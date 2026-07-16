Mỹ nam Vbiz hot đến mức giám đốc VFC phải bay vào Sài Gòn mời đóng phim: Bad boy lãng tử càng nhìn càng cuốn

Nếu chọn một nam diễn viên sở hữu thần thái lãng tử, phong trần của màn ảnh Việt, Saetti Baggio chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Thuộc thế hệ hot boy đời đầu, Baggio từng phủ sóng khắp các ấn phẩm dành cho giới trẻ như Hoa Học Trò, Mực Tím trước khi lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu bằng hình tượng bad boy vừa ngông nghênh vừa cuốn hút. Mới đây, đoạn clip từ bộ phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại, kéo theo làn sóng xuýt xoa trước visual crush đời đầu của nam diễn viên. Không ít người nhận xét chỉ cần đứng yên thôi, Baggio cũng toát lên khí chất của một thiếu gia chính hiệu.

Phát sóng năm 2013, Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ lấy bối cảnh tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, xoay quanh cuộc sống, học tập và hành trình phá án của nhóm sinh viên năm nhất. Trong phim, Saetti Baggio đảm nhận vai Quân - một công tử nổi tiếng ngông nghênh, ỷ thế bố là cán bộ cấp cao trong ngành công an nên thường xuyên vi phạm nội quy. Ngay từ những tập đầu, Quân đã khiến khán giả vừa ghét vừa yêu bởi thái độ bất cần, ngang tàng, luôn coi mình là trung tâm và sẵn sàng đối đầu với mọi quy định.

Vẻ ngạo nghễ của nhân vật cũng rất hợp với ngoại hình của Baggio. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt bất cần cùng phong thái tự tin khiến anh toát ra khí chất của một cậu ấm sinh ra đã ở vạch đích. Tuy nhiên, Quân không phải kiểu nhân vật phản diện một màu. Đằng sau lớp vỏ nổi loạn là một chàng trai thông minh, có tư duy sắc bén và bản lĩnh của một cảnh sát tương lai. Qua quá trình rèn luyện, những biến cố gia đình cùng sự cảm hóa từ tình bạn và tình yêu với lớp trưởng Ngân Hà (Diệp Anh), Quân dần thay đổi, từ bỏ cái tôi ngông cuồng để trở thành một chiến sĩ công an thực thụ.

Ít ai biết, thời điểm Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ khởi động, Saetti Baggio gần như chưa phải một diễn viên chuyên nghiệp. Anh được biết đến nhiều hơn với danh xưng hot boy, người mẫu và là Quán quân Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên. Chính vì vậy, việc Baggio được giao vai nam chính từng khiến không ít người bất ngờ.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, để có được cái gật đầu của nam diễn viên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - khi đó là Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã trực tiếp bay vào TP.HCM gặp gỡ và thuyết phục anh tham gia dự án. Bản thân Baggio cũng từng kể lại rằng anh vô cùng ngạc nhiên khi biết mình phải ra Hà Nội suốt 6 tháng chỉ để quay một bộ phim truyền hình, bởi trước đó không nghĩ quy trình sản xuất phim phía Bắc lại kéo dài đến vậy.

Với Baggio, Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, từ hình tượng hot boy tuổi teen sang một diễn viên nghiêm túc hơn trên màn ảnh.

Thời điểm nổi tiếng, Saetti Baggio là một trong những hot boy đình đám nhất showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1m85, gương mặt lai Pháp cùng phong thái nam tính, anh nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả nữ thời đó. Khác với vẻ thư sinh phổ biến lúc bấy giờ, Baggio mang đến cảm giác trưởng thành, bụi bặm, ngông nghênh, giúp anh đặc biệt hợp với những nhân vật có cá tính mạnh, nổi loạn.

Ngay cả khi khả năng diễn xuất vẫn còn nhận nhiều ý kiến trái chiều, ngoại hình nổi bật của Baggio vẫn luôn là yếu tố khiến khán giả nhớ đến anh sau hơn một thập kỷ.

Ngoài Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, Saetti Baggio còn xuất hiện trong nhiều dự án quen thuộc với khán giả trẻ như Thứ Ba Học Trò, Mùa Nắng Lạ, Những Thiên Thần Áo Trắng, Bí Mật Tam Giác Vàng... Anh cũng thường xuyên góp mặt ở các chương trình truyền hình thực tế và game show.

Không chỉ được nhắc đến bởi sự nghiệp nghệ thuật, Baggio còn từng trải qua không ít ồn ào chuyện tình cảm. Cuối năm 2013 - đầu năm 2014, anh kết hôn với hot girl Quỳnh Trâm. Thời điểm ấy, cuộc hôn nhân của cả hai không nhận được nhiều sự ủng hộ từ hai bên gia đình và từng đối mặt không ít sóng gió.

Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Baggio và Quỳnh Trâm đã gắn bó hơn một thập kỷ, hiện có hai cậu con trai sinh đôi đáng yêu.

Sau khi lập gia đình, nam diễn viên dần trở lại nghệ thuật với một số chương trình như Gia Đình Siêu Đẳng, phim hài Vợ Tui, Tui Sợ, đồng thời tham gia sân khấu kịch. Anh còn thử sức với vai trò biên kịch khi chấp bút cho các kịch bản như Phục Diện Pháp Y, Căn Phòng Câm Lặng và Sợ.

Những năm gần đây, Baggio chuyển hướng sang kinh doanh và sinh sống ổn định tại Mỹ cùng gia đình, ít xuất hiện trong các hoạt động của showbiz.