Vương Tổ Hiền là biểu tượng nhan sắc vang bóng một thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Thiện Nữ U Hồn, Thần Bài, Thanh Xà, Tiếu Ngạo Giang Hồ 3... Tiếc thay, "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" đột ngột thông báo rời khỏi giới giải trí ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, khiến người hâm mộ vừa khó hiểu lại vừa tiếc nuối không thôi.

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh đã hé lộ lý do Vương Tổ Hiền rũ bỏ ánh hào quang, lặng lẽ sống ẩn dật nơi xứ người, để công chúng được biết thêm về "tường thành nhan sắc" nức tiếng này.

Theo đạo diễn phim Thần Bài, Vương Tổ Hiền giải nghệ sớm do tác động của hai yếu tố là thời đại và vấn đề tình cảm. Những năm cuối thập niên 90, giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong dần đi đến hồi kết, ngành phim ảnh không còn sôi động như xưa. Những công ty giải trí hàng đầu như Thiệu thị giảm bớt việc sản xuất phim, hiện tượng các diễn viên còng lưng đóng mười mấy bộ phim trong một năm cũng không còn nữa. Sự thay đổi của thị trường phim ảnh khiến Vương Tổ Hiền chán nản.

Thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong khép lại, các nhà sản xuất cũng dè dặt hơn trong việc ra mắt phim mới.

Thế nhưng, nguyên nhân chính khiến nàng "Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất" sụp đổ, trốn chạy khỏi showbiz lại là vấn đề đời tư của cô. Vốn là "ngọc nữ" vạn người mê của xứ Cảng, Vương Tổ Hiền lần đầu phải đối mặt với bão táp dư luận, bị chỉ trích dữ dội vì chen chân vào gia đình người khác.

Năm 1992, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã trúng tiếng sét ái tình với Vương Tổ Hiền và theo đuổi cực nhiệt tình. Có nguồn tin cho biết, vị đại gia này đã mua căn biệt thự có giá lên tới 30 triệu HKD (gần 100 tỷ đồng) để sống chung với người tình cũng như tặng nhiều món quà có giá trị khác. Thế nhưng Lâm Kiến Nhạc là người đã có gia đình. Bà xã ông là Tạ Linh Linh - nàng thơ phim Quỳnh Dao. Họ có với nhau 5 đứa con.

Không chỉ bị gắn mác "tiểu tam", "hám tiền", Vương Tổ Hiền còn ê chề vì bị mẹ Lâm Kiến Nhạc công khai chỉ trích, nhục mạ, tuyên bố: "Cô ta cả đời này cũng đừng mơ bước vào cửa nhà họ Lâm". Theo đạo diễn Vương Tinh thì Vương Tổ Hiền đã phải hứng chịu sự xúc phạm mà "bất cứ cô gái nào đều không thể chấp nhận được" từ phía gia đình Lâm Kiến Nhạc.

Những lời móc mỉa đầy cay đắng từ hào môn đã khiến cho cả Hong Kong (Trung Quốc) đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ 3, hình tượng "ngọc nữ" của cô hoàn toàn sụp đổ và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc.

Vương Tổ Hiền đánh mất hình ảnh, bị chê trách dữ dội vì cặp kè đàn ông đã có gia đình

Sau này, nữ diễn viên Thiện Nữ U Hồn tái hợp với nam ca sĩ đình đám Tề Tần - người có chuyện tình dây dưa với cô suốt 15 năm. Tề Tần đã giúp Vương Tổ Hiền xoa dịu vết thương lòng trong lúc Vương Tổ Hiền đang đau khổ vì mối "nghiệt duyên" với Lâm Kiến Nhạc.

Thế nhưng, khi cả hai sắp sửa tiến đến hôn nhân thì vào năm 2001, Tề Tần vướng phải lùm xùm chấn động khi bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, không chịu cấp dưỡng cho con (thực tế vợ cũ lén sinh con sau khi ly hôn và không hề cho Tề Tần biết điều này). Vương Tổ Hiền quyết định hủy hôn, rời làng giải trí và ra nước ngoài ẩn cư. Sau quá nhiều tổn thương, dường như "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" đã mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Cô nản lòng tuyên bố: "Trong từ điển của tôi không có 2 chữ kết hôn!" và ở vậy đến giờ.

Hiện tại, Vương Tổ Hiền đang có cuộc sống bình yên nơi xứ người. Cô chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp và mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ngải cứu tại Canada. Người hâm mộ cũng mừng thay cho Vương Tổ Hiền vì có thể rời xa thị phi, có được cuộc sống mới, sự nghiệp mới, tận hưởng những điều mình thích ở tuổi 58.

