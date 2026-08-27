Mỹ ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi trong năm 2026

Tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi, quai bị và rubella (MMR) cho một em bé tại Mỹ (Ảnh tư liệu: Reuters)

Hai người tại bang Pennsylvania đã tử vong sau khi mắc bệnh sởi, trở thành những trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ trong năm 2026.

Ngày 25/8, Sở Y tế bang Pennsylvania xác nhận hai trường hợp tử vong nói trên đều là cư dân hạt Lancaster và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Cơ quan này không công bố thêm thông tin về các bệnh nhân nhằm bảo đảm quyền riêng tư của họ và gia đình. Diễn biến trên làm gia tăng quan ngại trong bối cảnh số ca mắc sởi tại Mỹ từ đầu năm đã vượt tổng số ca của cả năm 2025.

Đây cũng là những trường hợp tử vong do sởi đầu tiên tại Pennsylvania trong 35 năm qua. Hạt Lancaster hiện là một trong những điểm nóng về sởi tại Mỹ, với 185 ca được ghi nhận từ đầu năm 2026. Toàn bang Pennsylvania đã ghi nhận 393 trường hợp, đứng thứ ba trong số các bang có số ca mắc cao nhất nước. Trên phạm vi toàn nước Mỹ, đây cũng là hai ca tử vong đầu tiên liên quan đến sởi được báo cáo trong năm nay. Năm 2025, Mỹ ghi nhận ba trường hợp tử vong do căn bệnh này, trong đó có hai trẻ em trong độ tuổi đi học tại bang Texas.

Trưởng Sở Y tế Pennsylvania Debra Bogen cho biết bệnh sởi gần như đã được loại trừ tại bang này trong hơn ba thập kỷ, khiến nhiều người không còn quen thuộc với căn bệnh và có thể chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của nó. Bà kêu gọi người dân tiêm chủng, nhấn mạnh hai liều vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) có hiệu quả khoảng 97% trong phòng ngừa mắc sởi. Trong những trường hợp hiếm hoi người đã tiêm vaccine vẫn nhiễm bệnh, vaccine có tác dụng bảo vệ trước nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) Andrew Racine cũng bày tỏ quan ngại khi những trường hợp tử vong do một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine vẫn xảy ra nhiều thập kỷ sau khi bệnh sởi được loại trừ tại Mỹ. Ông kêu gọi tăng cường khuyến khích tiêm vaccine MMR nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế cấp bang và địa phương để tăng cường hoạt động ứng phó tại Pennsylvania, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng và phổ biến các biện pháp hạn chế sự lây lan. CDC khẳng định vaccine MMR là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất trước bệnh sởi và góp phần ngăn virus lây truyền.

Tình hình dịch bệnh cũng đang gây sức ép đối với một số cơ sở y tế. Trung tâm Y tế Geisinger ở thành phố Danville đã hạn chế việc ra vào khoa chăm sóc tích cực sơ sinh sau khi xuất hiện nguy cơ phơi nhiễm sởi liên quan một người tới thăm bệnh viện.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan mạnh nhất. Virus có thể tồn tại trong không khí tới hai giờ sau khi người nhiễm bệnh rời khỏi khu vực, qua đó gây nguy cơ cho những người chưa có miễn dịch. Các triệu chứng thường bao gồm sốt, ho, chảy nước mũi, sau đó xuất hiện phát ban. Trong một số trường hợp, bệnh có thể gây những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi và viêm não, thậm chí dẫn đến tử vong.

Trong bối cảnh dịch bùng phát, Sở Y tế Pennsylvania khuyến cáo trẻ sơ sinh sống tại hoặc tới những khu vực đang có dịch có thể cần được tiêm liều vaccine sởi sớm từ 6 tháng tuổi, thay vì thời điểm thông thường từ 12-15 tháng. Tuy nhiên, liều tiêm sớm chỉ mang lại sự bảo vệ tạm thời và trẻ vẫn cần tiếp tục tiêm theo lịch được khuyến cáo sau đó.

Số ca mắc sởi ở Mỹ đang tăng không chỉ tại Pennsylvania. Bang New York đã cảnh báo về xu hướng gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh, với 29 ca được ghi nhận trong năm nay, trong đó có 6 ca tại thành phố New York. Trong khi đó, bang Maryland đã công bố dịch sởi tại các hạt St. Mary's, Carroll và Cecil sau khi cơ quan y tế điều tra 14 trường hợp mới được xác nhận ở những cư dân chưa tiêm chủng. Tổng số ca sởi tại Maryland từ đầu năm đã lên 31 trường hợp.

Trên phạm vi toàn quốc, tính đến ngày 20/8, Mỹ đã ghi nhận 2.777 trường hợp mắc sởi được xác nhận trong năm 2026, vượt mức 2.289 ca của cả năm 2025. Sự gia tăng này đặc biệt đáng chú ý bởi Mỹ từng tuyên bố loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, sau nhiều thập kỷ triển khai tiêm chủng.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết tỷ lệ các gia đình tại bang xin miễn trừ tiêm vaccine vì lý do tôn giáo hoặc quan điểm cá nhân đã tăng gấp ba lần trong khoảng một thập kỷ qua, góp phần làm giảm tỷ lệ tiêm chủng và mức độ miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo sự suy giảm tỷ lệ tiêm chủng có thể tạo điều kiện để bệnh sởi quay trở lại và hình thành những ổ dịch lớn. Trước tình hình hiện nay, giới chức y tế Mỹ tiếp tục nhấn mạnh việc duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine MMR ở mức cao là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.



