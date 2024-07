"Hoàng tử Hallyu" từng là những cái tên mỹ miều mà truyền thông và nhiều người hâm mộ đặt cho tài tử Ryu Si Won. Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của anh từng được kỳ vọng sẽ ngày càng thăng hoa nhưng anh đã đánh mất tất cả vì scandal bạo hành vợ cũ đến mức không thể nào tha thứ được.

Vẻ đẹp một thời Ryu Si Won khiến anh trở thành là người trong mộng của bao thiếu nữ

Ryu Si Won sinh năm 1972 trong một gia đình trâm anh thế phiệt tại Andong, tỉnh Gyeongsang. Anh theo học ngành thiết kế nhưng sớm rẽ sang diễn xuất từ năm 22 tuổi với bộ phim đầu tay mang tên Cảm Xúc (1994). Nhờ vẻ ngoài điển trai và nụ cười ấm áp, anh liên tục xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng như Sự thật, Áo cưới, Những ngày tươi đẹp ... Từ đây anh trở thành thần tượng của hàng nghìn thiếu nữ suốt nửa sau thập niên 1990 và nửa đầu thập niên 2000 nhờ hình tượng chàng trai ấm áp, si tình.

Ryu Si Won và Choi Ji Woo từng hợp tác 2 lần trên màn ảnh

Ngoài khả năng diễn xuất, Ryu Si Won còn là người mẫu hàng đầu trong các show của nhà tạo mẫu lừng danh Andrey Kim. Ông trời còn ưu ái cho anh tài năng ca hát và sản xuất âm nhạc. Tài tử từng tham gia sản xuất và hát nhạc nền loạt phim 4 mùa nổi tiếng gồm Trái Tim Mùa Thu, Bản Tình Ca Mùa Đông. Anh chính là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức hai buổi hòa nhạc trực tiếp tại Tokyo Dome vào năm 2008.

Thế nhưng, hình tượng của Ryu Si Won nhanh chóng sụp đổ khi loạt scandal diễn ra khiến khán giả thất vọng và dần quay lưng với chàng hoàng tử Hallyu. Người tình đầu tiên của Ryu Si Won là Seo Ji Young của nhóm nhạc S#arp. Mối tình trai tài gái sắc này rất được lòng công chúng cho đến khi lùm xùm cặp đôi cùng bắt nạt thành viên trong nhóm S#arp lộ ra. Vụ việc ồn ào một thời gian dài khiến S#arp nhanh chóng tan rã và chuyện tình Ryu Si Won - Seo Ji Young cũng nhanh chóng kết thúc trong lặng lẽ.

Hình ảnh Ryu Si Won và Seo Ji Young lúc còn bên nhau

Đến năm 2010, Ryu Si Won thông báo kết hôn cùng nghệ sĩ múa Jo Soo In và có một bé gái. Những tưởng cuộc sống hôn nhân êm đẹp nhưng chỉ sau 18 tháng, Jo Soo In kiện Ryu Si Won vì tội bạo hành, xúc phạm nhân phẩm và gắn thiết bị theo dõi trên xe hơi. Ryu Si Won liên tục chối cãi tuy nhiên Jo Soo In đã đưa ra loạt bằng chứng phản bác và sau đó anh phải nộp phạt bảy triệu won, bị xử thua khi ly hôn vào năm 2015.

Ryu Si Won và Jo Soo In trong lễ cưới

Từ khi scandal bạo hành vợ cũ nổ ra từ năm 2012, hình ảnh của anh xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Vụ việc chấn động một thời, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì hình tượng giả dối mà Ryu Si Won gây dựng lại đi ngược hoàn toàn với nhân cách ngoài đời của anh. Làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm khi khán giả đồng loạt quay lưng và tẩy chay nam diễn viên. Sự nghiệp diễn xuất của anh chững lại từ năm 2012 và phải đến 2020 anh mới xuất hiện lại trong bộ phim Cơ Chế Linh Hồn nhưng chỉ là một vai diễn nhỏ và không được quảng bá hay gây chú ý.

Hình ảnh Ryu Si Won trong những buổi hầu toà vì bê bối đời tư

Đến năm 2020, Ryu Si Won tái hôn cùng một người phụ nữ kém anh 19 tuổi và không phải là người nổi tiếng. Từ những bê bối với vợ cũ, anh quyết định giữ kín tin đám cưới lẫn danh tính người bạn đời.

Sau những ồn ào trong quá khứ, có thể thấy cuộc sống hiện tại của Ryu Si Won khá yên ổn và dư giả. Ryu Si Won đã dần rút khỏi mọi hoạt động giải trí tại Hàn mà tập trung quản lý Team 106 - đội đua xe ô tô chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì hoạt động ca hát tại Nhật Bản và thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu cùng fan hâm mộ tại đây. Ngoài ra anh còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường nhật với những khoảnh khắc dạo chơi cùng vợ (nhưng giấu mặt), đi đánh golf và gặp gỡ bạn bè. Có thể thấy anh cuộc sống của anh khá sung túc nhờ vào khối tài sản kiếm được ở thời hoàng kim.

Cuộc sống hiện tại của Ryu Si Won

Mối khi nhắc đến Ryu Si Won nhiều người tỏ ra tiếc nuổi vì cơ nghiệp đồ sộ nhưng lại sụp đổ vì tai tiếng đời tư. Dù gì thì anh vẫn là một tài tử đình đám một thời và là một trong những người đầu tiên của làn sóng Hallyu vang danh toàn cầu.