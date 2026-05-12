Thiều Bảo Trâm kết hợp CoolKid tung MV "Thỏ Săn Mồi": Visual ngày càng thăng hạng

Đúng với tinh thần của một ca khúc mang âm hưởng Pop R&B hiện đại do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, MV Thỏ Săn Mồi tập trung mạnh mẽ vào yếu tố trình diễn và vũ đạo. Qua lăng kính của concept "Rabbit Hole", Thiều Bảo Trâm đã đưa khán giả vào một hành trình biến hóa đầy thú vị.

Mở đầu MV là một không gian hoàng hôn dịu mắt với hình ảnh nữ tính, mềm mại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của CoolKid đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo, đóng vai trò như một nguồn năng lượng đối lập phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu. Phân đoạn kết hợp này đẩy nhịp độ MV lên cao trào, dẫn dắt Thiều Bảo Trâm bước vào màn "lột xác" ấn tượng.

Càng về cuối, MV càng trở nên dồn dập với tông màu nóng (cam, đỏ) chủ đạo, độ tương phản cao và các hiệu ứng thị giác mờ ảo. Những chuyển động vũ đạo dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn vẹn sự gợi cảm, quyến rũ nhưng không hề yếu đuối. Cô chính thức bước ra khỏi vỏ bọc mong manh để trở thành người làm chủ hoàn toàn không gian tiệc đêm.

Tên gọi Thỏ Săn Mồi là một sự chơi chữ đầy ẩn ý. Hình ảnh chú thỏ vốn gắn liền với sự yếu đuối, chờ đợi được lựa chọn nay đã lật ngược thế cờ, trở thành "kẻ đi săn".

Ca khúc khắc họa một cuộc "rượt đuổi tâm lý" đầy hấp dẫn trong không gian tiệc đêm. Ở đó, nhân vật nữ không hề vội vã lao vào tình yêu. Cô giữ thế chủ động, liên tục tạo ra những nhịp điệu "tiến - lùi", "thử - đáp" để thử thách sự kiên trì và chân thành của đối phương. Thông qua bài hát, Thiều Bảo Trâm muốn gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo của người phụ nữ hiện đại: không vội trao đi cảm xúc, không hạ thấp tiêu chuẩn và biết cách kiểm soát cách mình yêu.

Chia sẻ về thông điệp này, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân... Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Phụ nữ hiện đại có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình."

Nếu như năm 2025, Thiều Bảo Trâm từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với bản ballad đượm buồn Không Lời , thì Thỏ Săn Mồi lại là một cú bẻ lái đầy ngoạn mục.

Lý giải về sự thay đổi này, Thiều Bảo Trâm cho biết cô muốn mang đến một năng lượng đối lập, một không khí tiệc đêm mùa hè khiến người nghe muốn nhún nhảy theo giai điệu. "Tôi vẫn luôn là một người giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn thể hiện phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn trong âm nhạc. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà tôi muốn tiếp tục khai thác ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời."

Sự lột xác từ hình ảnh đến âm nhạc trong Thỏ Săn Mồi không chỉ khẳng định sự đa năng của Thiều Bảo Trâm mà còn là phát súng mở màn đầy hứa hẹn cho dự án mini album thứ 2 của cô trong năm 2026. Với nhan sắc thăng hạng, vũ đạo lôi cuốn cùng sự cộng hưởng tuyệt vời từ CoolKid, Thỏ Săn Mồi chắc chắn sẽ là một trong những track nhạc dance đáng chú ý nhất thời gian tới.