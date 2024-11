Ngày 18/11, theo Sina, Vương An Vũ xứng đáng là "bạn trai quốc dân" của màn ảnh Hoa ngữ tháng 11 nhờ vai diễn Lâm Đống Khiết trong siêu phẩm Tiểu Hạng Nhân Gia (Người Trong Hẻm Nhỏ). Vai diễn này tập hoàn tất cả những yếu tốt tốt đẹp nhất, cần có của một chàng trai một người con và một người bạn trai, thêm vào đó là ngoại hình hoàn hảo khiến khán giả không thể không yêu.

Độ hot của Vương An Vũ tăng hơn 6000% nhờ vai diễn Lâm Đống Triết

Theo chỉ số Wechat, chỉ trong vòng một tháng phim Tiểu Hạng Nhân Gia phát sóng, chỉ số điểm truyền thông độ bàn luận của Vương An Vũ đã tăng lên hơn 6.000%. Trong ngày 17/11, khi bộ phim kết thúc, nam diễn viên sinh năm 1998 trở thành người có đóng góp vào chỉ số Datawin của mình cao nhất với 37%, nhờ đó Tiểu Hạng Nhân Gia cũng vươn lên đứng top 1 về chỉ số Datawin, vượt qua cả hai phim cổ trang ngôn tình Vĩnh Dạ Tinh Hà và Rèm Ngọc Châu Sa.

Hiện tại, trên MXH Weibo, chủ đề "Xin lỗi Lộc Hàm, Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng cũng rất đẹp đôi" đạt tới hơn 55 triệu lượt đọc nhờ hiệu ứng của bộ phim.

Vương An Vũ đóng vai phụ nhưng lại góp nhiều nhất vào chỉ số bàn luận của phim

Theo Sina, nhân vật Lâm Đống Triết của Vương An Vũ trong Tiểu Hạng Nhân Gia là một chàng trai vui vẻ, cởi mở tốt tính. Anh lớn lên trong gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương nên là người có trách nhiệm với bạn gái, Lâm Đống Triết có mặt nghịch ngợm, thông minh nhưng luôn công bằng và chung thủy trong tình yêu. Chính sự hoàn hảo này giúp nhân vật trở thành niềm khát khao của các khán giả nữ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới ngoại hình hoàn hảo nam tính, đẹp không góc chết của mỹ nam sinh năm 1998. Vương An Vũ vốn là ngôi sao trẻ được khen ngợi nhờ vẻ điển trai rắn rỏi. Thậm chí, anh là một trong số ít người có thể tỏa sáng trong tạo hình cạo nửa đầu đời nhà Thanh hay để tóc ngắn ba phân. Tiểu Hạng Nhân Gia có bối cảnh niên đại 60-70 thế kỷ trước nên trang phục của các nhân vật đơn giản nhưng lại giúp Vương An Vũ tỏa ra khí chất thanh xuân tươi sáng khiến khán giả ngắm nhìn mãi.

Lâm Đống Triết là nhân vật được thiết kế hoàn hảo

Vẻ điển trai của Vương An Vũ đốn tim khán giả

Vương An Vũ sinh ra tại Chiết Giang, từng học Đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành MC. Năm 2018, Vương An Vũ chính thức ra mắt. Đến năm 2019, anh tham gia phim cổ trang Mộng Hồi Đại Thanh với vai Thập Tam A Ca Ái Tân Giác La Dận Tường. Từ năm 2020 đến nay, Vương An Vũ đã góp mặt trong các dự án như: Hai Mươi Bất Hoặc, Nữ Thế Tử, Trăm Năm Hoà Hợp Ước Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, Hoan Lạc Tụng 3, Vai Trái Có Cậu.

Tiểu Hạng Nhân Gia đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng rating đài địa phương tại Trung Quốc nhiều tuần liên tiếp. Phim được đánh giá cao về chất lượng với điểm trên trang Douban đạt 8.2/10. Phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu với diễn xuất đầy kinh nghiệm giàu cảm xúc như Diêm Ni, Tưởng Hân, Lý Quang Khiết và các ngôi sao trẻ Quan Hiểu Đồng, Vương An Vũ, Lư Dục Hiểu, Phạm Thừa Thừa.