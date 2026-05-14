Thời điểm hiện tại, cái tên Lưu Vũ đang khuynh đảo mạng xã hội (MXH). Mọi chuyện xuất phát từ việc các fan của Lưu Vũ đã chia sẻ những đoạn clip fancam chỉnh sửa giúp anh chàng đổi màu trang phục theo từng nhịp nhạc. Đáng chú ý, sau đó chính mỹ nam sinh năm 2000 cũng đăng lên trang cá nhân một video đổi màu trang phục. Đáng nói, chỉ trong 22 giây mà anh chàng đã "đổi màu" tới 26 theo nhịp nhạc cực cuốn, khiến cho ai xem cũng phải tua lại thêm vài lần.

Lưu Vũ "đổi màu" tới 26 lần chỉ trong 22 giây theo nhịp nhạc.

Thực tế, đây là sản phẩm do chỉnh sửa video. Tuy nhiên, nhà thiết kế đã xác nhận rằng thực sự có thể làm trang phục đổi màu "real 100%", thế nên các fan đang rất mong chờ màn tái hợp giữa Lưu Vũ và nhà thiết kế này.

Sau đó, rất nhiều fan hâm mộ của anh chàng đã tiếp tục thể hiện tình yêu với thần tượng bằng cách đăng fancam có chỉnh sửa đổi màu. Những đoạn video này đang tạo nên cơn sốt thực sự, rất nhiều video có lượng view cao hàng triệu view và lượt yêu thích. Con số này hiện vẫn đang tăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ khiến dân tình phát sốt, trend đổi màu từ Lưu Vũ còn khiến cục du lịch địa phương hưởng ứng.

Rất nhiều clip Lưu Vũ "đổi màu" đạt được hàng triệu lượt xem. Tổng lượng lượt xem có thể đạt hàng chục triệu hay thậm chí hơn thế nữa.

Tất nhiên, để trend đổi màu này viral mạnh mẽ đến vậy phải nhờ đến nhan sắc cực phẩm cùng khả năng vũ đạo đỉnh nóc kịch trần của anh chàng. Trên mạng xã hội, nhiều netizen đang chết mê chết mệt trước loạt video đổi màu trang phục của Lưu Vũ:

- Màu gốc cũng đẹp, màu biến đổi màu theo từng nhịp nhạc cũng cuốn.

- Đẹp quá, mảnh mai như hoa như ngọc.

- Ai thích cổ trang thì sẽ thấy nó đẹp.

- Trời ơi đỉnh cao.

- Tôi không hỏi tại sao đổi màu được đâu, hai từ phép màu là đủ với tôi rồi.

- Nhảy đẹp và mượt quá.

- Eo ơi cái bàn tay đẹp thực sự ấy.

Nói thêm về Lưu Vũ, không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ mà anh chàng còn lấn sân sang cả đóng phim. Cách đây không lâu, khán giả cũng đã được chiêm ngưỡng nhan sắc của Lưu Vũ trong bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do Quách Kính Minh làm đạo diễn.

Nổi tiếng nhờ âm nhạc nhưng bên cạnh đó, Lưu Vũ cũng có tiềm năng với điện ảnh.

Nhan sắc của Lưu Vũ trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ thực sự rất ấn tượng.

Trong phim, Lưu Vũ đảm nhận vai Thiên Địa. Với một tạo hình bạch y từ đầu đến chân, cộng thêm thẩm mỹ Quách Kính Minh, Lưu Vũ hiện lên với vẻ đẹp đến nao lòng, xứng đáng với hình tượng "Quốc phong mỹ thiếu niên" vốn gắn liền cùng anh chàng. Hy vọng rằng trong tương lai, anh chàng sẽ còn đẩy mạnh hơn nữa việc hoạt động ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

nguồn: Douyin