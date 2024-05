Jang Hyuk sinh năm 1976, là một cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn. Anh từng góp mặt trong vô số tác phẩm đình đám mà nổi tiếng nhất có lẽ là hình tượng cặp đôi màn ảnh với Jang Nara.

Ra mắt năm 1997, Jang Hyuk chỉ mất 2 năm để có được bước ngoặt để đời là vai diễn trong 2 tác phẩm lớn, bao gồm School và Into the Sunlight. Thêm đúng 2 năm nữa, Jang Hyuk được giao vai chính đầu tay trong bộ phim Volcano High và một bước thăng hạng, trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Chỉ sau vài năm làm nghề, khán giả và giới chuyên môn ưu ái gọi Jang Hyuk là "quái vật diễn xuất" khi anh có thể cân được mọi dạng vai. Nhờ diễn xuất, anh thậm chí còn được khán giả tha thứ lỗi lầm chấn động, để anh có thể thuận lợi tái xuất sau bê bối trốn nghĩa vụ - điều cấm kỵ với đàn ông Hàn Quốc. Những tác phẩm như Dance Of The Dragon, Robber, Tazza và đặc biệt là The Slave Hunters đã giúp Jang Hyuk chiếm trọn lòng tin từ khán giả, khiến anh nhận được sự vị tha dù lỗi lầm có lớn tới đâu.

Có sự nghiệp lẫy lừng là vậy nhưng ít ai ngờ, người được tung hô là “quái vật diễn xuất” lại từng chật vật vì không tìm được cơ hội cho mình. Cụ thể Jang Hyuk từng chia sẻ anh đã thất bại trong hơn 100 buổi thử vai thời mới vào nghề. “Sau vô số buổi thử vai thất bại, có lúc tôi nghĩ đó không phải là con đường dành cho mình và định bỏ cuộc” - Jang Hyuk chia sẻ.

Anh cũng cho biết, khoảng thời gian chật vật không tìm được công việc, anh thậm chí đã bị trầm cảm. Cảm giác mơ hồ về tương lại thêm khó khăn về tài chính, tới cơm cũng chẳng đủ ăn khiến Jang Hyuk thực sự chùn bước. Đáng mừng là Jang Hyuk đã không bỏ cuộc và luôn nỗ lực để trở thành một diễn viên không chỉ nổi ở Hàn Quốc mà còn được săn đón nhiệt tình tại thị trường quốc tế.

Trong sự nghiệp của mình, Jang Hyuk từng thử sức tại rất nhiều thị trường khác nhau. Anh từng đóng chính Dance of the Dragon, tác phẩm hợp tác quốc tế với nữ diễn chính người Singapore. Anh cũng từng tham gia một số phim Nhật, Trung Quốc, đặc biệt là từng thành công vang dội ở thị trường tỷ dân với bộ phi m Fall in Love with Anchor Beauty. Đó là chưa kể đến việc Jang Hyuk được cả các ông lớn Hollywood để mắt tới. Gần đây anh tiết lộ mình đang chuẩn bị cho sự xuất hiện ở The Killer, một dự án phim truyền hình Mỹ.

