Lee Jun Ki là một trong số những nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc, đã khẳng định được thực lực trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau trong 20 năm qua. Ngoài năng lực vượt trội thì không thể phủ nhận chính ngoại hình nổi bật, vẻ đẹp phi giới tính rất quyến rũ đã giúp anh thành công trở thành một trong những ngôi sao Hàn Quốc được yêu thích và dễ nhận biết nhất trên màn ảnh.

Từ Moon Lover đến Flower of Evil, Lee Jun Ki luôn nổi bật bởi vẻ đẹp trai và dường như anh ngày càng đẹp trai hơn theo thời gian. Thậm chí Lee Jun Ki còn được tung hô là "ma cà rồng" ngoài đời thật bởi diện mạo gần như không hề già đi sau ngót nghét 2 thập kỷ làm nghề. Trong loạt hình ảnh mới nhất từ hậu trường một buổi chụp hình, Lee Jun Ki một lần nữa gây sốc bởi nhan sắc bất biến của mình. Không ai dám tin anh đã 42 tuổi, nhất là khi so sánh hình ảnh hiện tại với hình ảnh từ vai diễn kinh điển cách đây 19 năm của Lee Jun Ki trong bộ phim The King and the Clown.

Lee Jun Ki ở buổi chụp hình mới nhất

Và ở bộ phim cách đây 19 năm

Một trong số những câu chuyện kinh điển xoay quanh nhan sắc của Lee Jun Ki phải kể việc những năm đầu sự nghiệp anh liên tục bị các đoàn phim "xa lánh" vì quá đẹp. Cụ thể trong suốt khoảng 2 năm đầu làm nghề, dù có thực lực nhưng Lee Jun Ki chỉ có thể làm người mẫu. Anh liên tục đi casting nhưng bị tới 200 đoàn phim đánh trượt vì vẻ đẹp phi giới tính quá nổi bật. Thời điểm đó tại Hàn, khán giả ưa chuộng những diễn viên nam có vẻ đẹp nam tính, rắn rỏi, kiểu "mỹ nam đẹp hơn hoa" như Lee Jun Ki lại chưa thực sự thịnh hành.

Lee Jun Ki những năm đầu sự nghiệp

Mãi tới năm 2005, Lee Jun Ki mới thực sự được biết đến nhờ bom tấn The King and the Clown. Lần đầu tiên, nét đẹp mềm mại, có chút ma mị của mỹ nam họ Lee có đất dựng võ khi đây là nhân vật của anh là một chàng hề có gương mặt xinh đẹp và thân hình mảnh mai như con gái. Năm đó The King and the Clown gây ra cơn sốt ngoài mong đợi, oanh tạc từ phòng vé đến toàn bộ các giải thưởng phim ảnh danh giá giúp Lee Jun Ki một bước đổi đời, thoát kiếp vô danh vì quá đẹp.

Lee Jun Ki ở The King and the Clown

Sau bom tấn đầu tay, sự nghiệp của Lee Jun Ki vô cùng thuận lợi nhưng anh lại được chú ý nhiều hơn ở địa hạt phim truyền hình thay vì ngoài phòng vé. Những tác phẩm kinh điển giúp Lee Jun Ki được chú ý khắp châu Á phải kể đến như Iljimae, Thư Sinh Bóng Đêm, Moon Lovers, Hoa Của Quỷ, Công Tố Viên Chuyển Sinh,... Gần đây nhất Lee Jun Ki có tái xuất ở bộ phim Biên niên sử Arthdal 2 tuy nhiên đáng tiếc khi tác phẩm lại không gặt hái được thành công.

Nguồn: Koreaboo