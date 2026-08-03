Giáo sư cơ khí có gia tài 200 bài hát: Tài năng đến mức "nhan sắc chỉ là yếu tố phụ", kiếm lương nghìn tỷ là chuyện nhỏ

Những ngày này, loạt hình ảnh và video cũ của G-Dragon bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Phần lớn đều được ghi lại trong giai đoạn 2011-2017 - thời kỳ hoàng kim của BIGBANG cũng như thời điểm G-Dragon ở đỉnh cao bùng nổ visual lẫn khí chất, vươn lên thành biểu tượng thời trang châu Á. Điều khiến cộng đồng mạng châu Á thích thú không chỉ là khí chất "độc nhất vô nhị" hay gu thời trang đi trước thời đại, mà còn là một nhận định đang được chia sẻ rầm rộ: "Có lẽ mọi người đã quên rằng Kwon Ji Yong thật sự rất đẹp trai".

Video tổng hợp visual G-Dragon gây sốt

Nhan sắc bị lãng quên của G-Dragon

Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động, mỗi khi nhắc đến G-Dragon, công chúng thường nghĩ ngay đến một "thiên tài âm nhạc" với hơn 200 ca khúc được đăng ký bản quyền, người mở ra kỷ nguyên idol tự sáng tác tại Kpop, biểu tượng thời trang, thủ lĩnh BIGBANG hay một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Chính khối tài năng và thành tựu đồ sộ ấy vô tình khiến ngoại hình của anh trở thành "yếu tố phụ", dù visual của G-Dragon được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp cá tính, khác biệt.

Nhan sắc trở thành "yếu tố phụ" khi nhắc đến G-Dragon:

Bình luận của cư dân mạng:

- G-Dragon thực sự rất đẹp, mắt sáng, cười duyên và visual cá tính hay dễ thương gì đều cân trọn.

- Anh ta phải đẹp thì mới cân đồ đỉnh như vậy. Vì quá tài năng và tư duy lấn át, nên mọi người thường quên nhắc đến nhan sắc Quyền Chí Long.

- Người ta chỉ cần cái mặt đẹp là đủ kiếm bộn tiền, còn GD thậm chí còn bị fan coi visual như yếu tố phụ.

- Đó chính là Quyền Chí Long, người đã gánh vác cả nửa bầu trời Kpop

- Quyền Chí Long thực sự là biểu tượng của cả một thời đại. Thành tựu và thực lực của ổng là điều không cần phải bàn cãi. Dù bạn có chê bai hay công kích anh ấy thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được những điều đó. Nếu bạn thật sự có khả năng thay đổi thì đã không chỉ ngồi đây mà nói suông. Âm nhạc của anh ấy bằng cách này hay cách khác chắc chắn sẽ lọt vào tai bạn. Còn việc anh ấy là thần tượng của biết bao thần tượng khác thì cũng chẳng cần tôi phải kể từng người nữa

- Hồi EXO và TFBOYS đại chiến với nhau, mình đứng về phía BIGBANG.

- Năm phát minh vĩ đại của Hàn Quốc: Kwon Ji Yong, Cha Eun Woo, Song Kang, Lee Jong Suk và mì gà cay Buldak

- Trước tài năng tuyệt đối, ngoại hình chỉ là một điểm cộng thêm mà thôi - Vầy mà hồi nhỏ đáng yêu lắm á...

- Đẹp trai đến mức ngay cả cái bóng cũng quyến rũ đến thế!!!

- Ưu điểm ít đáng nhắc đến nhất của GD chính là... đẹp trai

- Mấy chục năm qua mình đã làm cái gì vậy trời?

Sự nghiệp của G-Dragon bắt đầu từ rất sớm. Sinh năm 1988, từ nhỏ G-Dragon đã là thành viên nhóm nhạc nhí, thường lên truyền hình biểu diễn, đóng phim. Trước khi thành danh, G-Dragon trải qua khoảng 5 năm làm thực tập sinh tại SM Entertainment. Năm 2001, G-Dragon rời SM, gia nhập YG Entertainment. Tại đây, Kwon Ji Yong được đào tạo về sáng tác, sản xuất âm nhạc dưới sự hướng dẫn của Yang Hyun Suk và producer Perry, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.

G-Dragon và BIGBANG đã làm nên thời hoàng kim khó quên của Kpop

Năm 2006, G-Dragon ra mắt với vai trò trưởng nhóm BIGBANG. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã ghi dấu ấn khi trực tiếp sáng tác hàng loạt bản hit như Lies, Last Farewell hay Haru Haru. Thành công của những ca khúc này không chỉ đưa BIGBANG trở thành nhóm nhạc hàng đầu mà còn mở ra hình mẫu "idol tự sản xuất âm nhạc" tại Kpop. Từ năm 2009, G-Dragon bắt đầu khẳng định bản sắc nghệ sĩ solo với album Heartbreaker, sau đó là dự án GD & TOP. Đây cũng là giai đoạn anh liên tục thử nghiệm hình ảnh với mái tóc tẩy màu, phong cách avant-garde và tư duy thời trang táo bạo, nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách của châu Á.

Giai đoạn 2012-2017 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của G-Dragon. Anh liên tiếp phát hành EP/album One of a Kind, Coup d'Etat, Kwon Ji Yong, đồng thời cùng BIGBANG tạo nên hiện tượng toàn cầu với series MADE. Không chỉ thành công trong âm nhạc, G-Dragon còn trở thành đại sứ Chanel, sáng lập thương hiệu PEACEMINUSONE, hợp tác với nhiều tên tuổi quốc tế như Missy Elliott, Diplo hay Skrillex, được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Năm 2018, G-Dragon tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Năm 2018, G-Dragon tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2020, G-Dragon rời YG Entertainment sau hơn 20 năm gắn bó để gia nhập Galaxy Corporation vào năm 2023, mở ra chương mới trong sự nghiệp. Đây cũng là giai đoạn biến cố nhất của BIGBANG.

G-Dragon trở lại mạnh mẽ từ cuối năm 2024

Sau 7 năm vắng bóng vì nghĩa vụ quân sự và những biến động của BIGBANG, G-Dragon trở lại mạnh mẽ từ cuối năm 2024. G-Dragon phát hành MV POWER, đưa BIGBANG trở lại MAMA 2025. Tháng 2/2025, anh chính thức ra mắt album phòng thu thứ 3 Übermensch và khởi động tour thế giới cùng tên.

Theo báo cáo kiểm toán do Galaxy Corporation công bố vào tháng 4/2026, album phòng thu thứ ba Übermensch cùng chuyến lưu diễn thế giới qua 12 quốc gia với khoảng 825.000 khán giả đã mang về nguồn doanh thu khổng lồ. Riêng khoản thù lao và chia lợi nhuận từ hoạt động biểu diễn mà công ty chi trả cho G-Dragon đã vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng.

Đây mới chỉ là khoản thu nhập từ hoạt động biểu diễn, chưa bao gồm doanh thu bản quyền âm nhạc, hợp đồng quảng cáo hay các hoạt động kinh doanh cá nhân khác. Con số này tiếp tục củng cố vị thế của G-Dragon trong nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Tính đến hiện tại, G-Dragon sáng tác và tham gia sáng tác số lượng bài hát khổng lồ, ước tính con số gần 200 ca khúc.

G-Dragon là giáo sư đặc biệt tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST

Không chỉ thành công về kinh tế, G-Dragon còn liên tục được ghi nhận ở lĩnh vực học thuật và văn hóa. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt (Visiting Professor) tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST - trường đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Thông tin từng khiến dư luận bất ngờ bởi hình ảnh một siêu sao Kpop xuất hiện tại khoa cơ khí. Tuy nhiên, vai trò của G-Dragon không nằm ở việc giảng dạy kỹ thuật mà tập trung vào Art-Tech, AI, metaverse, xu hướng thị trường toàn cầu và cách công nghệ kết nối với ngành công nghiệp giải trí. Nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026.

Đến tháng 10/2025, G-Dragon tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 16, anh được vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa làn sóng Hallyu và quảng bá văn hóa Kpop ra thế giới.

G-Dragon đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng

Cũng trong năm 2025, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bổ nhiệm G-Dragon làm Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong video quảng bá chính thức cùng Tổng thống Hàn Quốc và biểu diễn tại tiệc chiêu đãi trước lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC, kết hợp công nghệ hiện đại cùng yếu tố văn hóa truyền thống.

Mới đây nhất, ngày 3/7/2026, Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục công bố G-Dragon trở thành Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Busan. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai sự kiện quan trọng này, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của thủ lĩnh BIGBANG khi liên tục được giao những vai trò mang tính biểu tượng về văn hóa, ngoại giao và học thuật.

Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc công bố G-Dragon trở thành Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO

Trong khi sức hút trên mạng xã hội tiếp tục được hâm nóng bởi những hình ảnh thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, G-Dragon cũng đang chuẩn bị tái ngộ người hâm mộ Việt Nam. Tháng 10 tới, anh sẽ cùng Taeyang và Daesung mang tour diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10/2026. Đây là chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG, đồng thời là concert đầu tiên của nhóm sau 9 năm vắng bóng.

Theo thông báo từ ban tổ chức, ngày 3/8 sẽ chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé. Đợt presale dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership sẽ diễn ra vào ngày 13/8, tiếp đến là presale cho chủ thẻ VPBank Mastercard vào ngày 14/8 trước khi mở bán đại chúng trên nền tảng CTicket từ 10h ngày 17/8.

G-Dragon cũng đang chuẩn bị tái ngộ người hâm mộ Việt Nam

Sau gần 20 năm hoạt động, G-Dragon vẫn là trường hợp hiếm có của Kpop khi cùng lúc sở hữu gia tài hơn 200 ca khúc, sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi âm nhạc, được vinh danh ở lĩnh vực học thuật, văn hóa và liên tục lập nên những kỷ lục doanh thu. Vì quá tài năng, mà như lời nhiều người hâm mộ nhận xét, "đẹp trai" chỉ là một trong những ưu điểm ít được nhắc đến nhất của Kwon Ji Yong.