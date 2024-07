Mỹ nam Vườn Sao Băng hack tuổi quá đỉnh sau 15 năm, U40 vẫn trẻ như thời mới vào nghề

Vườn Sao Băng là phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào đầu năm 2009, dựa trên bộ truyện tranh, phim truyền hình và anime Nhật Bản Con Nhà Giàu (Hana Yori Dango). Dự án được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tạo cơn sốt tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Một điểm tạo nên thành công của series chính là dàn nam thần đình đám được chọn đóng nhóm F4. Trong đó, nhân vật "chàng Gốm" So Yi Jung do Kim Bum thể hiện trở thành hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái lúc bấy giờ.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên 36 tuổi này đã thu hút đông đảo sự chú ý của các netizen. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ trẻ trung của anh, chẳng có mấy thay đổi so với thời đóng Vườn Sao Băng 15 năm trước.

Kim Bum từng gây sốt với vai diễn So Yi Jung trong Vườn Sao Băng.

Một số bình luận của khán giả về diện mạo của Kim Bum ở tuổi 36: - Kim Bum vừa có khuôn mặt ấy lại thêm kỹ năng diễn xuất, vi diệu thật. - Bảo anh ấy vẫn trong độ tuổi 20 thì tôi cũng tin đấy. - Đẹp trai và không già đi tí nào. - Cứ tưởng 26 tuổi chứ! Quay phim romcom liền cho tôi! - So với hồi High Kick và Vườn Sao Băng thì giờ trông đẹp trai trưởng thành hơn. - Vườn Sao Băng là 15 năm trước rồi á? Nhưng mặt ông ấy vẫn thế. - Sao trông còn trẻ hơn vậy? Có vibe idol nữa.

Kim Bum sinh năm 1989 tại Seoul, từng tốt nghiệp đại học Chung Ang khoa Sân khấu Điện ảnh. Gia nhập làng giải trí từ thời trung học, anh ban đầu được biết đến khi góp mặt trong dự án hài High Kick! (2006). Vai So Yi Jung trong Vườn Sao Băng sau đó giúp Kim Bum trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á.



Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên sau đó không gặp may mắn tương tự. Các dự án tiếp theo của anh nhiều lần bị chê về mặt kịch bản, không tạo nhiều tiếng vang. Anh từng ra nước ngoài tìm cơ hội bứt phá nhưng cũng không ghi lại nhiều dấu ấn trong nhiều năm. Những năm gần đây, sự nghiệp của Kim Bum có dấu hiệu khởi sắc hơn. Dù không còn là ngôi sao đình đám như 15 năm về trước, một số vai diễn của anh trong Tale of the Nine Tailed (2020) hay Law School (2021) nhận nhiều lời khen từ khán giả.