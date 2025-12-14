Jung Woo Sung

Jung Woo Sung từng được xem là biểu tượng “quý ông độc thân đáng khao khát” của showbiz Hàn, với hình ảnh trí thức, điềm đạm và đời tư kín tiếng. Tuy nhiên, trong năm 2025, hình tượng này sụp đổ nghiêm trọng khi nam tài tử liên tiếp vướng bê bối cá nhân.

Ồn ào lớn nhất là việc Jung Woo Sung thừa nhận có con ngoài giá thú với người mẫu Moon Gabi (kém anh 16 tuổi). Dù xác nhận sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con, cả hai không kết hôn, khiến dư luận chia rẽ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị tố duy trì quan hệ lâu dài với bạn gái ngoài ngành trong thời gian quen Moon Gabi, đồng thời vướng nghi vấn ngoại tình với một nữ nhân viên thân cận trong công việc. Một số nguồn tin cho biết người phụ nữ này đã ly hôn vì tin vào lời hứa kết hôn của Jung Woo Sung.

Các cáo buộc chồng chéo khiến nam diễn viên bị chỉ trích gay gắt vì đời tư hỗn loạn, thiếu trách nhiệm tình cảm, không đáng mặt đàn ông. Dù hứng chịu làn sóng chỉ trích, Jung Woo Sung vẫn tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện và dự án điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều khán giả tuyên bố quay lưng với nam diễn viên, cho rằng đời tư hỗn loạn đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và sự nghiệp mà anh gây dựng suốt nhiều năm.

Kim Soo Hyun

Từng là ngôi sao Hallyu hạng S được yêu thích khắp châu Á, Kim Soo Hyun đánh mất hình tượng sau bê bối nghiêm trọng liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Tháng 3 vừa qua, kênh YouTube Garo Sero Institute công bố loạt cáo buộc cho rằng nam diễn viên từng có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron trong thời gian nhạy cảm, thậm chí bị dư luận đặt nghi vấn gián tiếp liên quan đến bi kịch của cô.

Vụ việc nhanh chóng khiến danh tiếng Kim Soo Hyun lao dốc, từ “bảo chứng rating” trở thành cái tên gây tranh cãi. Dù tổ chức họp báo thanh minh và tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự, hình ảnh của anh vẫn không thể cứu vãn. Hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt chấm dứt hợp đồng quảng cáo, trong khi các dự án phim có sự tham gia của Kim Soo Hyun bị hoãn chiếu hoặc tạm dừng sản xuất vô thời hạn.

Cho Jin Woong

Ngày 5/12, Dispatch đăng tải thông tin cáo buộc Cho Jin Woong từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong quá khứ. Theo đó, nam diễn viên bị cho là liên quan đến các hành vi sai trái khi còn là trẻ vị thành niên và từng bị đưa vào trại giáo dưỡng. Khi trưởng thành, anh tiếp tục vướng bê bối hành hung đồng nghiệp và lái xe khi say rượu.

Trước dư luận, công ty quản lý xác nhận Cho Jin Woong từng có những quyết định sai lầm trong quá khứ, nhưng phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục. Nam diễn viên bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi công khai. Bê bối khiến hình ảnh “cảnh sát quốc dân” của Cho Jin Woong sụp đổ, đồng thời đẩy dự án Signal 2 vào nguy cơ bị hủy phát sóng.

Yoon Ji On

Nam diễn viên Yoon Ji On đã bất ngờ rút khỏi bộ phim truyền hình Positively Yours của Channel A, do đạo diễn Kim Jin Seong chỉ đạo. Quyết định này được đưa ra sau khi anh bị bắt gặp lái xe trong tình trạng say xỉn và ăn trộm xe máy (theo News 1). Dù nam diễn viên sinh năm 1990 đã công khai xin lỗi và giải thích rằng anh quá say nên không nhớ gì, việc rút lui đột ngột này đã khiến đoàn làm phim gặp nhiều khó khăn, bởi phim đã được quay đến tập 6.

Yoon Ji On ra mắt năm 2013 và bắt đầu gây chú ý từ năm 2019 với phim Melo is My Nature. Gần đây, anh còn nổi bật với vai phóng viên Kang Dan Ho trong phim Con Trai Của Bạn Mẹ (2024). Yoon Ji On được xem là hình mẫu “ngoan hiền”, nên cú trượt này gây sốc lớn trong giới.

Lee Jin Ho

Danh hài kiêm diễn viên truyền hình Lee Jin Ho bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, gây phẫn nộ dư luận khi anh vẫn đang “tự kiểm điểm” sau bê bối cờ bạc. Theo Dispatch, sau khi cãi vã với bạn gái tại Incheon rạng sáng 24/9, Lee Jin Ho đã tự lái xe gần 100 km về Yangpyeong và bị cảnh sát chặn bắt sau khi bạn gái trình báo.

Vụ việc càng làm hình ảnh nam nghệ sĩ xuống dốc nghiêm trọng, trong bối cảnh anh từng thừa nhận tham gia cờ bạc trực tuyến trái phép từ năm 2020 và vay mượn hơn 2,3 tỉ won. Bê bối liên tiếp đang đặt sự nghiệp của Lee Jin Ho trước nguy cơ lao dốc không phanh.