Mỹ nam Hàn 'gây sốt' nhờ da đẹp trong phim đang ăn khách

Lên sóng từ ngày 18/5, bộ phim học đường XO, Kitty - ngoại truyện của series từng "gây sốt" một thời To All the Boys đang được yêu thích diện rộng.

Sau 3 ngày, phim đã chính thức "soán ngôi" hiện tượng Queen Charlotte: A Bridgerton Story để trở thành bộ phim đứng top 1 toàn cầu hiện tại của Netflix. Dự án không chỉ có bối cảnh học đường thu hút mà còn sở hữu dàn diễn viên có gốc gác Hàn Quốc, trong đó một mỹ nam bất ngờ trở thành đề tài bàn tán rầm rộ MXH.

"XO, Kitty" đang là phim "hot"

Trong phim, nữ chính Kitty (Anna Cathcart) vướng vào rắc rối tình cảm với nhiều bạn học nam điển trai, trong đó Min Ho trở thành cái tên được yêu thích nhất. Trong phim, Min Ho có những màn chạm mặt dở khóc dở cười với Kitty. Ban đầu Min Ho không thích Kitty, thậm chí còn giả vờ không biết tiếng Anh để tránh cô. Tuy nhiên về sau, Min Ho "rơi vào lưới tình" của nữ chính, tạo nên nhiều "phản ứng hóa học" thú vị.

Mỹ nam Hàn "gây sốt" vì vẻ điển trai trong phim

Khán giả toàn cầu bày tỏ sự say mê dành cho nhan sắc và khí chất của nam diễn viên Lee Sang Heon vào vai Min Ho của XO, Kitty. Một số cư dân mạng khen ngợi làn da đẹp không tì vết của anh chàng, thậm chí còn yêu thích chất giọng Mỹ lai Hàn Quốc vừa hài hước, vừa cuốn hút của anh.

Lee Sang Heon đóng vai Min Ho

Sinh năm 1996, Lee Sang Heon từng làm người mẫu trước khi bất ngờ "lấn sân" sang diễn xuất. Anh chàng từng chia sẻ rằng anh đến với XO, Kitty rất tình cờ, cụ thể là nhờ vào chị gái của anh. Nữ diễn viên Gia Kim (đóng vai Yuri trong phim) đã gửi cho Lee Sang Heon bài đăng tuyển diễn viên của phim trên Instagram, sau đó thúc giục anh thử vai. Sau 3 tháng, Lee Sang Heon đã được chọn để thủ vai Min Ho, cũng là lần đầu chạm ngõ phim ảnh của anh.

Lee Sang Heon điển trai ngoài đời

XO, Kitty trở thành "cơn sốt" top 1 toàn cầu đã giúp tên tuổi Lee Sang Heon bất ngờ nổi tiếng vượt bậc. Anh chàng cũng chia sẻ rằng rất hạnh phúc khi được vây quanh bởi ekip và các bạn diễn thân thiện và nhiệt tình.