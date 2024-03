Ngoài cặp đôi chính Kim Soo Hyun - Kim Ji Won thì Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) còn một nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những diễn biến tiếp theo là Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon). Dù mới chỉ xuất hiện ở nửa cuối tập 2 nhưng Yoon Eun Sung đã có ngay một tấm poster, xuất hiện chung với hai nhân vật chính, tạo thành bộ ba tam giác tình yêu hứa hẹn gây ra không ít drama ở hồi sau của bộ phim.



Nhân vật Yoon Eun Sung xuất hiện lần đầu tiên ở buổi tiệc của giới thượng lưu, khi quá nửa số khách mời đều muốn được gặp anh để xin việc hợp tác. Ngay cả nữ chính Hae In (Kim Ji Won) cũng không phải ngoại lệ, dù trong quá khứ từng từ chối tình cảm của Eun Sung nhưng hiện cô vẫn phải muối mặt nhờ cậy để được hợp tác với một thương hiệu lớn. Còn bản thân Eun Sung, dù biết Hae In đã có chồng nhưng dường như anh ta chưa hề dứt tình, vẫn muốn "vượt quá giới hạn" như những gì mà Hae In đã nhắc về quá khứ của hai người. Xuất hiện ở đúng thời điểm vợ chồng Hae In có xung đột lớn, thậm chí còn đứng trên bờ vực ly hôn, nhân vật này với thân thế hơn người lại rất hiểu Hae In, chắc chắn sẽ trở thành một mối hiểm họa lớn với nam chính Hyun Woo.

Yoon Eun Sung trong phim là một tổng tài giàu có, tài giỏi, địa vịa hiện tại vượt xa cả Hae In lẫn Hyun Woo khiến Hae In phải tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ người cũ lại thăng tiến nhanh tới vậy. Trong khi đó người đảm nhận vai Yoon Eun Sung - mỹ nam Park Sung Hoon ở ngoài đời cũng là một "tổng tài" hàng real, giàu từ trong trứng nước khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Cụ thể, chương trình Free Doctor (tvN) đã từng tiết lộ: "Ngoài đời, Park Sung Hoon xuất thân trong một gia đình giàu có. Hầu hết các thành viên trong gia đình đều tốt nghiệp các trường luật và y danh tiếng. Bản thân Park Sung Hoon đã tốt nghiệp một trường quốc tế nổi tiếng." Việc là người duy nhất trong gia tộc chọn theo con đường nghệ thuật mà không phải kinh doanh khiến anh được các thành viên trong gia đình gọi là "dị nhân". Dù vậy gia đình vẫn hết lòng ủng hộ anh theo con đường khác biệt này.

Chính bởi xuất thân giàu có hơn người nên khi vào vai tài phiệt, tổng tài ở Queen of Tears hay The Glory, Park Sung Hoon hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Bởi lẽ chỉ cần khoác lên mình một bộ vest bảnh bao và đứng im một chỗ, anh đã toát ra khí chất của một tổng tài lạnh lùng và đầy tâm cơ rồi.

Nguồn ảnh: tvN