Mỹ cấp phép thuốc mới làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ

Trên thế giới hiện có rất nhiều người mắc chứng Alzheimer khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh thường nặng dần làm trí nhớ, ngôn ngữ và tư duy của người bệnh giảm sút, các sinh hoạt hàng ngày khó khăn.

Tuy nhiên, các loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer trước đây dường như chưa đạt được nhiều kỳ vọng như mong đợi. Trong bối cảnh đó, hôm 6-1, FDA đã chấp thuận loại thuốc mới lecanemab nhằm làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở bệnh nhân mắc chứng Alzheimer.

Thuốc lecanemab do 2 hãng dược phẩm Eisai Co Ltd (Nhật Bản) và Biogen Inc (Mỹ) phát triển, sẽ được bán dưới tên Leqembi. Đây là loại thuốc truyền kháng thể đơn dòng được tiêm hai tuần một lần.

FDA đã phê duyệt Leqembi để sử dụng cho những người bị suy giảm nhận thức nhẹ hoặc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. FDA cho biết sở dĩ họ cấp phép cho thuốc lecanemab dựa trên một thử nghiệm ở giai đoạn giữa của 856 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer

Theo kênh NBC, cuối tháng 9 hãng Eisai và Biogen đã công bố dữ liệu sơ bộ giai đoạn thử nghiệm thứ 3 kéo dài 18 tháng điều trị bệnh Alzheimer. Cuộc thử nghiệm được tiến hành với 1.795 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất dùng thuốc lecanemab, nhóm còn lại dùng giả dược.

Kết quả cho thấy tiến trình thoái hóa não ở người dùng lecanemab chậm lại tới 27% so với những người dùng giả dược.

FDA đã cấp phép cho thuốc lecanemab, được bán dưới tên Leqembi. Ảnh: Eisai

"Leqembi không phải là thuốc chữa bệnh nhưng nó làm chậm sự tiến triển của bệnh bằng cách loại bỏ các mảng/đám rối của beta-amyloid - từ lâu đã được các nhà khoa học cho là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh Alzheimer" - kênh NBC nhấn mạnh.

Việc FDA cấp phép đối với thuốc lecanemab nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng gây ra những lo ngại nhất định về an toàn của thuốc. Ít nhất 3 trường hợp tử vong có thể liên quan đến thuốc khi bệnh nhân gặp các hiện tượng sưng não hoặc chảy máu não.

"Chúng tôi tự tin rằng lợi ích của thuốc lecanemab sẽ lớn hơn nhiều so với rủi ro của nó" - ông Ivan Cheung, lãnh đạo hãng dược Eisai nói - "Bệnh Alzheimer rất tàn khốc và kéo theo nhiều hệ luỵ về tinh thần đối với bệnh nhân cũng như gia đình họ".