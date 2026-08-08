"Mỹ nam 400 tỷ" của Trấn Thành gây sốt vì chiều cao cùng "visual" nét căng tại sự kiện

Tối 7/8 tại TP.HCM, Trần Lê Vĩnh Đam xuất hiện trong một buổi gặp gỡ về thiết kế và phong cách sống của BoConcept Vietnam, đứng cạnh NTK Lý Quí Khánh, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh và fashionista Lâm Minh.

Sự kiện được diễn ra tại tòa nhà Victory Tower, khu Phú Mỹ Hưng, do BoConcept tổ chức nhân dịp giới thiệu không gian trải nghiệm mới tại Việt Nam. NTK Lý Quí Khánh, hiện giữ vai trò Phó Tổng giám đốc kinh doanh tại đơn vị phân phối thương hiệu này ở thị trường trong nước, đảm nhận phần dẫn dắt và kết nối các diễn giả với khách mời.

Anh nói mong muốn của mình không dừng ở việc giới thiệu một không gian mới, mà là khơi gợi để mỗi người nhìn ngôi nhà như nơi lưu giữ những câu chuyện riêng. "Tôi mong mỗi vị khách khi rời nơi đây không chỉ mang theo cảm hứng về cái đẹp, mà còn khao khát viết tiếp câu chuyện trong chính tổ ấm của mình", anh chia sẻ.

Bà Aina Wang, chuyên viên hình ảnh cấp cao của thương hiệu, nói về sự dịch chuyển trong nhu cầu của người dùng đối với không gian sống. Ông David Anderberg, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhận định khách hàng hiện nay, đặc biệt là nhóm trẻ, không còn dừng ở việc mua một món đồ đẹp.

Họ tìm những thiết kế có thể đi cùng mình lâu dài, lưu giữ kỷ niệm theo năm tháng, đồng thời ưu tiên tính bền vững và tinh thần tối giản kiểu Bắc Âu. Đáng chú ý hơn cả là quan sát rằng ngày càng nhiều người mong ngôi nhà trở thành một "chốn chữa lành" riêng, nơi từng góc nhỏ phản chiếu cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Là ngôi sao của sự kiện, Vĩnh Đam chọn set đồ tối giản, phom dáng gọn, gần như không có chi tiết trang trí, và đó lại là lựa chọn khôn ngoan với một người có chiều cao 1m92: Càng ít họa tiết, tỷ lệ hình thể càng được đẩy lên.

Trong loạt ảnh được chia sẻ sau sự kiện, Vĩnh Đam là người bị máy ảnh bám nhiều nhất, phần vì ngoại hình, phần vì đây là một trong số ít lần anh xuất hiện ở một sự kiện không liên quan tới phim ảnh kể từ sau mùa phim Tết.

Sự chú ý dành cho Vĩnh Đam không khó lý giải. Nửa đầu năm nay, cái tên này gắn liền với một trong những hiện tượng phòng vé lớn nhất của điện ảnh Việt.

Sinh năm 2004, Vĩnh Đam bước vào giải trí từ năm 2023 với xuất phát điểm là người mẫu, từng đoạt danh hiệu nam vương của một trường đại học tại TP.HCM. Anh không qua trường lớp diễn xuất, cũng chưa có vai truyền hình nào đáng kể trước khi được Trấn Thành giao vai nam chính Thế Phong trong "Thỏ ơi!!", bộ phim ra rạp mùng 1 Tết Bính Ngọ. Đây là quyết định casting gây bàn tán ngay từ lúc công bố, bởi trong dàn diễn viên chính của phim, gần như không ai là diễn viên chuyên nghiệp.

Ngay sau "Thỏ ơi!!", Vĩnh Đam tiếp tục góp mặt trong "BUS: Chuyến xe một chiều", dự án điện ảnh tâm linh của đạo diễn Luk Vân, ra mắt truyền thông hồi tháng 3. So sánh hai lần làm việc, anh cho biết Trấn Thành rất cầu toàn nên buộc anh phải tập trung cao độ, còn với Luk Vân, anh vào vai dễ hơn nhờ những mô tả cụ thể của nữ đạo diễn.

Vì thế, mỗi lần Vĩnh Đam xuất hiện ở sự kiện đều được soi khá kỹ, từ cách chọn đồ đến phong thái đứng cạnh những gương mặt kỳ cựu hơn trong ngành thời trang.

Phần âm nhạc do DJ 2Pillz phụ trách kéo dài tới cuối chương trình, giữ nhịp cho các cuộc trò chuyện giữa khách mời. Với Vĩnh Đam, đây là một buổi tối không có thảm đỏ, không có phỏng vấn phim, nhưng vẫn đủ để anh giữ được sự hiện diện của mình trong mắt công chúng giữa hai dự án điện ảnh.