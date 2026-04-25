Chấn động chuyến này: 1 mỹ nam Vbiz bị khán giả mắng thẳng mặt giữa rạp phim “loser mà thích khoe mẽ”

Đường đua phim lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4 vừa nóng lên đã có cái tên bứt tốc: Heo 5 Móng. Chỉ sau hơn 1 ngày công chiếu, phim đã thu về khoảng 16 tỷ đồng, riêng ngày đầu tiên chính thức của kỳ nghỉ đã cán mốc gần 9 tỷ, vươn lên dẫn đầu phòng vé trong ngày. Tối 24/4, ê-kíp tiếp tục khuấy động không khí bằng buổi cine tour giao lưu với khán giả. Giữa loạt khoảnh khắc vui vẻ, một tình huống có 1-0-2 nhanh chóng viral trên MXH: nam diễn viên Trần Ngọc Vàng bị một khán giả mắng thẳng mặt ngay giữa rạp.

Cụ thể, trong phần giao lưu, một bạn fan đã nhập vai Jennifer - nhân vật do Ốc Thanh Vân thủ vai, vợ của Chí (Trần Ngọc Vàng) trong phim - và diễn lại đoạn cao trào cực căng. Không hề kiêng nể, bạn này xả một tràng: " Đó là con mày hả, mày có nuôi được con không? Đồ loser (thất bại)! Tao nói này á, đồ loser mà thích show off (khoe mẽ). Mày kêu tao đi làm kiếm tiền, mày ở nhà nuôi con, mà mày có giữ nó đâu? Tất cả là tiền tao trả, còn mày you’re lazy! (mày quá lười nhác)" . Cả rạp phim gần như "đứng hình" vài giây trước khi bật cười và vỗ tay rần rần.

Về phía Trần Ngọc Vàng, nam diễn viên chỉ biết cam chịu, cười trừ và lắng nghe màn xả giận quá nhập tâm của khán giả. Nam diễn viên còn nói vui: " Lần đầu tiên tui đi cine tour mà tui bị chửi thẳng mặt vậy nè ". Sau pha "mắng chồng", cả đoàn phim dành một tràng pháo tay cho màn cống hiến quá duyên của bạn khán giả. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là một trong những màn giao lưu "đỉnh của chóp", vừa hài hước vừa thể hiện độ nhập vai của khán giả dành cho bộ phim.

Thực tế, phân đoạn mà bạn fan tái hiện chính là một trong những cảnh gây bão nhất Heo 5 Móng. Trong phim, Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer - người vợ Việt kiều đối đầu gay gắt với người chồng vô trách nhiệm Chí. Chỉ trong khoảng 3 phút, Jennifer "xả" toàn bộ sự uất ức từ việc phải đi làm kiếm tiền, còn chồng ở nhà ăn bám đã không chăm nổi con lại còn phung phí tiền bạc để "phông bạt" với họ hàng. Đỉnh điểm là câu chốt " money talks" của Ốc Thanh Vân nghe mà đã cả tai. Cao trào tiếp tục được đẩy lên khi Chí phản ứng dữ dội, đẩy ngã vợ và nói ra những lời lạnh lùng, khiến Jennifer ném thẳng nhẫn cưới bỏ đi.

Chính vì độ "gắt" và chân thật này, phân đoạn nhanh chóng viral khắp các nền tảng. Thậm chí, nhiều khán giả biết đến Heo 5 Móng cũng từ chính cảnh cãi vã này và quyết định ra rạp vì tò mò. Diễn xuất của Ốc Thanh Vân được khen "chửi như hát hay" đầy cảm xúc, trong khi Trần Ngọc Vàng cũng gây ấn tượng với hình ảnh người chồng yếu kém, đáng trách.

Nói thêm về nội dung, Heo 5 Móng là phim kinh dị tâm linh lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị miền Tây: Cô Năm Hợi. Câu chuyện xoay quanh Khải (Võ Tấn Phát) là một vlogger đi tìm tư liệu về heo 5 móng nhưng vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí. Song song với tuyến chính, câu chuyện của cặp vợ chồng Jennifer - Chí cũng góp phần đẩy cảm xúc phim lên cao, khi bi kịch gia đình dần liên kết với những hiện tượng siêu nhiên rùng rợn. Với khởi đầu doanh thu ấn tượng, loạt phân đoạn viral và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ chính khán giả, Heo 5 Móng đang cho thấy sức hút không hề nhỏ và trở thành một cái tên đáng gờm trong mùa phim lễ năm nay.

