

Sau 6 tập phát sóng, DANG HONG HAI đã từng bước cho thấy những thế mạnh riêng trên sân khấu

Sau 6 tập phát sóng, DANG HONG HAI đã từng bước cho thấy những thế mạnh riêng trên sân khấu. Tại Live Stage 1, nam ca sĩ cùng Dương Domic, Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương mang đến Bad Night . Bên cạnh phần trình diễn, DANG HONG HAI còn tham gia hoàn thiện vũ đạo cho tiết mục. Chung cuộc, đội giành 79 điểm, đứng đầu Live Stage 1.

Tiết mục Mất La Bàn với sự tham gia của DANG HONG HAI tại Live Stage 2

Tiếp đến Live Stage 2, DANG HONG HAI chuyển sang đội Pháp Kiều, kết hợp cùng Thể Thiên và Vương Bình trong Mất La Bàn . Với màu sắc R&B, hip-hop, tiết mục tiếp tục tạo điều kiện để nam ca sĩ thể hiện khả năng hát, vũ đạo và phong thái trình diễn. Đặc biệt, phần dance của DANG HONG HAI trên nền tiếng saxophone được một bộ phận khán giả chú ý và chia sẻ trên mạng xã hội. Sau vòng thi này, anh đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Trong thời gian tới, Live Stage 3 của Tinh Hà Say Hi sẽ tiếp tục lên sóng với phần thi đấu nhóm cùng màn dance battle được giới thiệu từ trước. DANG HONG HAI cũng đang được chờ đợi sẽ phát huy thế mạnh của mình.

DANG HONG HAI vẫn có những điểm nhấn nhất định qua các vòng thi nhưng so với các gương mặt mới khác mức độ nhận diện của DANG HONG HAI vẫn được cho là chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng

Nhìn chung, DANG HONG HAI vẫn có những điểm nhấn nhất định qua các vòng thi. Anh sở hữu ngoại hình, kinh nghiệm sân khấu và khả năng vũ đạo, đồng thời từng có thành tích tốt cùng đội và thứ hạng cá nhân đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh một số gương mặt mới khác đang ngày càng tạo được nhiều khoảnh khắc được bàn luận sau mỗi tập, mức độ nhận diện của DANG HONG HAI vẫn được cho là chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng trước khi chương trình lên sóng.

7 năm đào tạo tại Hàn Quốc, 2 lần thi show sống còn vẫn chưa thể debut

Trước khi trở thành một trong những "anh trai" của Tinh Hà Say Hi, DANG HONG HAI đã có nhiều năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua quá trình đào tạo trong môi trường idol. Sinh năm 2003 tại Bến Tre, nam ca sĩ từng tham gia Giọng Hát Việt Nhí khi còn nhỏ. Sau đó, anh theo học tại THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM trước khi sang Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh. Sở hữu chiều cao 1m81 cùng ngoại hình sáng, đường nét gương mặt nổi bật và phong thái khá phù hợp với hình ảnh idol, DANG HONG HAI từng gây chú ý ngay từ trước khi chương trình lên sóng.

DANG HONG HAI đã có nhiều năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua quá trình đào tạo trong môi trường idol.

Trong khoảng 7 năm, DANG HONG HAI từng trải qua quá trình đào tạo tại nhiều công ty như Cube Entertainment, Pledis Entertainment, Fantagio Entertainment và Dongyo Entertainment. Bên cạnh thanh nhạc và vũ đạo, anh còn được rèn luyện thêm về sáng tác, hòa âm và viết lời. Nam ca sĩ cũng có khả năng sử dụng tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh, giúp anh có thêm lợi thế khi hoạt động trong môi trường quốc tế.

Năm 2023, DANG HONG HAI lần đầu thử sức tại Boys Planet

Năm 2023, DANG HONG HAI lần đầu thử sức tại Boys Planet. Tuy nhiên, hành trình của nam ca sĩ kết thúc ở hạng 42, không đủ để giành suất ra mắt. Sau Boys Planet, DANG HONG HAI tiếp tục hoạt động với tư cách thực tập sinh và gia nhập đội hình trainee NEWKIES của Dongyo Entertainment. Anh vẫn duy trì quá trình luyện tập và tìm kiếm cơ hội để có thể chính thức bước lên sân khấu với tư cách một idol.

Đến năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục trở lại với Boys II Planet. Tuy nhiên, kết quả một lần nữa chưa thể đưa anh đến với cơ hội debut khi dừng chân ở hạng 46. Hai lần thử sức tại Boys Planet và Boys II Planet đều không mang đến suất debut chính thức.

Hai lần thử sức tại Boys Planet và Boys II Planet đều không mang đến suất debut chính thức cho DANG HONG HAI

DANG HONG HAI bước vào Tinh Hà Say Hi với 7 năm đào tạo, kinh nghiệm từ các sân chơi sống còn và thời gian hoạt động trong môi trường thực tập sinh Hàn Quốc. Những nền tảng này giúp anh có lợi thế nhất định về kỹ năng sân khấu, vũ đạo cũng như khả năng thích nghi với các tiết mục.

Tinh Hà Say Hi vì thế tiếp tục trở thành một cơ hội để DANG HONG HAI tìm kiếm dấu ấn riêng sau nhiều lần lỡ hẹn với giấc mơ debut

Tinh Hà Say Hi vì thế tiếp tục trở thành một cơ hội để DANG HONG HAI tìm kiếm dấu ấn riêng sau nhiều lần lỡ hẹn với giấc mơ debut. Sau 3 Live Stage, nam ca sĩ đã có những phần thể hiện đáng chú ý và sở hữu một số thành tích tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn xuất hiện những ý kiến cho rằng sức hút của anh chưa thật sự tương xứng với profile từng được kỳ vọng. Những vòng thi tiếp theo sẽ là cơ hội để DANG HONG HAI tiếp tục phát huy những lợi thế đã có, đồng thời tìm kiếm một sân khấu đủ nổi bật để khán giả nhớ đến anh nhiều hơn.

Ảnh: Mnet/ FBNV