Bất tài mà sĩ diện: Kiểu đàn ông khiến phụ nữ mệt mỏi nhất

Từng ghi dấu với vẻ ngoài điển trai, nụ cười chuẩn điện ảnh, Chí Nhân nhiều năm qua vẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Nhưng trong Cách Em 1 Milimet bộ phim Việt phát sóng giờ vàng trên VTV3 anh lại khiến khán giả “sôi máu” khi hóa thân thành Nghiêm, người chồng điển hình của kiểu đàn ông tưởng hoàn hảo mà hóa ra lại đầy khiếm khuyết.

Nghiêm có sự nghiệp ổn định, sống trong một gia đình đủ đầy vật chất, nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Anh khô khan, gia trưởng và luôn đặt cái tôi lên trên cảm xúc của vợ. Sự thờ ơ của anh với Ngân (Huyền Lizzie) không chỉ làm hôn nhân nguội lạnh, mà còn khiến người xem thấy... phát bực.

Trên mạng xã hội, netizen liên tục bày tỏ sự khó chịu trước tính cách gia trưởng lại thêm kiểu nói chuyện đầy ẩn ý, hàm ý của Nghiêm. Nhiều cư dân mạng bày tỏ họ dường như “phát điên” với nhân vật Nghiêm: “Anh ta chẳng làm gì sai rõ rệt, nhưng lại khiến người ta nghẹn đến tức!”.

Khán giả nhận xét Nghiêm hội tụ đủ “combo đáng ghét”: Tự ái cao, kém lắng nghe và luôn cho mình quyền phán xét người khác. Khi Ngân bắt đầu có thành công riêng, anh ta lại không thể giấu được sự ghen tuông mù quáng. Thay vì đồng hành, Nghiêm chọn cách kiểm soát và chì chiết, khiến những phân cảnh đối thoại giữa hai vợ chồng trở thành “cuộc chiến lạnh” kéo dài suốt nửa tập phim.

Trong 1 cảnh phim, khi cả gia đình đang quây quần bên nhau không khí rất vui vẻ thì Nghiêm nhìn thấy vợ mình và Viễn xuất hiện trên tivi cùng một số người khác. Dù tất cả chỉ là hoạt động kinh doanh công khai nhưng cũng đủ để Nghiêm dằn vặt vợ mình và khiến không khí gia đình trở nên vô cùng căng thắng.

Ở 1 phân đoạn khác, Ngân vốn là người có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, cô sẵn sàng hỗ trợ chồng, thậm chí đưa ra cho chồng nhiều lời khuyên. Thế nhưng lời khuyên của Ngân lại như cái gai trong lòng Nghiêm, anh lập tức nổi nóng và cho rằng vợ đang coi thường vì mình không bằng Viễn.

Và anh lại tiếp tục dành cho vợ mình vô số lời mỉa mai.

Không khó để nhận ra, rất nhiều phân đoạn vợ chồng Nghiêm - Ngân đều khiến người ta thấy ngột thở vì những màn đối đáp qua lại giữa cả hai.

Sự trở lại ấn tượng của Chí Nhân

Có lẽ chính vì diễn xuất của Chí Nhân quá tự nhiên nên người xem mới cảm thấy “ức chế thật sự”. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch mép và cái cách anh nén giận rồi buông lời cay nghiệt tất cả khiến Nghiêm trở thành “người chồng khiến hội chị em ghét cay ghét đắng”.

Theo netizen đàn ông kiểu Nghiêm là nỗi sợ của phụ nữ hiện đại: Không đánh đập, không phản bội, nhưng giết chết cảm xúc từng chút một”.

Điều nghịch lý là dù bị ghét, vai diễn Nghiêm lại giúp Chí Nhân ghi điểm diễn xuất mạnh mẽ nhất sau nhiều năm vắng bóng. Trong những phân đoạn của mình, anh có thể diễn tả tốt nỗi cay đắng và nỗi sợ mất kiểm soát của người đàn ông đang thua trong chính cuộc hôn nhân của mình.