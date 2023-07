"Mỹ nam" Lee Junho giàu cỡ nào?

Lee Junho là ai?

Thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM - Lee Junho là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất thế hệ thứ hai, và hiện đang thống trị ngành công nghiệp này với tư cách là một diễn viên hàng đầu. Anh đã ở trong làng giải trí được 15 năm, nhiều người hâm mộ tò mò muốn biết, tài sản ròng của nam diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng này là bao nhiêu?

Lee Junho sinh năm 1990, ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thành viên của một trong những nhóm nhạc nam huyền thoại nhất K-Pop, 2PM.

Vào thời điểm đó, nhóm được mệnh danh là "quái thú" bởi trang phục khoe vóc dáng vạm vỡ và những vũ đạo điêu luyện, khó nhằn. Nhóm 2PM đã dậy sóng với các bản hit đình đám như "Heartbeat", "Hands Up", "My House", "A.D.T.O.Y." "Make It," và nhiều tác phẩm khác.

Với sự nổi tiếng của mình, Lee Junho cũng bắt đầu sự nghiệp solo tại Nhật Bản (2013) và Hàn Quốc (2015) bằng việc lần lượt phát hành album "Kimi no Koe" và "One".

Với những album này, anh đã khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là nhà sản xuất, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ, củng cố biệt danh nghệ sĩ "toàn năng" của mình đồng thời nổi danh ở khu vực và thế giới.

Trên thực tế, tính đến năm 2019, Junho xếp thứ 7 tại Hàn Quốc với tư cách là thần tượng có nhiều bài hát có bản quyền nhất, được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc ghi nhận với 100 bài hát.

Sau đó, anh bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2013. Nhưng chỉ đến khi tham gia bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách năm 2021, "Cổ tay áo màu đỏ", anh mới được chú ý và công nhận nhờ kỹ năng diễn xuất ấn tượng.

Hiện tại, Lee Junho tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình như một diễn viên hàng đầu với bộ phim truyền hình mới Khách sạn vương giả (King the Land) đóng cùng mỹ nhân Girls' Generation YoonA đang được công chiếu và thu hút công chúng mạnh mẽ.

Lee Junho giàu cỡ nào?

Hơn 15 năm kể từ khi ra mắt, người hâm mộ rất tò mò muốn biết, liệu Lee Junho đã tích lũy được bao nhiêu tài sản?

Theo nhiều nguồn tin, giá trị tài sản ròng của Lee Junho tính đến năm 2020 là từ 1-5 triệu USD.

Tuy nhiên, dựa trên mức độ nổi tiếng ngày càng tăng từ năm 2021 đến năm 2023, tài chính của nam diễn viên thần tượng được định giá ổn định ở khoảng 16,6 triệu USD, và thực tế có thể lên tới 78 triệu USD.

Những con số nói trên chưa được xác minh và chỉ là tính toán dựa trên các yếu tố xã hội bao gồm thu nhập được báo cáo, nhưng không thể phủ nhận rằng Junho đang đắm mình trong sự giàu sang của bản thân.

Khởi điểm từ mức lương của anh với tư cách là một ca sĩ thần tượng, vào năm 2013, nhóm nhạc 2PM được biết đã kiếm được khoảng 27,3 triệu USD.

Nếu chia đều cho 6 thành viên của nhóm, thì mỗi thành viên có thể mang về khoảng 1,3 triệu USD.

Đây chỉ là tiền lương của Junho với tư cách là thành viên nhóm 2PM, và tiền bản quyền từ những bài hát anh viết vẫn chưa được tính vào.

Năm 2020, các chuyên gia âm nhạc tiết lộ rằng một ca khúc hit có thể kiếm cho một nhạc sĩ khoảng 16.843 USD đến 25.264 USD.

Hơn nữa, phần lớn thu nhập của Junho đến từ sự nghiệp diễn viên hiện tại của anh.

Trên thực tế, tính đến năm 2022, nam diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng đã chính thức gia nhập danh sách những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất sau thành công của bộ phim “Cổ tay áo màu đỏ”.

TMI News tiết lộ rằng Junho đã kiếm được khoảng 100 triệu won mỗi tập (khoảng 76.200 USD) trong một dự án mới, được suy đoán là bộ phim truyền hình hiện tại đang phát sóng của anh - King the Land.