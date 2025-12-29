Bộ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt của Cố Mạn do Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đóng chính nhận được sự chú ý lớn của khán giả không phải bởi trai xinh gái đẹp mà vì có nhân vật nam phụ đáng ghét nhất màn ảnh.

Theo đó, Trang Tự (Lại Vỹ Minh đóng) vốn là người mà nữ chính Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch) thầm thương trộm nhớ suốt thời đại học. Trang Tự là con nhà nghèo, nhưng lại thông minh và luôn nỗ lực tiến lên. Trong một lần mẹ bị bệnh phải cấp cứu, Trang Tự được Nhiếp Hi Quang giúp đỡ, hắn đem lòng yêu cô nhưng vì tự tin nên không dám bày tỏ tình cảm. Đó là mối tình dang dở đầy day dứt qua ngòi bút của nhà văn Cố Mạn. Trang Tự được "mẹ đẻ" Cố Mạn ưu ái xây dựng rất nhiều mặt tốt, chỉ thua Lâm Tự Sâm ở bối cảnh xuất thân nghèo khó và sự tự ti mà bỏ lỡ tình yêu.

Thế nhưng, phiên bản Trang Tự trong phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ lại khiến khán giả "cạn lời", cảm thấy tức tối ghét bỏ mỗi lần anh xuất hiện.

Trang Tự vốn là nam thần học đường, nỗ lực vươn lên để xứng đáng với nữ chính

Trang Tự yêu Nhiếp Hi Quang nhưng không giữ khoảng cách với bạn thanh mai trúc mã Diệp Dung khiến Hy Quang nhiều lần hụt hẫng đau lòng. Không những vậy, khi Diệp Dung dùng tình cảm với Trang Tự tấn công và làm Hi Quang mất mặt, Trang Tự không đứng ra giải thích, chỉ biết giữ im lặng trơ mắt đứng nhìn. Sự tự ti biến Trang Tự thành kẻ hèn nhát yếu kém và vô cảm trước cảnh Hi Quang bị tổn thương. Thậm chí, khi nữ chính bị các bạn cùng phòng hiểu lầm và tấn công, Trang Tự không giúp nữ chính giải oan, khán giả cho rằng "sự thấu hiểu và bảo vệ mà Trang Tự dành cho Nhiếp Hi Quang ít đến đáng thương".

Bên cạnh đó, vì để nữ chính không coi thường việc bản thân nghèo khó, Trang Tự luôn buông lời mỉa mai chỉ trích dạy dỗ nữ chính khiến cô lầm tưởng hắn ghét cô. Khi Nhiếp Hi Quang muốn về quê nhà Vô Tích, Trung Quốc để làm việc, Trang Tự chê cô là "ký sinh trùng sống dựa vào cha mẹ" chỉ vì nữ chính không tự mình lăn lộn xin việc như những người vừa tốt nghiệp đại học khác.

Khi Nhiếp Hi Quang mặc váy đi giày cao gót và bị đau chân, Trang Tự không thông cảm, đau xót cho nữ chính mà mắng cô vì cố tình mặc đẹp, đi giày cao gót để làm gì. Khán giả cho rằng, nhân vật Trang Tự luôn muốn thao túng tâm lý nữ chính, để cô gái xuất thân giàu có cảm thấy tự ti trước hắn, phải chạy theo dỗ dành và để ý cảm xúc của hắn.

Trang Tự trong phim luôn buông lời cay đắng làm tổn thương Nhiếp Hi Quang

Nhân vật Trang Tự khiến khán giả không tìm ra được một điểm tốt và chỉ mong sớm hết vai

Khi Nhiếp Hi Quang và nam chính Lâm Tự Sâm hẹn hò, Trang Tự thất tình thì chỉ trích nữ chính vì không giữ lời hứa, cho rằng câu nói của cô "rẻ mạt", không có giá trị. Nhưng thực tế, Nhiếp Hi Quang chưa từng hứa hẹn chờ đợi Trang Tự. Việc nam phụ đổ lỗi cho nữ chính, thể hiện như cả thế giới đang phụ mình, đang có lỗi với mình khiến người xem cảm thấy nhân vật phiền phức, xấu tính và ích kỷ.

"Đọc truyện thì thích nam phụ, nhưng vào phim nam phụ vừa hèn vừa ti tiện, ghét quá muốn bỏ phim", "Tôi chưa từng thấy nam phụ nào đối xử tệ bạc và lạnh nhạt với nữ chính như vậy, chẳng hiểu sao Nhiếp Hi Quang từng thích Trang Tự", "Trong các phim khác, nam nữ chính là của nhau, nam phụ thuộc về khán giả nhưng với phim này thì né vội", "Nghèo không đáng sợ, nghèo mà tưởng ai cũng có lỗi với mình mới đáng sợ", "Nam phụ này cho ra chuồng gà cho nhanh", "Anh ta chứng minh mình là nam phụ bằng thực lực", "Nam phụ có thể độc ác, có thể thâm độc nhưng không thể vô duyên như vậy, tôi không chấp nhận được", "Giao diện thiên thần mà tính cách tâm thần"... nhân vật Trang Tự nhận nhiều "gạch đá" của người xem.

Nhiều khán giả tiếc nuối vì Trang Tự vốn phải là nhân viên văn phòng tinh anh, thông minh, nỗ lực nhưng lại bị biến thành kẻ xấu với vô vàn tính cách đặc trưng của những tay "trap boy", "cờ đỏ" mà các cô gái phải né vội.

Khán giả tiếc nuối vì tạo hình của Lại Vỹ Minh đẹp hơn so với Tống Uy Long, nhưng nhân vật bị xây dựng quá xấu xa, gây khó chịu