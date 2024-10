Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hoa ngữ đang có một mỹ nam phản diện đẹp vô thực gây sốt mạng xã hội, đó là Ly Luân của "Đại mộng quy ly". Nhân vật này không chỉ sở hữu ánh mắt hút hồn mà mọi đường nét trên gương mặt đều vô cùng hoàn hảo.

Gương mặt không góc chết của Diêm An, người đảm nhận vai Ly Luân trong phim "Đại mộng quy ly".

Đảm nhận vai Ly Luân trong "Đại mộng quy ly" là Diêm An, biểu tượng visual của nhóm nhạc Pentagon (Hàn Quốc). Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Diêm An. Một số người còn đùa rằng vì Ly Luân của Diêm An quá đẹp trai, thế nên họ nguyện theo phe phản diện.

Netizen bình luận về nhan sắc của Diêm An:

- Thì ra là dân KPOP, hèn chi cái vibe nó cứ Hàn Quốc, khác so với các diễn viên Trung. - Siêu cấp đẹp trai. - Ôi cái body này, chết người thật chứ. - Tui nguyện theo phe phản diện, haha. - Ủa, Pentagon có member "thú dữ" như thế này mà sao tui không biết ta. CUBE rốt cuộc là có làm marketing không vậy?

Nói thêm về "Đại mộng quy ly", đây là dự án "cộp mác" Quách Kính Minh và có sự tham gia của dàn diễn viên chính nổi tiếng bao gồm Trần Đô Linh, Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy và Trình Tiêu. Ngoài ra, tác phẩm này còn có dàn cameo đáng chú ý với sự góp mặt của Bành Tiểu Nhiễm, Thừa Lỗi, Cổ Lực Na Trát,...

"Đại mộng quy ly" dù gặp những ý kiến trái chiều về nội dung, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, phim vẫn đạt thành tích khá ổn về nhiệt độ và quảng cáo trên nền tảng. Tại Việt Nam, khán giả cũng đang bàn luận sôi nổi về tác phẩm này.

Bộ phim "Đại mộng quy ly" có sự tham gia của Trần Đô Linh hiện đang chiếu trên nền tảng iQIYI.