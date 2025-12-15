Mỹ nam đóng nhiều phim top 1 phòng vé nhất Việt Nam 2025: Phim nào cũng hơn 200 tỷ, visual đẹp vượt mức cho phép

2025 có thể xem là một năm bùng nổ của điện ảnh Việt khi liên tiếp ghi nhận những kỷ lục mới về doanh thu, lượng vé bán ra và sức hút phòng vé. Không chỉ các thương hiệu đạo diễn hay phim Tết quen mặt hưởng lợi, làn sóng này còn tạo cú hích mạnh cho một thế hệ diễn viên trẻ - những gương mặt từng khá mờ nhạt nhưng bất ngờ “bật sáng” chỉ sau vài dự án. Trong số đó, Ma Ran Đô đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Sinh năm 1997, xuất thân không phải trường lớp nghệ thuật chính quy, Ma Ran Đô đang trở thành hiện tượng hiếm thấy của màn ảnh Việt khi tham gia 3 bộ phim điện ảnh liên tiếp đều giữ top 1 phòng vé, với doanh thu mỗi phim đều vượt mốc 200 tỷ đồng. Thành tích này khiến không ít khán giả phải ngỡ ngàng: một diễn viên trẻ, thời gian chạm ngõ điện ảnh chưa dài, nhưng lại sở hữu chuỗi dự án mà nhiều ngôi sao lâu năm cũng khó đạt được.

Bắt đầu chuỗi thành công là Nụ Hôn Bạc Tỷ, bộ phim Tết giúp Ma Ran Đô lần đầu bước ra khỏi phạm vi gương mặt quen của mạng xã hội hay các MV ca nhạc. Trong phim, anh vào vai Tú - một rich kid lịch lãm, xuất hiện không quá dày đặc nhưng đủ để tạo hiệu ứng mạnh.

Không cần quá nhiều thoại, Ma Ran Đô ghi điểm bằng ngoại hình sáng, khí chất điện ảnh và những phân đoạn tương tác tự nhiên với bạn diễn. Phản ứng phổ biến của khán giả sau khi xem phim là… đi tìm tên anh. “Anh này là ai mà lên hình sáng dữ vậy?” trở thành câu hỏi được lặp lại dày đặc trên mạng xã hội. Bộ phim nhanh chóng vượt kỳ vọng, thu về hơn 211 tỷ đồng, lọt top những phim Tết có doanh thu cao nhất lịch sử, đồng thời đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình “bảo chứng phòng vé” của nam diễn viên.

Nếu Nụ Hôn Bạc Tỷ giúp Ma Ran Đô được nhìn thấy, thì Tử Chiến Trên Không chính là dự án khiến anh được nhớ tới như một diễn viên thực thụ. Đây là bộ phim hành động đòi hỏi thể lực, kỹ năng cận chiến và khả năng xử lý bối cảnh phức tạp - một thử thách không hề dễ với một gương mặt trẻ.

Dù không đảm nhận vai chính, Ma Ran Đô vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ những cảnh đánh tốc độ cao, động tác gọn gàng và biểu cảm đậm chất điện ảnh. Quan trọng hơn, Tử Chiến Trên Không trở thành hiện tượng phòng vé, cán mốc 251 tỷ đồng, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu nhiều tuần liền và lọt top những phim hành động Việt ăn khách nhất từ trước đến nay. Sau bộ phim này, cái tên Ma Ran Đô không còn được nhắc tới như một mỹ nam đơn thuần, mà bắt đầu gắn với cụm từ diễn viên tiềm năng.

Chốt sổ chuỗi thành tích là Truy Tìm Long Diên Hương - dự án giúp Ma Ran Đô chính thức lập hat-trick phòng vé trong năm 2025. Từ mốc trăm tỷ ban đầu, bộ phim liên tục tăng tốc và hiện đã cán mốc 202 tỷ đồng, qua đó đưa Ma Ran Đô vào nhóm hiếm hoi diễn viên trẻ có 3 phim liên tiếp top 1 phòng vé, tất cả đều vượt 200 tỷ.

Với Truy Tìm Long Diên Hương, Ma Ran Đô tiếp tục cho thấy độ “hợp vía” với dòng phim thương mại: ngoại hình điện ảnh, khả năng tương tác tốt với bạn diễn và diễn xuất ổn áp Không cần vai quá nặng đô, mỗi lần anh xuất hiện đều đủ để tạo điểm nhấn, khiến khán giả ghi nhớ và sẵn sàng mua vé ở những tác phẩm sau.

3 bộ phim, 3 màu sắc khác nhau, nhưng cùng chung một kết quả: phòng vé sáng rực con số hơn 200 trăm tỷ. Đây là điều chưa từng xảy ra với một diễn viên trẻ chỉ mới bước vào địa hạt điện ảnh chưa đầy 2 năm.

Không phải ai cũng có thể sở hữu chuỗi dự án “đi đâu thắng đó”. Bên cạnh yếu tố may mắn, Ma Ran Đô cho thấy sự lựa chọn vai diễn khá khôn ngoan, không vội vàng ôm đồm vai chính, mà tập trung tạo dấu ấn ở từng lần xuất hiện. Cộng thêm ngoại hình điển ttai, nam tính “búng ra điện ảnh” cùng độ nhận diện ngày càng cao, Ma Ran Đô đang trở thành nhân tố được các đạo diễn phim thương mại đặc biệt để mắt.

Trước cú hattrick năm 2025, nam diễn viên sinh năm 1997 từng gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong các MV Tình Nào Không Như Tình Đầu, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn (Trung Quân) và Sau Lưng Anh Có Ai Kìa (Thiều Bảo Trâm). Anh còn góp mặt trong loạt dự án như phim truyền hình Đừng Khóc Anh Đây Mà và series Tiệm Ăn Của Quỷ.