Mỹ nam nổi tiếng bất ngờ bị chê ngoại hình ở phim mới khiến netizen bất bình

Taecyeon (2PM) của Hàn Quốc hiện là cái tên nhận được nhiều sự chú ý bởi màn tái xuất trong bộ phim truyền hình Heartbeat (Nhịp Đập Trái Tim).

Trong phim, anh vào vai Seon Woo Hyul, nửa người - nửa ma cà rồng, luôn khao khát được trở thành người thực thụ để đi tìm lại tình yêu của mình. Vì ước nguyện này, anh làm đủ cách, từ phơi nắng, ăn tỏi đến đi chùa cầu xin nhưng vẫn không thành công.

Vận may tìm đến khi gặp được tiên sinh Ko (cũng là con mèo 1.000 năm hóa thành người) và được bày cách nằm trong quan tài gỗ sơn trà 100 năm để mong muốn trở thành hiện thực. Chỉ còn một ngày là đến thời khắc định mệnh, Joo In Hae (Won Ji An) xuất hiện, bất ngờ mở nắp quan tài khiến Woo Hyul đã bỏ lỡ cơ hội của mình.



Sau những tập đầu tiên lên sóng, Heartbeat nhận được nhiều lời khen ngợi vì mang đến một câu chuyện hài hước, duyên dáng với sự dẫn dắt tài tình của Taecyeon. Tưởng đâu cứ lên sóng một cách yên bình, nào ngờ đâu gần đây, phim lại vướng phải một cuộc tranh cãi không đáng có, khi Taecyeon bất ngờ bị một phóng viên hỏi về vấn đề ngoại hình ở một buổi quảng bá phim. Cụ thể người này nhắc đến việc ma cà rồng thường có làn da trắng, nhợt nhạt nhưng da của Taecyeon lại ngăm đen: "Tôi đã tự hỏi liệu bạn có ý định khắc họa một loại ma cà rồng khác không?". Đáp lại câu hỏi của phóng viên, Taecyeon chỉ biết cười.

Taecyeon cười khi nghe câu hỏi về màu da của mình

Ngay lập tức một cuộc tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội, cư dân mạng bất bình, cho rằng Taecyeon đang bị "miệt thị màu da". Thêm vào đó, bài đăng của Taecyeon sau 2 tập đầu của Heartbeat cũng khiến một bộ phận netizen nghĩ rằng, anh cảm thấy không thoải mái sau khi nhận câu hỏi trên.

Cụ thể, trong loạt ảnh quảng bá phim, bức hình ở vị trí đầu tiên lại là khoảnh khắc Taecyeon đang cầm một quả bóng bay in hình nhân vật ma cà rồng Woo Hyul với nước da nâu.

Bức hình gây tranh cãi của Taecyeon

Bình luận của khán giả: - Thật tệ khi thông tin mới nhất mà tôi nghe về bộ phim này lại là vấn đề màu da. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vai này hoàn toàn phù hợp với Taecyeon vì anh ấy rất tuyệt vời. Truyền thuyết về ma cà rồng đã được thay đổi và điều chỉnh rất nhiều lần trong những năm qua, không nhất thiệt phải suy nghĩ dập khuôn như thế! - Người hỏi cứ như thể từng thấy ma cà rồng thật. - Theo quan điểm này thì ma cà rồng chỉ là người da trắng. Người da màu sẽ không bao giờ trở thành ma cà rồng??? - Tôi chưa từng thấy bất cứ vấn đề gì về tạo hình của Taecyeon cho đến khi nghe câu hỏi này. Dĩ nhiên nghe xong tôi cũng chẳng thấy có gì to tát cả.

Nói về vấn đề này, đạo diễn của phim đã thay mặt Taecyeon để trả lời câu hỏi: "Sau khi thảo luận với biên kịch, chúng tôi đã loại bỏ nhiều đặc điểm chung của một ma cà rồng thông thường khi nghĩ rằng sẽ tạo ra một ma cà rồng Hàn Quốc của riêng mình và chúng tôi đã chuẩn bị dự án theo chiều hướng đó. Tôi chỉ muốn mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh ma cà rồng Hàn Quốc độc đáo được tạo ra từ bộ phim này."