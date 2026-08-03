Mỹ nam Việt bị cắt vai ngay trước khi phim công chiếu, sự nghiệp chạm đỉnh nhờ dòng tin nhắn của Trấn Thành

Anh Tú Atus (tên thật Bùi Anh Tú, sinh năm 1993) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh quyết định một mình vào TP.HCM theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh với mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Không có người thân trong nghề, Anh Tú bắt đầu hành trình của mình bằng những buổi casting liên tiếp. Có thời điểm, anh đi thử vai hết đoàn phim này đến đoàn phim khác nhưng đều nhận cái lắc đầu. Phải rất lâu sau, nam diễn viên mới giành được một vai nhỏ trong một dự án điện ảnh.

Ảnh: NSX

Với chàng trai mới 18 tuổi, đó là cơ hội quý giá. Anh dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng và háo hức chờ ngày được nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, đến ngày phim công chiếu, Anh Tú chết lặng khi phát hiện toàn bộ phân đoạn của mình đã bị cắt khỏi bản dựng cuối cùng mà không hề được báo trước.

Nam diễn viên từng kể, khi bộ phim kết thúc, anh vẫn ngồi lặng ở hàng ghế đầu tiên của rạp chiếu. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài rồi anh lặng lẽ ra về. Đó là lần đầu tiên Anh Tú cảm nhận sự khắc nghiệt của nghề diễn và nỗi thất vọng khi mọi nỗ lực bỗng chốc trở thành con số không. Thay vì bỏ cuộc, anh chọn tiếp tục bước đi. Sau này nhìn lại, Anh Tú từng nói chính những thất bại đầu đời đã giúp mình trưởng thành hơn và luôn ghi nhớ câu nói: "Trong cái khó mới ló cái khôn".

Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm kiên trì, Anh Tú dần xuất hiện trong các sân khấu kịch, sitcom và phim truyền hình với những vai diễn nhỏ. Anh góp mặt ở nhiều dự án như Hà Nội Em Yêu Anh, Mùa Yêu Đầu Tiên..., nhưng phải đến sitcom Gia Đình Là Số 1 phiên bản Việt, tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự được nhiều khán giả biết đến. Trong phim, Anh Tú vào vai Kim Long - cậu học sinh lém lỉnh, có phần "mặt dày" nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Lối diễn tự nhiên cùng ngoại hình sáng giúp anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của bộ phim, mở ra nhiều cơ hội lớn hơn trong sự nghiệp.

Ảnh: NSX

Sau dấu mốc này, Anh Tú dần thoát khỏi hình ảnh diễn viên chỉ đóng sitcom để thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Anh liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh, từng bước tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Bước sang giai đoạn phát triển mạnh hơn của sự nghiệp, Anh Tú liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Gặp Lại Chị Bầu, Hoàng Tử Quỷ...

Ảnh: NSX

Nếu Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử giúp anh tiếp tục được chú ý trên màn ảnh rộng thì Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy lại là bước ngoặt quan trọng khi lần đầu khẳng định sức hút của Anh Tú trong vai nam chính phim thương mại. Sau đó, Gặp Lại Chị Bầu tiếp tục mang đến cho anh nhiều lời khen về diễn xuất cảm xúc, còn Hoàng Tử Quỷ đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh với dòng phim kinh dị.

Từ Cua Lại Vợ Bầu, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử đến Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Gặp Lại Chị Bầu và mới nhất là Nhà ba tôi một phòng, nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng. Chuỗi thành tích này giúp Anh Tú được nhiều khán giả ví là một trong những gương mặt "mát tay" với phòng vé của thế hệ diễn viên trẻ.

Ảnh: NSX

Trong suốt giai đoạn này, Anh Tú vẫn phát hành thêm một số sản phẩm âm nhạc và theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Tuy nhiên, so với diễn xuất, âm nhạc vẫn chỉ đóng vai trò là mảnh ghép bổ sung trong sự nghiệp. Năm 2024, Anh Tú nhận được lời mời tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của anh lại là từ chối vì cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin.

Đúng lúc ấy, Trấn Thành đã chủ động nhắn tin cho đàn em với nội dung ngắn gọn: "Em nên tham gia chương trình này. Đây là nơi em sẽ tỏa sáng." Dòng tin nhắn ấy đã khiến Anh Tú suy nghĩ lại và quyết định nhận lời. Đó cũng là quyết định thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Trong suốt hành trình tại Anh Trai Say Hi, Anh Tú liên tục gây ấn tượng với khả năng hát, nhảy, trình diễn cùng phong thái sân khấu cuốn hút. Anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất chương trình, sở hữu lượng người hâm mộ tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục nằm trong nhóm được yêu thích.

Ảnh: NSX

Hậu chương trình, cái tên Anh Tú Atus phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Nam nghệ sĩ trở thành khách mời quen thuộc của nhiều gameshow, concert, sự kiện âm nhạc và chiến dịch quảng cáo lớn. Hình ảnh của anh cũng được mở rộng từ một diễn viên sang nghệ sĩ giải trí đa năng. Bước sang năm 2025 và 2026, Anh Tú Atus tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ. Anh đều đặn góp mặt trong các dự án điện ảnh mới, hoạt động âm nhạc, biểu diễn tại nhiều concert quy mô lớn cũng như trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, Anh Tú Atus còn có cuộc hôn nhân được nhiều khán giả ngưỡng mộ với diễn viên Diệu Nhi. Cả hai quen nhau từ năm 2015 khi cùng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ, công khai hẹn hò vào năm 2016 và tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 sau 7 năm yêu nhau. Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2019 nhưng giữ kín thông tin.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Anh Tú và Diệu Nhi còn nhiều lần hợp tác trên màn ảnh với các dự án như Gặp Lại Chị Bầu, đồng thời trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Vbiz. Sau khi kết hôn, cả hai vẫn giữ lối sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư nhưng luôn âm thầm ủng hộ nhau trong công việc. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Anh Tú thừa nhận cuộc sống hôn nhân giúp anh trưởng thành hơn, cân bằng hơn và có thêm động lực để phát triển sự nghiệp.

Ảnh: FBNV

Sau hơn 10 năm làm nghề, Anh Tú không còn được nhắc đến như một diễn viên trẻ triển vọng mà đã trở thành một trong những nghệ sĩ nam có sức ảnh hưởng của Vbiz. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng nhớ nhất có lẽ vẫn là hai cột mốc đối lập: cú sốc bị cắt sạch vai diễn trong bộ phim đầu tay khi mới vào nghề và dòng tin nhắn của Trấn Thành nhiều năm sau đó. Một thất bại khiến anh suýt mất niềm tin với diễn xuất, còn một lời động viên đúng thời điểm đã đưa Anh Tú Atus bước lên giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Ảnh: FBNV

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