Mỹ nam 'đắt show' nhất màn ảnh Việt: Từng làm soát vé, giờ một năm đóng 6 phim

Steven Nguyễn đang là nam diễn viên “đắt show” nhất trên màn ảnh rộng. Chỉ tính riêng trong năm 2026, anh liên tục xuất hiện trong 6 dự án phim điện ảnh. Trong đó 4 tác phẩm ra rạp gồm Trại buôn người, Chị chị em em 3, Người mẹ xấu và Bắt cá ba tay. Hai dự án anh đang quay là Phi vụ bông tuyết vàng và Đặc công rừng Sác.

Ngoài ra, phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng ra mắt đầu năm 2027 cũng sẽ có sự xuất hiện của Steven Nguyễn.

Lịch trình dày đặc khiến khán giả không khỏi chú ý đến giai đoạn hoạt động sôi nổi của nam diễn viên sau nhiều năm làm nghề.

Steven Nguyễn có liên tiếp 4 phim ra rạp trong năm 2026.

Ít ai biết trước khi phủ sóng màn ảnh Việt, nam diễn viên sinh năm 1991 này từng có khoảng thời gian phải làm công việc soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Steven Nguyễn bảo lưu kết quả để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi trở lại trường, nam diễn viên vừa học vừa nhận các vai quần chúng, làm thêm tại sân khấu và soát vé để có thêm thu nhập.

Trong gần 10 năm, anh đi casting hàng chục lần và bị loại ngay từ vòng đầu. Thời gian này, anh từng suy nghĩ bỏ nghề để tìm công việc ổn định hơn. May mắn là tình yêu với diễn xuất đã níu giữ anh.

Cột mốc đầu tiên giúp Steven Nguyễn được biết tới rộng rãi hơn là web-drama Bi Long đại ca. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với Hùng Long Phong Bá , series phim võ thuật đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Hình thể săn chắc, khả năng võ thuật và gương mặt phù hợp với các tuyến nhân vật gai góc giúp anh thường xuyên được giao những vai hành động, giang hồ.

Steven Nguyễn là mỹ nam đắt show nhất màn ảnh Việt hiện nay.

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Thành công với doanh thu gần 714 tỷ đồng của tác phẩm nhanh chóng đưa Steven Nguyễn bước sang một chương mới.

Sau thành công của Mưa đỏ, Steven Nguyễn liên tục được các nhà sản xuất chú ý. Vai nam chính trong Trại buôn người (thu hơn 488 tỷ đồng) ở phòng vé đưa Steven Nguyễn trở thành một trong số ít những “diễn viên nghìn tỷ” của điện ảnh Việt.

Nói đến danh xưng này, nam diễn viên từng thừa nhận không tránh khỏi áp lực, nhưng anh không đặt nặng vấn đề này. Diễn viên cho biết điều mình quan tâm là nỗ lực hết sức cho từng vai diễn, những yếu tố còn lại, anh chờ sự đón nhận từ khán giả.

Thời gian tới, Steven Nguyễn sẽ tiếp tục xuất hiện trong Hoàng hậu cuối cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, trong đó anh sẽ đảm nhận vai ký giả Hồ Đắc. Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1991 này còn tham gia Đặc công Rừng Sác, dự án khai thác câu chuyện về lực lượng đặc công hoạt động tại khu vực Rừng Sác trong kháng chiến.

Nam diễn viên khẳng định anh may mắn được mọi người đón nhận nhiều hơn, có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Vì vậy, khi có cơ hội, anh luôn trân trọng và phải cố gắng làm tốt hết sức để không phụ lòng những người đã tin tưởng, yêu thương mình.